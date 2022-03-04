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بوتين للمستشار الألماني: الغرب غض الطرف عن إبادة جماعية استمرت 8 سنوات في دونباس
Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
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https://arabic.sputniknews.com/20220304/بوتين-للمستشار-الألماني-الغرب-غض-الطرف-عن-إبادة-جماعية-استمرت-8-سنوات-في-دونباس-1059456749.html
بوتين للمستشار الألماني: الغرب غض الطرف عن إبادة جماعية استمرت 8 سنوات في دونباس
بوتين للمستشار الألماني: الغرب غض الطرف عن إبادة جماعية استمرت 8 سنوات في دونباس
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي أجراه مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، اليوم الجمعة، أن الغرب غض الطرف عن إبادة جماعية استمرت 8 سنوات بحق... 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T16:02+0000
2022-03-04T16:49+0000
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الكرملين: "بمبادرة من الجانب الألماني، جرى اتصال هاتفي بين الرئيس فلاديمير بوتين والمستشار الألماني أولاف شولتز، حيث واصلا بحث الأوضاع في أوكرانيا".وأشار البيان إلى أن "بوتين أوضح للمستشار الألماني المقاربات الروسية في سياق تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، وأهدافها وغاياتها، التي سيتم تنفيذها".وردا على المخاوف التي عبر عنها شولتز، أشار بوتين إلى أن "الشركاء الغربيين غضوا الطرف عن الإبادة الجماعية في دونباس لمدة 8 سنوات".وقال الكرملين، إنه "تم الإعراب عن الأمل في أنه خلال الجولة الثالثة المخطط لها من المفاوضات، سيتخذ ممثلو كييف موقفا معقولا وبناء".
https://arabic.sputniknews.com/20220304/الكرملين-يعلق-على-تصريحات-سيناتور-أمريكي-بارز-حول-اغتيال-بوتين-1059445605.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

بوتين للمستشار الألماني: الغرب غض الطرف عن إبادة جماعية استمرت 8 سنوات في دونباس

16:02 GMT 04.03.2022 (تم التحديث: 16:49 GMT 04.03.2022)
© REUTERS / SPUTNIKمؤتمر صحفي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار ألمانيا أولاف شولتز في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022
مؤتمر صحفي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار ألمانيا أولاف شولتز في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
© REUTERS / SPUTNIK
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يتبع
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي أجراه مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، اليوم الجمعة، أن الغرب غض الطرف عن إبادة جماعية استمرت 8 سنوات بحق سكان دونباس.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الكرملين: "بمبادرة من الجانب الألماني، جرى اتصال هاتفي بين الرئيس فلاديمير بوتين والمستشار الألماني أولاف شولتز، حيث واصلا بحث الأوضاع في أوكرانيا".
وأشار البيان إلى أن "بوتين أوضح للمستشار الألماني المقاربات الروسية في سياق تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، وأهدافها وغاياتها، التي سيتم تنفيذها".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، موسكو، روسيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
الكرملين يعلق على تصريحات سيناتور أمريكي بارز حول "اغتيال بوتين"
12:20 GMT
وردا على المخاوف التي عبر عنها شولتز، أشار بوتين إلى أن "الشركاء الغربيين غضوا الطرف عن الإبادة الجماعية في دونباس لمدة 8 سنوات".
وقال الكرملين، إن بوتين أكد للمستشار الألماني أن الجانب الروسي منفتح على الحوار مع الجانب الأوكراني، وكذلك مع كل من يريد السلام في أوكرانيا. ولكن بشرط استيفاء جميع المتطلبات الروسية وهي: الوضع المحايد وغير النووي لأوكرانيا، ونزع السلاح، واجتثاث النازية والاعتراف بشبه جزيرة القرم الروسية وسيادة جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.
Орион-Э/ Orion-E/أوريون-إيه - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
تغطية أحداث دونباس
طائرة "إينوخوديتس" الروسية تدمر مركز قيادة "آيدار" في دونيتسك... فيديو
12:14 GMT
وقال الكرملين، إنه "تم الإعراب عن الأمل في أنه خلال الجولة الثالثة المخطط لها من المفاوضات، سيتخذ ممثلو كييف موقفا معقولا وبناء".
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