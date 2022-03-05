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الدفاع الروسية تعلن استئناف العمليات العسكرية
Вертолет Ми-8МТВ в небе над шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220305/الدفاع-الروسية-تعلن-استئناف-العمليات-العسكرية--1059503029.html
الدفاع الروسية تعلن استئناف العمليات العسكرية
الدفاع الروسية تعلن استئناف العمليات العسكرية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، استئناف العمليات العسكرية، بعد استغلال نظام كييف الهدنة المعلنة. 05.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-05T16:33+0000
2022-03-05T16:51+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وقالت الدفاع الروسية: "لا يمكن لمدني واحد أن يترك اريوبول وفولنوفخا"، مؤكدة أن "الكتائب القومية استغلت "نظام الصمت" لتقوية مواقعهاعلى طول الممرات الآمنة".وتابعت الوزارة: "بسبب عدم رغبة الجانب الأوكراني في التأثير على القوميين أو تمديد "نظام الصمت" (الهدنة)، فقد استؤنفت العمليات العسكرية في الساعة 18.00 بتوقيت موسكو".وكانت الدفاع الروسية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم السبت، عدم وصول أي من اللاجئين من ماريوبول وفولنوفخا إلى الممرات الإنسانية حتى اللحظة، مؤكدة أن القوميين الأوكرانيين لا يطلقون سراح المواطنين والأجانب.وأكد ميزينتسيف خلال جلسة مركز عمليات الاستجابة الإنسانية، أن "روسيا استجابت لجميع مطالب الجانب الأوكراني من حيث الوقت والطريق وضمان الأمن فيما يتعلق بالممرات الإنسانية في ماريوبول فولنوفخا".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، عن وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية لخروج السكان المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا ابتداء من الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت موسكو.وأضاف البيان: "تم الاتفاق مع الجانب الأوكراني على الممرات الإنسانية وطرق خروج المدنيين من هذه المدن".
https://arabic.sputniknews.com/20220305/بوتين-لا-خطط-لفرض-حالة-الطوارئ-في-روسيا-فيديو---1059491592.html
https://arabic.sputniknews.com/20220305/الدفاع-الروسية-تعلن-عدم-وصول-أي-من-اللاجئين-من-ماريوبول-وفولنافاخا-إلى-الممرات-الإنسانية--1059485491.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

الدفاع الروسية تعلن استئناف العمليات العسكرية

16:33 GMT 05.03.2022 (تم التحديث: 16:51 GMT 05.03.2022)
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يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، استئناف العمليات العسكرية، بعد استغلال نظام كييف الهدنة المعلنة.
وقالت الدفاع الروسية: "لا يمكن لمدني واحد أن يترك اريوبول وفولنوفخا"، مؤكدة أن "الكتائب القومية استغلت "نظام الصمت" لتقوية مواقعهاعلى طول الممرات الآمنة".
وتابعت الوزارة: "بسبب عدم رغبة الجانب الأوكراني في التأثير على القوميين أو تمديد "نظام الصمت" (الهدنة)، فقد استؤنفت العمليات العسكرية في الساعة 18.00 بتوقيت موسكو".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، روسيا 4 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
بوتين شاكرا الروس الذين التحقوا بمكاتب التجنيد: ممتن لاندفاعكم لكن المشاركة تقتصر على المحترفين
13:28 GMT
وكانت الدفاع الروسية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم السبت، عدم وصول أي من اللاجئين من ماريوبول وفولنوفخا إلى الممرات الإنسانية حتى اللحظة، مؤكدة أن القوميين الأوكرانيين لا يطلقون سراح المواطنين والأجانب.

قال رئيس مركز إدارة الدفاع في وزارة الدفاع الروسية الجنرال ميخائيل ميزينتسيف، اليوم السبت، إنه "في الوقت الحالي، من أصل 200 ألف لاجئ من ماريوبول و15 ألفًا من فولنوفخا، لم يصل أحد إلى الممرات الإنسانية المفتوحة، ولم يطلق القوميون سراح المدنيين والأجانب".

وأكد ميزينتسيف خلال جلسة مركز عمليات الاستجابة الإنسانية، أن "روسيا استجابت لجميع مطالب الجانب الأوكراني من حيث الوقت والطريق وضمان الأمن فيما يتعلق بالممرات الإنسانية في ماريوبول فولنوفخا".
وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
الدفاع الروسية: الجانب الأوكراني استغل وقف إطلاق النار من أجل تجميع القوات
11:38 GMT
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، عن وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية لخروج السكان المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا ابتداء من الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت موسكو.
وأصدرت الدفاع الروسية بيانا قالت فيه: "روسيا أعلنت وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية لخروج السكان المدنيين من مدنتي ماريوبول وفولنوفاخا المحاصرتين ابتداء من الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت موسكو".
وأضاف البيان: "تم الاتفاق مع الجانب الأوكراني على الممرات الإنسانية وطرق خروج المدنيين من هذه المدن".
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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. اليوم العاشر للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس16:27 GMT - سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباس3 مارس, 09:17 GMT
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