https://arabic.sputniknews.com/20220304/مجلة-أكثر-من-نصف-طائرات-بيرقدار-في-أوكرانيا-تم-تدميرها-خيبة-شهدتها-في-سوريا-1059462765.html

مجلة: أكثر من نصف طائرات "بيرقدار" في أوكرانيا تم تدميرها... خيبة شهدتها في سوريا

مجلة: أكثر من نصف طائرات "بيرقدار" في أوكرانيا تم تدميرها... خيبة شهدتها في سوريا

نشرت مجلة متخصصة بالسلاح والعتاد تقريرا عن واقع طائرات "بيرقدار" التركية في آخر معركتين خاضتها، على الجبهتين الأوكرانية والسورية. 04.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-04T18:18+0000

2022-03-04T18:18+0000

2022-03-04T18:18+0000

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أشارت مجلة "ميلتاري واتش" إلى أنه بعد تكبد القوات الجوية الأوكرانية خسائر فادحة جدا بسلاح الجو في الأيام الأولى من المعركة، وردت أنباء أشارت إلى أن تركيا أرسلت في 2 مارس/ آذار، عن طريق الجو عددا غير معروف من طائرات "بيرقدار" التركية المسيرة، تم تسليمها عن طريق بولندا باستخدام طائرة نقل تابعة للقوات الجوية التركية من طراز "إيرباص A400M"، بحسب المصدر.وبينت المجلة أن "بيرقدار" خاضت حربا في سوريا أيضا، وتحديدا في محافظة إدلب السورية حيث "شهدت قتالا مع قوات الجيش العربي السوري الذي يسعى لاستعادة أراضيه في أوائل عام 2020".وبحسب المجلة فإن الأضرار الهائلة التي لحقت بالقواعد الجوية العسكرية في أوكرانيا وعدم توفر فئات أخرى من الطائرات المسيرة الأكثر قدرة، "ترك سلاح الجو الأوكراني مع عدد قليل من الخيارات الأخرى للعمليات الهجومية، حيث تعتبر بيرقدار واحدة من الخيارات القليلة المتاحة أمامه".وأظهرت منظومة الصواريخ - المدافعية "بانتسير" الروسية الصنع، والموجودة في خدمة القوات السورية، كفاءة عالية في ضرب الطائرات المسيرة، خلال العمليات التي شهدتها إدلب السورية، ودمرت أكثر من 40 طائرة تركية مسيرة من مختلف الأنواع.أفاد اللواء ألكسندر نوفيكوف على قناة "روسيا 1" التلفزيونية، بث العام الماضي، بأن منظومات "بانتسير-إس1" الروسية دمرت أكثر من 40 طائرة مسيرة تركية ثقيلة وطائرة مسيرة من طراز "بيرقدار".كما أظهر البث التلفزيوني إسقاط طائرة بيرقدار المسيرة في محافظة إدلب، التي دخلت بشكل غير مصرح به منطقة القوات السورية.وتذكر أنه منذ الحملة، زودت روسيا سوريا بـ 36 صاروخًا مضادًا للطائرات ومنظومة "بانتسير-إس1". يركز معظمها على حماية المجال الجوي لدمشق والمناطق المحيطة بها.

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