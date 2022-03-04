https://arabic.sputniknews.com/20220304/عبد-اللهيان-الحرب-ليست-حلا-للأزمة-في-أوكرانيا-1059437072.html
عبد اللهيان: الحرب ليست حلا للأزمة في أوكرانيا
عبد اللهيان: الحرب ليست حلا للأزمة في أوكرانيا
قال حسين أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية الإيراني، اليوم الجمعة، إن الحرب ليست حلا للأزمة الأوكرانية ولا لأي أزمة أخرى، لكن لا ينبغي لنا أن ننسى جذور الأزمة... 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T08:46+0000
2022-03-04T08:46+0000
2022-03-04T08:46+0000
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وأفادت وكالة مهر للأنباء، صباح اليوم الجمعة، بأن تصريحات عبد اللهيان جاءت خلال اتصال هاتفي مع نظيره وزير الخارجية الأيرلندي، سايمون كافوني، حيث ناقشا العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، على رأسها أزمة أوكرانيا ومحادثات فيينا الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني.وأشار عبد اللهيان إلى الوجود الضار للولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي "الناتو" في أفغانستان لمدة 20 عاما والأزمة اليمنية أيضا، مؤكدا أنه يجب إنهاء الحرب والتوصل إلى حل سياسي.وأعرب عبد اللهيان عن أمله في زيادة وتيرة التعاون الإيراني الأيرلندي، وتفعيله وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، بشكل أكبر.وبدوره، قال وزير الخارجية الأيرلندي حيال محادثات فيينا، إن جميع الأطراف مستعدة لاتخاذ خطوة نهائية ويتم بذل الجهود لتحقيق أقصى قدر من الثقة في الاتفاقية".وجدد سايمون كافوني إمكانية بلاده مضاعفة جهودها حيال موضوع الضمانات الاقتصادية لإيران، مؤكدا أنه بإمكان إيرلندا أن تلعب دورا مطمئنا في هذا المجال.وشدد وزيرا خارجية إيران وأيرلندا على الحاجة إلى استمرار التشاور الثنائي لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في دونباس، قائلا إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.
https://arabic.sputniknews.com/20220225/وزير-الخارجية-الإيراني-نأمل-أن-تحل-الأزمة-الأوكرانية-بالطرق-السياسية-1059158603.html
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إيران, أيرلندا, روسيا
عبد اللهيان: الحرب ليست حلا للأزمة في أوكرانيا
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قال حسين أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية الإيراني، اليوم الجمعة، إن الحرب ليست حلا للأزمة الأوكرانية ولا لأي أزمة أخرى، لكن لا ينبغي لنا أن ننسى جذور الأزمة وجهود الناتو لتوسيع العسكرة في المنطقة".
وأفادت وكالة مهر للأنباء
، صباح اليوم الجمعة، بأن تصريحات عبد اللهيان جاءت خلال اتصال هاتفي مع نظيره وزير الخارجية الأيرلندي، سايمون كافوني، حيث ناقشا العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، على رأسها أزمة أوكرانيا ومحادثات فيينا الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني.
وأشار عبد اللهيان إلى الوجود الضار للولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي "الناتو" في أفغانستان لمدة 20 عاما والأزمة اليمنية أيضا، مؤكدا أنه يجب إنهاء الحرب والتوصل إلى حل سياسي
.
وأعرب عبد اللهيان عن أمله في زيادة وتيرة التعاون الإيراني الأيرلندي، وتفعيله وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، بشكل أكبر.
وبدوره، قال وزير الخارجية الأيرلندي حيال محادثات فيينا، إن جميع الأطراف مستعدة لاتخاذ خطوة نهائية ويتم بذل الجهود لتحقيق أقصى قدر من الثقة في الاتفاقية".
وجدد سايمون كافوني إمكانية بلاده مضاعفة جهودها حيال موضوع الضمانات الاقتصادية لإيران، مؤكدا أنه بإمكان إيرلندا أن تلعب دورا مطمئنا في هذا المجال.
وشدد وزيرا خارجية إيران وأيرلندا على الحاجة إلى استمرار التشاور الثنائي لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في دونباس
، قائلا إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.