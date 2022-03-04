https://arabic.sputniknews.com/20220304/بوتين-يوقع-قانونا-يضع-مسؤولية-جنائية-على-دعوات-فرض-عقوبات-ضد-روسيا-1059465331.html

بوتين يوقع قانونا يضع مسؤولية جنائية على دعوات فرض عقوبات ضد روسيا

بوتين يوقع قانونا يضع مسؤولية جنائية على دعوات فرض عقوبات ضد روسيا

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قانونا يضع مسؤولية جنائية على دعوات فرض عقوبات ضد روسيا. 04.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-04T19:41+0000

2022-03-04T19:41+0000

2022-03-04T19:42+0000

تغطية أحداث دونباس

روسيا

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تنص المادة الجديدة على عقوبة تصل إلى ثلاث سنوات سجنا، وسيتم تطبيق القانون على أولئك الذين سبق أن قدموا إلى العدالة بجريمة مماثلة.كما وقع الرئيس الروسي قانونا بشأن تمديد إجراءات العقوبات لانتهاك حقوق المواطنين الروس، لتشمل جميع الأجانب وعديمي الجنسية، وليس فقط المواطنين الأمريكيين.وفي السابق، وبموجب القانون، كان من الممكن فرض عقوبات على المواطنين الأمريكيين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وكذلك أولئك الذين ارتكبوا جرائم ضد المواطنين الروس، حيث تم توسع الدائرة لتشمل الأجانب وعديمي الجنسية.أكدت المذكرة التفسيرية للوثيقة أيضا أن انتهاك حقوق الروس ممكن ليس فقط من قبل مواطني الولايات المتحدة، ولكن أيضًا من قبل مواطني الدول الأجنبية الأخرى، وكذلك الأشخاص عديمي الجنسية. ويوسع القانون إمكانية تطبيق هذه الإجراءات على جميع الأجانب بغض النظر عن جنسيتهم.وتشمل عقوبات انتهاك حقوق المواطنين الروس، حظر دخول روسيا، ومصادرة الأصول المالية وغيرها من الأصول في روسيا، وفرض حظر على أي معاملات تشمل الممتلكات والاستثمارات، وتعليق الأنشطة في أراضي روسيا للكيانات القانونية الخاضعة لهؤلاء، وغيرها من العقوبات.

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