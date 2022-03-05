https://arabic.sputniknews.com/20220305/رئيس-جمعية-الصداقة-الإسرائيلية-الأوكرانية-إسرائيل-في-موقف-صعب-وحساس-1059497934.html

رئيس جمعية الصداقة الإسرائيلية الأوكرانية: إسرائيل في موقف صعب وحساس

رئيس جمعية الصداقة الإسرائيلية الأوكرانية: إسرائيل في موقف صعب وحساس

قال رئيس جمعية الصداقة الإسرائيلية الأوكرانية، يفغيني سوبا، إن إسرائيل في موقف صعب وحساس، بشأن الأزمة في أوكرانيا. 05.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-05T15:19+0000

2022-03-05T15:19+0000

2022-03-05T15:19+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن عضو الكنيست عن حزب "يسرائيل بيتنو" أن هناك تقديرات تشير إلى أن عشرات الآلاف سيهاجرون إلى إسرائيل هذا العام، وهو ما يعني أن إسرائيل في وضع حساس.وأكد المسؤول الإسرائيلي أن في روسيا جالية يهودية كبيرة، أيضا، وحكومة بلادهم لا تريد منع أعضائها من المغادرة إذا كانوا يرغبون في الهجرة، فعليا، وهو ما يعني أن الحكومة الإسرائيلية مطالبة بالتصرف بمسؤولية.وفي السياق نفسه، ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية إنه من المتوقع أن تصل غد الأحد ثلاث رحلات جوية لـ 300 لاجئ يهودي فروا من أوكرانيا، و"من المتوقع أن تتلقى العائلات مساعدة كبيرة تصل إلى آلاف الشيكلات لكل أسرة".ونقلت عن مصدر في وزارة حكومية معنية بتفاصيل الخطة أنه من المتوقع أن تهبط ثلاثة طاآرات من مولدوفا ووارسو وبودابست في إسرائيل، في إطار عملية "الضمان الإسرائيلي" لإنقاذ يهود أوكرانيا.وأوضحت أن المهاجرين سوف يتمتعون بوضع "لاجئي حرب"، وسيتم منح كل فرد منهم 6 آلاف شيكل (1849 دولارا)، و11 ألف شيكل (3389 دولارا) للزوجين، فيما سيتم منح 15 ألف شيكل (4622 دولارا) لكل أسرة مع أطفال.سيتم تقديم هذه المنحة لمرة واحدة لكل لاجئ يتم تعريفه على أنه "مهاجر جديد" بناء على طلب وزير الاستيعاب الإسرائيلية، بنينا تيمانو شتا.وستكون هذه هي المرة الأولى في تاريخ إسرائيل منذ تأسيسها عام 1948 التي يتم فيها الاعتراف بالمهاجرين اليهود من أوروبا كلاجئي حرب.وفيما يتعلق بالإقامة، خصصت وزارة الاستيعاب الإسرائيلية للاجئين 13 ألف غرفة فندقية لمدة أسبوع إلى شهر.بالإضافة إلى ذلك، خصصت الوزارة نزلا في جميع أنحاء البلاد. في المجموع، هناك 5000 غرفة في الشمال و6200 غرفة في الوسط والباقي في الجنوب.

https://arabic.sputniknews.com/20220304/إسرائيل-تستعد-لاستقبال-مئات-الآلاف-من-مهاجري-أوكرانيا-وروسيا-1059434574.html

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