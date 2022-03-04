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محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية تعلن عن اشتعال النيران في أراضيها
Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
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https://arabic.sputniknews.com/20220304/شركة-نايكي-للملابس-الرياضية-تغلق-جميع-متاجرها-في-روسيا-مؤقتا-1059430542.html
شركة نايكي للملابس الرياضية تغلق جميع متاجرها في روسيا مؤقتا
شركة نايكي للملابس الرياضية تغلق جميع متاجرها في روسيا مؤقتا
أعلنت شركة نايكي للملابس الرياضية، أنها ستغلق مؤقتا جميع متاجرها في روسيا، بسبب الأزمة الأوكرانية. 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T00:09+0000
2022-03-04T00:09+0000
تغطية أحداث دونباس
العقوبات الأمريكية ضد روسيا
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موسكو - سبوتنيك. كما أكدت الشركة أن مؤسستها ستتبرع بمليون دولار لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة وللجنة الإنقاذ الدولية لدعم جهود الإغاثة.وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أكدت شركة نايكي إنها ستعلق مؤقتا بيع منتجاتها عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها في روسيا ووجهت زبائنها هناك إلى متاجر أخرى.هذا وأعلنت شركة أبل، الثلاثاء، إنها أوقفت كل مبيعات منتجاتها في روسيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وقد تراجعت عن هذا القرار بعد 48 ساعة فقط.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية المدنيين الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى 8 سنوات، في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، الشعبيتين.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس الروسي، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة؛ مؤكدا أنه لا توجد خطط لاحتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220303/تقرير-روسيا-تستطيع-تجاوز-العقوبات-الغربية-بسهولة-شديدة-باستخدام-بيتكوين-1059428490.html
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العقوبات الأمريكية ضد روسيا

شركة نايكي للملابس الرياضية تغلق جميع متاجرها في روسيا مؤقتا

00:09 GMT 04.03.2022
© Youtubeحذاء نايكي ذاتي الربط
حذاء نايكي ذاتي الربط - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
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أعلنت شركة نايكي للملابس الرياضية، أنها ستغلق مؤقتا جميع متاجرها في روسيا، بسبب الأزمة الأوكرانية.
موسكو - سبوتنيك. كما أكدت الشركة أن مؤسستها ستتبرع بمليون دولار لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة وللجنة الإنقاذ الدولية لدعم جهود الإغاثة.
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أكدت شركة نايكي إنها ستعلق مؤقتا بيع منتجاتها عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها في روسيا ووجهت زبائنها هناك إلى متاجر أخرى.
هذا وأعلنت شركة أبل، الثلاثاء، إنها أوقفت كل مبيعات منتجاتها في روسيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وقد تراجعت عن هذا القرار بعد 48 ساعة فقط.
بيتكوين والدولار الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
تقرير: روسيا تستطيع تجاوز العقوبات الغربية بسهولة شديدة باستخدام بيتكوين
أمس, 21:06 GMT
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية المدنيين الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى 8 سنوات، في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، الشعبيتين.
وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس الروسي، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة؛ مؤكدا أنه لا توجد خطط لاحتلال أوكرانيا.
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Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثامن للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباسأمس, 20:39 GMT - سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباسأمس, 09:17 GMT
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