https://arabic.sputniknews.com/20220305/مسؤول-بمنظمة-الصحة-العالمية-الحصبة-تهدد-دول-البلقان-1059496941.html
مسؤول بمنظمة الصحة العالمية: الحصبة تهدد دول البلقان
مسؤول بمنظمة الصحة العالمية: الحصبة تهدد دول البلقان
حذر مسؤول بمنظمة الصحة العالمية، من خطر تفشي مرض الحصبة في دول البلقان جراء تراجع معدلات التحصين ضد المرض. 05.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-05T15:03+0000
2022-03-05T15:03+0000
2022-03-05T15:03+0000
الحصبة
البلقان
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ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول برامج التحصين في منظمة الصحة العالمية، دراغان يانكوفيتش، أن "خطر تفشي الحصبة كبير".ورأى المسؤول الأممي أن انتقال العدوى بالفيروس ليس إلا مسألة وقت، موضحا أنه "بمجرد أن ينتقل إلى مجموعة معرضة للإصابة سيتفشى الوباء".ويحذر الخبراء من انتشار وشيك للحصبة في الجبل الأسود ودول البلقان المجاورة لها، في ظل انخفاض نسبة التطعيم على جرعتين بسبب انتشار معلومات مضللة لا سيما في ظل جائحة كورونا.ويقول متخصصون في المجال إن منع انتشار الحصبة بحاجة لتلقيح 95 في المئة على الأقل من سكان الدولة بالجرعات الكاملة من اللقاح المضاد للمرض شديد العدوى والذي قد يصبح قاتلا.يذكر أن انعدام الثقة باللقاح المضاد للحصبة والنكاف والحصبة الألمانية يشهد ارتفاعا منذ نحو 20 عاما، على خلفية دراسة خاطئة أجريت عام 1998 وأشارت إلى وجود صلة بين اللقاح واضطراب التوحد.
https://arabic.sputniknews.com/20211118/الحكومة-المصرية-تعلق-على-أنباء-انتشار-الحصبة-في-أنحاء-البلاد-1050736885.html
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الحصبة, البلقان
مسؤول بمنظمة الصحة العالمية: الحصبة تهدد دول البلقان
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حذر مسؤول بمنظمة الصحة العالمية، من خطر تفشي مرض الحصبة في دول البلقان جراء تراجع معدلات التحصين ضد المرض.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول برامج التحصين في منظمة الصحة العالمية
، دراغان يانكوفيتش، أن "خطر تفشي الحصبة كبير".
18 نوفمبر 2021, 10:01 GMT
ورأى المسؤول الأممي أن انتقال العدوى بالفيروس ليس إلا مسألة وقت، موضحا أنه "بمجرد أن ينتقل إلى مجموعة معرضة للإصابة سيتفشى الوباء".
ويحذر الخبراء من انتشار وشيك للحصبة في الجبل الأسود ودول البلقان المجاورة لها، في ظل انخفاض نسبة التطعيم على جرعتين بسبب انتشار معلومات مضللة لا سيما في ظل جائحة كورونا.
ويقول متخصصون في المجال إن منع انتشار الحصبة بحاجة لتلقيح 95 في المئة على الأقل من سكان الدولة بالجرعات الكاملة من اللقاح المضاد للمرض شديد العدوى والذي قد يصبح قاتلا.
يذكر أن انعدام الثقة باللقاح المضاد للحصبة والنكاف والحصبة الألمانية يشهد ارتفاعا منذ نحو 20 عاما، على خلفية دراسة خاطئة أجريت عام 1998 وأشارت إلى وجود صلة بين اللقاح واضطراب التوحد.