https://arabic.sputniknews.com/20220305/الدفاع-الروسية-تعلن-استئناف-العمليات-العسكرية--1059503029.html

الدفاع الروسية تعلن استئناف العمليات العسكرية

الدفاع الروسية تعلن استئناف العمليات العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، استئناف العمليات العسكرية، بعد استغلال نظام كييف الهدنة المعلنة. 05.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-05T16:33+0000

2022-03-05T16:33+0000

2022-03-05T16:51+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

أخبار أوكرانيا

رصد عسكري

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وقالت الدفاع الروسية: "لا يمكن لمدني واحد أن يترك اريوبول وفولنوفخا"، مؤكدة أن "الكتائب القومية استغلت "نظام الصمت" لتقوية مواقعهاعلى طول الممرات الآمنة".وتابعت الوزارة: "بسبب عدم رغبة الجانب الأوكراني في التأثير على القوميين أو تمديد "نظام الصمت" (الهدنة)، فقد استؤنفت العمليات العسكرية في الساعة 18.00 بتوقيت موسكو".وكانت الدفاع الروسية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم السبت، عدم وصول أي من اللاجئين من ماريوبول وفولنوفخا إلى الممرات الإنسانية حتى اللحظة، مؤكدة أن القوميين الأوكرانيين لا يطلقون سراح المواطنين والأجانب.وأكد ميزينتسيف خلال جلسة مركز عمليات الاستجابة الإنسانية، أن "روسيا استجابت لجميع مطالب الجانب الأوكراني من حيث الوقت والطريق وضمان الأمن فيما يتعلق بالممرات الإنسانية في ماريوبول فولنوفخا".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، عن وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية لخروج السكان المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا ابتداء من الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت موسكو.وأضاف البيان: "تم الاتفاق مع الجانب الأوكراني على الممرات الإنسانية وطرق خروج المدنيين من هذه المدن".

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https://arabic.sputniknews.com/20220305/الدفاع-الروسية-تعلن-عدم-وصول-أي-من-اللاجئين-من-ماريوبول-وفولنافاخا-إلى-الممرات-الإنسانية--1059485491.html

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روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري