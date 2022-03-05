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الدفاع الروسية تعلن استئناف العمليات العسكرية
Вертолет Ми-8МТВ в небе над шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220305/بوتين-روسيا-ترصد-مسلحين-من-الشرق-الأوسط-في-أوكرانيا-يستخدمون-الجهاديين-ويدفعونهم-ضد-الجيش-الروسي-1059490953.html
بوتين: روسيا ترصد مسلحين من الشرق الأوسط والدول الأوروبية في أوكرانيا
بوتين: روسيا ترصد مسلحين من الشرق الأوسط والدول الأوروبية في أوكرانيا
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن روسيا ترصد وجود مسلحين من منطقة الشرق الأوسط وعدد من الدول الأوروبية في أوكرانيا. 05.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-05T13:13+0000
2022-03-05T14:09+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
فلاديمير بوتين
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خيمكي (مقاطعة موسكو) - سبوتنيك. وقال بوتين خلال لقائه بموظفي شركات الطيران الروسية: "نرصد هناك وجود مسلحين من الشرق الأوسط وعدد من الدول الأوروبية، نحن نعلم، وسمعنا تصريحاتهم. إنهم يستخدمون ما يسمى بالجهاديين المتنقلين، حسنا، يعبئون السيارات بالمتفجرات ويدفعونها ضد القوات، لكن بدون جدوى".وأضاف الرئيس الروسي : "تم تدمير البنية التحتية العسكرية العسكرية الأوكرانية والدفاع الجوي بالكامل خلال العملية العسكرية الخاصة".وتابع بوتين: "فإن أحد متطلباتنا الرئيسية هو نزع السلاح، أي أننا نساعد المواطنين والمقيمين في دونباس على السعي للحصول على وضع محايد لأوكرانيا، والسعي إلى نزع السلاح من البلاد، لأنه يجب علينا أن نفهم بوضوح ماهية الأسلحة الموجودة في أوكرانيا".وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط. وقال الرئيس بوتين إنها تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتحرير أوكرانيا من سيطرة المتطرفين النازيين وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس إلى المحاكمة.وتم حتى صباح 3 مارس/آذار، تدمير أكثر من 1600 منشأة عسكرية و62 طائرة تابعة لقوات نظام الحكم الأوكراني و606 دبابات وآليات مدرعة أخرى. وأعادت القوات الروسية فتح قناة شمال القرم التي أغلقنها السلطات الأوكرانية لقطع إمدادات المياه عن شبه جزيرة القرم.وتواصل القوات الروسية تقدمها على عدة محاور. وقد حاصرت العاصمة كييف من الغرب
https://arabic.sputniknews.com/20220305/بوتين-يصف-قرار-العملية-العسكرية-في-أوكرانيا-بالقرار-الصعب-1059490476.html
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روسيا, فلاديمير بوتين

بوتين: روسيا ترصد مسلحين من الشرق الأوسط والدول الأوروبية في أوكرانيا

13:13 GMT 05.03.2022 (تم التحديث: 14:09 GMT 05.03.2022)
© REUTERS / SPUTNIKمؤتمر صحفي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار ألمانيا أولاف شولتز في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022
مؤتمر صحفي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار ألمانيا أولاف شولتز في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2022
© REUTERS / SPUTNIK
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن روسيا ترصد وجود مسلحين من منطقة الشرق الأوسط وعدد من الدول الأوروبية في أوكرانيا.
خيمكي (مقاطعة موسكو) - سبوتنيك. وقال بوتين خلال لقائه بموظفي شركات الطيران الروسية: "نرصد هناك وجود مسلحين من الشرق الأوسط وعدد من الدول الأوروبية، نحن نعلم، وسمعنا تصريحاتهم. إنهم يستخدمون ما يسمى بالجهاديين المتنقلين، حسنا، يعبئون السيارات بالمتفجرات ويدفعونها ضد القوات، لكن بدون جدوى".
وأضاف الرئيس الروسي : "تم تدمير البنية التحتية العسكرية العسكرية الأوكرانية والدفاع الجوي بالكامل خلال العملية العسكرية الخاصة".
وتابع بوتين: "فإن أحد متطلباتنا الرئيسية هو نزع السلاح، أي أننا نساعد المواطنين والمقيمين في دونباس على السعي للحصول على وضع محايد لأوكرانيا، والسعي إلى نزع السلاح من البلاد، لأنه يجب علينا أن نفهم بوضوح ماهية الأسلحة الموجودة في أوكرانيا".
وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط. وقال الرئيس بوتين إنها تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتحرير أوكرانيا من سيطرة المتطرفين النازيين وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس إلى المحاكمة.
وتم حتى صباح 3 مارس/آذار، تدمير أكثر من 1600 منشأة عسكرية و62 طائرة تابعة لقوات نظام الحكم الأوكراني و606 دبابات وآليات مدرعة أخرى. وأعادت القوات الروسية فتح قناة شمال القرم التي أغلقنها السلطات الأوكرانية لقطع إمدادات المياه عن شبه جزيرة القرم.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، موسكو، روسيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2022
بوتين يصف قرار إطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا بالقرار الصعب
13:02 GMT
وتواصل القوات الروسية تقدمها على عدة محاور. وقد حاصرت العاصمة كييف من الغرب
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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. اليوم العاشر للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس16:27 GMT - سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباس3 مارس, 09:17 GMT
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