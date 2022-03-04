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Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
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https://arabic.sputniknews.com/20220304/مايكروسوفت-تعلق-مبيعات-السلع-والخدمات-في-روسيا-1059452172.html
"مايكروسوفت" تعلق مبيعات السلع والخدمات في روسيا
"مايكروسوفت" تعلق مبيعات السلع والخدمات في روسيا
قررت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية تعليق بيع البضائع وتقديم الخدمات في روسيا على خلفية الوضع في أوكرانيا. 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T14:21+0000
2022-03-04T14:21+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
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جاء ذلك في بيان نشر اليوم الجمعة على موقع الشركة الإلكتروني الرسمي.وقالت الشركة: "نعلن اليوم تعليق جميع المبيعات الجديدة لمنتجات مايكروسوفت وخدماتها في روسيا".وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنها تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس إلى المحاكمة. وأكد بوتين أمس أن القوات الروسية تواصل العملية العسكرية وفقا للخطة.
https://arabic.sputniknews.com/20220303/شركة-كوكا-كولا-تعلق-إنتاجها-في-كييف-1059401526.html
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روسيا

"مايكروسوفت" تعلق مبيعات السلع والخدمات في روسيا

14:21 GMT 04.03.2022
© YouTube.comمايكروسوفت
مايكروسوفت - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
© YouTube.com
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قررت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية تعليق بيع البضائع وتقديم الخدمات في روسيا على خلفية الوضع في أوكرانيا.
جاء ذلك في بيان نشر اليوم الجمعة على موقع الشركة الإلكتروني الرسمي.
وقالت الشركة: "نعلن اليوم تعليق جميع المبيعات الجديدة لمنتجات مايكروسوفت وخدماتها في روسيا".
وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنها تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس إلى المحاكمة. وأكد بوتين أمس أن القوات الروسية تواصل العملية العسكرية وفقا للخطة.
مشروب كوكا كولا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
شركة "كوكا كولا" تعلق إنتاجها في كييف
أمس, 12:15 GMT
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