https://arabic.sputniknews.com/20220305/-كيف-سيؤثر-نقل-المقاتلين-الأجانب-والإرهابيين-إلى-أوكرانيا-على-الأمن-الأوروبي-1059496712.html

كيف سيؤثر نقل المقاتلين الأجانب والإرهابيين إلى أوكرانيا على الأمن الأوروبي

كيف سيؤثر نقل المقاتلين الأجانب والإرهابيين إلى أوكرانيا على الأمن الأوروبي

أعلن جهاز الاستخبارات الروسية عن قيام الولايات المتحدة بتدريب مقاتلين من تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول كثيرة) في قاعدة التنف العسكرية، الخاضعة... 05.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-05T14:55+0000

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كيف سيؤثر نقل المقاتلين الأجانب والإرهابيين إلى أوكرانيا على الأمن الأوروبي كيف سيؤثر نقل المقاتلين الأجانب والإرهابيين إلى أوكرانيا على الأمن الأوروبي

في الوقت ذاته، قالت وزارة الداخلية الألمانية إن لديها معلومات عن بعض النازيين الجدد الألمان الذين يقاتلون في أوكرانيا.وفي وقت سابق أعلنت أوكرانيا، تلقيها آلاف الطلبات من أجانب، أعربوا عن استعدادهم للانضمام لما سمته "الفيلق الدولي" لقتال القوات الروسية، والذي يعتبر زيلينسكي إنه "الدليل الرئيسي على دعم" الدول لبلاده.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف من العملية العسكرية الخاصة، هو حماية الأشخاص الذين يتعرضون للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، منذ ثماني سنوات.وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.وأعرب عن اعتقاده بأن "قرار نقل المرتزقة ليس قرارا رسميا وربما جاء في إطار الضغط على روسيا بترتيب استخباراتي"، متوقعا "توقفا مؤقتا للتعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب في إطار منظمة الأمن والتعاون الأوروبي"، مستبعدا أن "يحدث المرتزقة تغييرا في معادلة القوة على الأرض".من جانبه، أكد خبير مكافحة الإرهاب الدولي، زكريا سالم، "أن داعش صناعة أمريكية، ونقلها لأوكرنيا بالاضافة إلى باقي المجموعات الإرهابية التي بدأت تدخل من الحدود، سيهدد الأمن القومي لأوروبا، خاصة مع وقوع السلاح الأمريكي والمعونات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي في يد هذه الجماعات".للمزيد تابعوا برنامج "بوضوح"إعداد وتقديم: جيهان لطفي

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