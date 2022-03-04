https://arabic.sputniknews.com/20220304/ستولتنبرغ-يدعو-روسيا-إلى-وقف-الحرب-واستئناف-الجهود-الدبلوماسية-1059440891.html
ستولتنبرغ يدعو روسيا إلى وقف الحرب واستئناف الجهود الدبلوماسية
ستولتنبرغ يدعو روسيا إلى وقف الحرب واستئناف الجهود الدبلوماسية
دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، اليوم الجمعة، روسيا إلى "وقف الحرب" واستئناف الجهود الدبلوماسية. 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T10:09+0000
2022-03-04T10:09+0000
2022-03-04T10:09+0000
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وقال ستولتنبرغ خلال افتتاح اجتماع لوزراء خارجية دول الحلف في بروكسل: "نحن ندعم شعب أوكرانيا وقيادته المنتخبة ديمقراطياً وندعو الرئيس الروسي بوتين إلى إنهاء الحرب وسحب جميع القوات من أوكرانيا وبدء الجهود الدبلوماسية بحسن نية".هذا وتواصل القوات الروسية عمليتها الخاصة لحماية إقليم دونباس وسط تصعيد غير مسبوق للعقوبات الغربية ضد موسكو.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية المدنيين الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى 8 سنوات، في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، الشعبيتين.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس الروسي، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة؛ مؤكدا أنه لا توجد خطط لاحتلال أوكرانيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
ستولتنبرغ يدعو روسيا إلى وقف الحرب واستئناف الجهود الدبلوماسية
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دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، اليوم الجمعة، روسيا إلى "وقف الحرب" واستئناف الجهود الدبلوماسية.
وقال ستولتنبرغ خلال افتتاح اجتماع لوزراء خارجية دول الحلف في بروكسل: "نحن ندعم شعب أوكرانيا وقيادته المنتخبة ديمقراطياً وندعو الرئيس الروسي بوتين إلى إنهاء الحرب وسحب جميع القوات من أوكرانيا وبدء الجهود الدبلوماسية بحسن نية".
هذا وتواصل القوات الروسية عمليتها الخاصة لحماية إقليم دونباس وسط تصعيد غير مسبوق للعقوبات الغربية ضد موسكو.
وأعلن الرئيس الروسي
، فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية المدنيين الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى 8 سنوات، في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، الشعبيتين.
وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس الروسي، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة؛ مؤكدا أنه لا توجد خطط لاحتلال أوكرانيا.