https://arabic.sputniknews.com/20220305/مصدر-عسكري-موظفون-من-جهاز-الأمن-الأوكراني-مع-ضباط-أتراك-زاروا-شمالي-سوريا-1059499751.html

مصدر عسكري: موظفون من جهاز الأمن الأوكراني مع ضباط أتراك زاروا شمالي سوريا

مصدر عسكري: موظفون من جهاز الأمن الأوكراني مع ضباط أتراك زاروا شمالي سوريا

أفاد مصدر عسكري روسي بأن أفرادا من جهاز الأمن الأوكراني وجهاز المخابرات الوطني التركي يعملون على تجنيد مسلحين في شمال سوريا في صفوف الدفاع الإقليمي لأوكرانيا. 05.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-05T15:47+0000

2022-03-05T15:47+0000

2022-03-05T15:47+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

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صرح مصدر دبلوماسي عسكري لوكالة "ريا نوفوستي"، أن عناصر من جهاز الأمن الأوكراني مع ضباط المخابرات الوطنية التركية قد زاروا شمالي سوريا، مشيرا إلى أنه خلال الاجتماعات التي عقدت هناك مع التشكيلات الموالية لتركيا، تمت مناقشة إمكانية تجنيد مسلحين في صفوف الدفاع الإقليمي لأوكرانيا. قال مصدر عسكري دبلوماسي إنه في 4 فبراير/ شباط، "توجهت مجموعة من ثلاثة عناصر من جهاز الأمن الأوكراني، برفقة ضباط من المخابرات الوطنية التركية، إلى مناطق تسيطرعليها تركيا في شمال سوريا، بما في ذلك مستوطنتي عفرين وإعزاز". وأضاف المصدر أن المجموعة زارت قاعدة جماعة مسلحة تابعة للـ"الجيش السوري الحر" المدعوم من تركيا، حيث التقوا بقادة عدد من التشكيلات الموالية لتركيا "فيركات سلطان مراد"، "ليفا المعتصم"، وكذلك معسكرات الجماعات المسلحة غير الشرعية".وأضاف المتحدث أنه "في سياق هذه الاتصالات، تمت مناقشة إمكانية تجنيد مسلحين في صفوف قوات الدفاع الإقليمية لأوكرانيا. وتم الاتفاق على تنظيم سلسلة من الاجتماعات السرية مع "الأشخاص المعنيين".وأعلن جهاز الاستخبارات الروسية، في وقت سابق اليوم، عن قيام الولايات المتحدة بتدريب مقاتلين من تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول كثيرة) في قاعدة التنف العسكرية، الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة في سوريا، تمهيدا لاستخدامهم في دونباس، للمشاركة في أنشطة التخريب والإرهاب في أوكرانيا، حيث سيتم نقلهم على الأرجح عبر أراضي بولندا.

https://arabic.sputniknews.com/20220305/-كيف-سيؤثر-نقل-المقاتلين-الأجانب-والإرهابيين-إلى-أوكرانيا-على-الأمن-الأوروبي-1059496712.html

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