عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220303/تقرير-روسيا-تستطيع-تجاوز-العقوبات-الغربية-بسهولة-شديدة-باستخدام-بيتكوين-1059428490.html
تقرير: روسيا تستطيع تجاوز العقوبات الغربية بسهولة شديدة باستخدام بيتكوين
تقرير: روسيا تستطيع تجاوز العقوبات الغربية بسهولة شديدة باستخدام بيتكوين
تسببت العقوبات الأخيرة ضد روسيا في ارتفاع كبير لأسعار العملات المشفرة، والتي قد توفر سبيلا لموسكو تدعم به مواردها المالية واستقرار اقتصادها. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T21:06+0000
2022-03-03T21:06+0000
اقتصاد
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/08/1058228198_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_6995d4047bdc9bbb510e0e834e5ecb1c.jpg
وشهد تداول البيتكوين مقابل الروبل الروسي زيادة كبيرة عندما بدأت العملية العسكرية في أوكرانيا يوم الخميس الماضي، حيث ارتفع حجم التداولات اليومية بنحو 260% عن اليوم السابق ليصل إلى 1.3 مليار روبل (13.5 مليون دولار)، بحسب تقرير لموقع "ياهو فايننس".وتداولت العملة يوم الأربعاء عند مستوى 44100 دولار، بعد ارتفاعها بنسبة 20% تقريبا يوم الثلاثاء، وهي أكبر زيادة يومية لها منذ فبراير/ شباط 2021، لكنها تراجعت قليلا منذ ذلك الحين.توقع بعض المحللين أن يصل سعر البيتكوين إلى 50 ألف دولار قبل نهاية هذا الشهر، وسط التوترات الجيوسياسية المتزايدة واستثمارات المؤسسات كذلك.وقال إيبيك أوزكاردسكايا، كبير المحللين في شركة "سويس كوت": "كان الأثر المباشر للعقوبات الغربية، ارتفاعا في أسعار العملات المشفرة، وخاصة عملة البيتكوين".وأضاف التقرير: "بيتكوين التي كانت تتحرك جنبا إلى جنب مع الأصول الخطرة قبل أقل من يومين، هي الآن الأصل الذي يعتمد عليه الروس والأوكرانيون لإخراج أموالهم من النظام التقليدي الذي أصبح معاديا للغاية".وذكر التقرير أن القدرة على تداول القيمة بعملة البيتكوين تساعد الروس في الالتفاف على العقوبات الغربية، وقد تساعد أيضا الشركات الروسية وحتى البنك المركزي الروسي على نقل الأموال، مع عدم القدرة على الوصول إلى الدولار.
https://arabic.sputniknews.com/20220303/تحليل-نحو-نصف-احتياطيات-روسيا-من-النقد-موجودة-في-أماكن-بعيدة-عن-متناول-الغرب-1059424092.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/08/1058228198_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_de6d951b953a8367cab142f275464de6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, روسيا

تقرير: روسيا تستطيع تجاوز العقوبات الغربية بسهولة شديدة باستخدام بيتكوين

21:06 GMT 03.03.2022
© AFP 2022 / MARTIN BUREAUبيتكوين والدولار الأمريكي
بيتكوين والدولار الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
© AFP 2022 / MARTIN BUREAU
تابعنا عبرGoogle news
تسببت العقوبات الأخيرة ضد روسيا في ارتفاع كبير لأسعار العملات المشفرة، والتي قد توفر سبيلا لموسكو تدعم به مواردها المالية واستقرار اقتصادها.
وشهد تداول البيتكوين مقابل الروبل الروسي زيادة كبيرة عندما بدأت العملية العسكرية في أوكرانيا يوم الخميس الماضي، حيث ارتفع حجم التداولات اليومية بنحو 260% عن اليوم السابق ليصل إلى 1.3 مليار روبل (13.5 مليون دولار)، بحسب تقرير لموقع "ياهو فايننس".
البنك المركزي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
تحليل: نحو نصف احتياطيات روسيا من النقد موجودة في أماكن بعيدة عن متناول الغرب
19:19 GMT
وتداولت العملة يوم الأربعاء عند مستوى 44100 دولار، بعد ارتفاعها بنسبة 20% تقريبا يوم الثلاثاء، وهي أكبر زيادة يومية لها منذ فبراير/ شباط 2021، لكنها تراجعت قليلا منذ ذلك الحين.
توقع بعض المحللين أن يصل سعر البيتكوين إلى 50 ألف دولار قبل نهاية هذا الشهر، وسط التوترات الجيوسياسية المتزايدة واستثمارات المؤسسات كذلك.
وقال إيبيك أوزكاردسكايا، كبير المحللين في شركة "سويس كوت": "كان الأثر المباشر للعقوبات الغربية، ارتفاعا في أسعار العملات المشفرة، وخاصة عملة البيتكوين".
وأضاف التقرير: "بيتكوين التي كانت تتحرك جنبا إلى جنب مع الأصول الخطرة قبل أقل من يومين، هي الآن الأصل الذي يعتمد عليه الروس والأوكرانيون لإخراج أموالهم من النظام التقليدي الذي أصبح معاديا للغاية".
وذكر التقرير أن القدرة على تداول القيمة بعملة البيتكوين تساعد الروس في الالتفاف على العقوبات الغربية، وقد تساعد أيضا الشركات الروسية وحتى البنك المركزي الروسي على نقل الأموال، مع عدم القدرة على الوصول إلى الدولار.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثامن للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس20:39 GMT - سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباس09:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала