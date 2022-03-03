https://arabic.sputniknews.com/20220303/تقرير-روسيا-تستطيع-تجاوز-العقوبات-الغربية-بسهولة-شديدة-باستخدام-بيتكوين-1059428490.html

تقرير: روسيا تستطيع تجاوز العقوبات الغربية بسهولة شديدة باستخدام بيتكوين

تقرير: روسيا تستطيع تجاوز العقوبات الغربية بسهولة شديدة باستخدام بيتكوين

تسببت العقوبات الأخيرة ضد روسيا في ارتفاع كبير لأسعار العملات المشفرة، والتي قد توفر سبيلا لموسكو تدعم به مواردها المالية واستقرار اقتصادها. 03.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-03T21:06+0000

2022-03-03T21:06+0000

2022-03-03T21:06+0000

اقتصاد

روسيا

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وشهد تداول البيتكوين مقابل الروبل الروسي زيادة كبيرة عندما بدأت العملية العسكرية في أوكرانيا يوم الخميس الماضي، حيث ارتفع حجم التداولات اليومية بنحو 260% عن اليوم السابق ليصل إلى 1.3 مليار روبل (13.5 مليون دولار)، بحسب تقرير لموقع "ياهو فايننس".وتداولت العملة يوم الأربعاء عند مستوى 44100 دولار، بعد ارتفاعها بنسبة 20% تقريبا يوم الثلاثاء، وهي أكبر زيادة يومية لها منذ فبراير/ شباط 2021، لكنها تراجعت قليلا منذ ذلك الحين.توقع بعض المحللين أن يصل سعر البيتكوين إلى 50 ألف دولار قبل نهاية هذا الشهر، وسط التوترات الجيوسياسية المتزايدة واستثمارات المؤسسات كذلك.وقال إيبيك أوزكاردسكايا، كبير المحللين في شركة "سويس كوت": "كان الأثر المباشر للعقوبات الغربية، ارتفاعا في أسعار العملات المشفرة، وخاصة عملة البيتكوين".وأضاف التقرير: "بيتكوين التي كانت تتحرك جنبا إلى جنب مع الأصول الخطرة قبل أقل من يومين، هي الآن الأصل الذي يعتمد عليه الروس والأوكرانيون لإخراج أموالهم من النظام التقليدي الذي أصبح معاديا للغاية".وذكر التقرير أن القدرة على تداول القيمة بعملة البيتكوين تساعد الروس في الالتفاف على العقوبات الغربية، وقد تساعد أيضا الشركات الروسية وحتى البنك المركزي الروسي على نقل الأموال، مع عدم القدرة على الوصول إلى الدولار.

https://arabic.sputniknews.com/20220303/تحليل-نحو-نصف-احتياطيات-روسيا-من-النقد-موجودة-في-أماكن-بعيدة-عن-متناول-الغرب-1059424092.html

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اقتصاد, روسيا