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بوتين للمستشار الألماني: الغرب غض الطرف عن إبادة جماعية استمرت 8 سنوات في دونباس
Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
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https://arabic.sputniknews.com/20220304/-بنك-إيطاليا-المركزي-يطلب-من-البنوك-إخطاره-بجميع-عمليات-تجميد-الأصول-الروسية-1059457512.html
بنك إيطاليا المركزي يطلب من البنوك إخطاره بجميع عمليات تجميد الأصول الروسية
بنك إيطاليا المركزي يطلب من البنوك إخطاره بجميع عمليات تجميد الأصول الروسية
طلبت وحدة المعلومات المالية في بنك إيطاليا المركزي، اليوم الجمعة، من البنوك الإيطالية الإبلاغ عن جميع الإجراءات المطبقة لتجميد أصول الأفراد والكيانات المستهدفة... 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T16:22+0000
2022-03-04T16:22+0000
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ونقلت "رويترز" عن وحدة المعلومات المالية UIF في بنك إيطاليا المركزي بيانا جاء فيه أنه يجب إرسال جميع الإخطارات اللازمة لإعطاء تفاصيل عن تجميد الأصول الروسية وقيمة وطبيعة هذه الأصول، على أن يكون ذلك في أقرب وقت ممكن.وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى على روسيا مجموعة واسعة من العقوبات بعد العملية العسكرية الخاصة التي بدأتها روسيا في أوكرانيا، حيث جمدت تلك الدول أصولا، وطبقت حظر السفر وقيود أخرى على العديد من الأفراد الروس بمن فيهم الرئيس فلاديمير بوتين نفسه.وفي وقت سابق، من اليوم الجمعة، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي أجراه مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، أن الغرب غض الطرف عن إبادة جماعية استمرت 8 سنوات بحق سكان دونباس.وأوضح الرئيس الروسي، خلال الاتصال، مقاربات موسكو الأساسية في سياق العملية الخاصة التي ينفذها الجيش الروسي لحماية دونباس، موضحا الأهداف التي سيتم تحقيقها، وذلك ردا على المخاوف التي عبر عنها شولز.
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اقتصاد, أخبار العالم الآن

بنك إيطاليا المركزي يطلب من البنوك إخطاره بجميع عمليات تجميد الأصول الروسية

16:22 GMT 04.03.2022
© REUTERS / Guglielmo Mangiapaneإيطاليا ترفع قيد ارتداء الكمامات في الهواء الطلق، روما 11 فبراير 2022
إيطاليا ترفع قيد ارتداء الكمامات في الهواء الطلق، روما 11 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
© REUTERS / Guglielmo Mangiapane
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طلبت وحدة المعلومات المالية في بنك إيطاليا المركزي، اليوم الجمعة، من البنوك الإيطالية الإبلاغ عن جميع الإجراءات المطبقة لتجميد أصول الأفراد والكيانات المستهدفة بالعقوبات ضد روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية.
ونقلت "رويترز" عن وحدة المعلومات المالية UIF في بنك إيطاليا المركزي بيانا جاء فيه أنه يجب إرسال جميع الإخطارات اللازمة لإعطاء تفاصيل عن تجميد الأصول الروسية وقيمة وطبيعة هذه الأصول، على أن يكون ذلك في أقرب وقت ممكن.
وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى على روسيا مجموعة واسعة من العقوبات بعد العملية العسكرية الخاصة التي بدأتها روسيا في أوكرانيا، حيث جمدت تلك الدول أصولا، وطبقت حظر السفر وقيود أخرى على العديد من الأفراد الروس بمن فيهم الرئيس فلاديمير بوتين نفسه.
وفي وقت سابق، من اليوم الجمعة، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي أجراه مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، أن الغرب غض الطرف عن إبادة جماعية استمرت 8 سنوات بحق سكان دونباس.
وأوضح الرئيس الروسي، خلال الاتصال، مقاربات موسكو الأساسية في سياق العملية الخاصة التي ينفذها الجيش الروسي لحماية دونباس، موضحا الأهداف التي سيتم تحقيقها، وذلك ردا على المخاوف التي عبر عنها شولز.
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