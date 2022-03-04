https://arabic.sputniknews.com/20220304/بريطانيا-أصبحنا-قريبين-من-التوصل-إلى-اتفاق-نووي-مع-إيران-1059462085.html
بريطانيا: أصبحنا قريبين من التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران
بريطانيا: أصبحنا قريبين من التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران
أعلنت رئيسة الوفد البريطاني إلى مفاوضات فيينا ستيفاني القاق، أن الأطراف المشاركة في مفاوضات الاتفاق النووي مع إيران، باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق. 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T18:00+0000
2022-03-04T18:00+0000
2022-03-04T18:02+0000
أخبار إيران
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الاتفاق النووي الإيراني
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وقالت القاق، عبر حسابها على "تويتر"، "نحن قريبون من الاتفاق. مفاوضو الترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة) سيغادرون فيينا قريبا لإبلاغ الوزراء بمستجدات الوضع. ونحن مستعدون للعودة قريبا".وشدد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في وقت سابق اليوم، على "ضرورة أن يراعي الغرب الخطوط الحمراء بالنسبة لبلاده، خاصة ما يتعلق بالضمانات الاقتصادية، قبل التعجل في التوصل إلى اتفاق نووي"، مؤكدا استعداد بلاده لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقٍ جيد.ورحب عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، بالتوصل إلى الاتفاق النهائي في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أن "تواجد وزراء الخارجية في فيينا، والإعلان عن الاتفاق النهائي رهن بالامتثال الكامل للخطوط الحمراء التي أعلنتها إيران، بما في ذلك قضية الضمانات الاقتصادية الفاعلة"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وكان مصدر مطلع على مفاوضات فيينا بين إيران ومجموعة "4+1" قال إن القضايا الخلافية بين إيران والولايات المتحدة ما زالت مفتوحة.وأضاف المصدر لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أنه "لن يكون هنالك أي اتفاق دون الاتفاق على كل شيء" في إشارة إلى تصريحات تفيد باقتراب نهاية المفاوضات.وكان رئيسا الوفدين الروسي والفرنسي قد لمحا إلى قرب انتهاء المفاوضات حيث كتب رئيس الوفد الروسي ميخائيل أوليانوف في تغريدة على تويتر: "ماراثون طويل ومضن، انتهى الآن تقريبا".وأكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أنه سيزور إيران غدا السبت، في إطار الجهود التي تبذل لإنقاذ الاتفاق النووي. وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنه سيزور إيران غدا السبت في إطار الجهود التي تبذل لإنقاذ الاتفاق النووي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, أخبار الجيش الإيراني, الاتفاق النووي الإيراني
بريطانيا: أصبحنا قريبين من التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران
18:00 GMT 04.03.2022 (تم التحديث: 18:02 GMT 04.03.2022) تابعنا عبر
أعلنت رئيسة الوفد البريطاني إلى مفاوضات فيينا ستيفاني القاق، أن الأطراف المشاركة في مفاوضات الاتفاق النووي مع إيران، باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق.
وقالت القاق، عبر حسابها على "تويتر"، "نحن قريبون من الاتفاق. مفاوضو الترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة) سيغادرون فيينا قريبا لإبلاغ الوزراء بمستجدات الوضع. ونحن مستعدون للعودة قريبا".
وشدد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في وقت سابق اليوم، على "ضرورة أن يراعي الغرب الخطوط الحمراء
بالنسبة لبلاده، خاصة ما يتعلق بالضمانات الاقتصادية، قبل التعجل في التوصل إلى اتفاق نووي"، مؤكدا استعداد بلاده لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقٍ جيد.
ورحب عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، بالتوصل إلى الاتفاق النهائي في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أن "تواجد وزراء الخارجية في فيينا، والإعلان عن الاتفاق النهائي رهن بالامتثال الكامل للخطوط الحمراء التي أعلنتها إيران، بما في ذلك قضية الضمانات الاقتصادية الفاعلة"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا
.
وكان مصدر مطلع على مفاوضات فيينا بين إيران ومجموعة "4+1" قال إن القضايا الخلافية بين إيران والولايات المتحدة ما زالت مفتوحة
.
وأضاف المصدر لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أنه "لن يكون هنالك أي اتفاق دون الاتفاق على كل شيء" في إشارة إلى تصريحات تفيد باقتراب نهاية المفاوضات.
وكان رئيسا الوفدين الروسي والفرنسي قد لمحا إلى قرب انتهاء المفاوضات حيث كتب رئيس الوفد الروسي ميخائيل أوليانوف في تغريدة على تويتر: "ماراثون طويل ومضن، انتهى الآن تقريبا".
وأكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أنه سيزور إيران غدا السبت، في إطار الجهود التي تبذل لإنقاذ الاتفاق النووي. وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنه سيزور إيران
غدا السبت في إطار الجهود التي تبذل لإنقاذ الاتفاق النووي.