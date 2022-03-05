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https://arabic.sputniknews.com/20220305/-ماكرون-يتقدم-على-منافسيه-المرشحين-للرئاسة-في-استطلاعات-الرأي-الفرنسية-بعد-التوسط-في-أزمة-أوكرانيا-1059496005.html
ماكرون يتقدم على منافسيه المرشحين للرئاسة في استطلاعات الرأي الفرنسية بعد التوسط في أزمة أوكرانيا
ماكرون يتقدم على منافسيه المرشحين للرئاسة في استطلاعات الرأي الفرنسية بعد التوسط في أزمة أوكرانيا
أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية، يوم السبت، أن تقدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على المرشحين المنافسين قبل انتخابات الشهر المقبل، زاد في... 05.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-05T14:51+0000
2022-03-05T14:51+0000
العالم
أخبار فرنسا
إيمانويل ماكرون
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وبحسب "رويترز"، أشار استطلاع أجرته شركة "Ipsos-Sopra Steria" لصالح صحيفة "لوموند"، إلى ازدياد شعبية إيمانويل ماكرون بمقدار 4 نقاط، حيث أظهرت النتيجة ارتفاع نسبة التصويت من 26% إلى 30% لصالح الرئيس الفرنسي من نوايا التصويت، متقدما بذلك على كل من منافسيه المباشرين من اليمين المتطرف، مارين لوبان 14.5%، وإريك زمور 13%، كما تقدم على فاليري بيكرس، مرشحة اليمين المحافظ، 11.5%، في حين أن نقاط جان ليك ميلانشون، زعيم اليسار الراديكالي زادت بنسبة 0.5 نقطة لتصل إلى 12% من نوايا التصويت.وأشارت لوموند إلى أن بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا أدى إلى هذه النتائج، حيث عرف كل من لوبان وزمور بدعمهما السابق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في حين يقوم ماكرون بلعب دور يسعى من خلاله إلى التوسط في الأزمة بين الطرفين الروسي والأوكراني، فيما تنوه الصحيفة إلى أن النتائج ليست نهائية وقد تتغير.وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أعلن في رسالة مفتوحة إلى الفرنسيين، رسميا ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أبريل/نيسان المقبل. وقال ماكرون في بيان: "أطلب ثقتكم في تفويض جديد كرئيس للجمهورية"، مضيفا: "أنا مرشح لكي أطور، معكم، في مواجهة تحديات القرن، استجابة فرنسية وأوروبية خاصة".وتنطلق الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا في 10 أبريل المقبل، ومن المقرر إجراء الجولة الثانية في 24 أبريل المقبل. وفي 7 مارس/ آذار، سيضع المجلس الدستوري القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات.
https://arabic.sputniknews.com/20220303/ماكرون-يعلن-ترشحه-لولاية-رئاسية-ثانية-1059424614.html
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العالم, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون

ماكرون يتقدم على منافسيه المرشحين للرئاسة في استطلاعات الرأي الفرنسية بعد التوسط في أزمة أوكرانيا

14:51 GMT 05.03.2022
© REUTERS / JOHANNA GERONالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فرنسا
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2022
© REUTERS / JOHANNA GERON
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أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية، يوم السبت، أن تقدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على المرشحين المنافسين قبل انتخابات الشهر المقبل، زاد في أعقاب "الغزو الروسي لأوكرانيا".
وبحسب "رويترز"، أشار استطلاع أجرته شركة "Ipsos-Sopra Steria" لصالح صحيفة "لوموند"، إلى ازدياد شعبية إيمانويل ماكرون بمقدار 4 نقاط، حيث أظهرت النتيجة ارتفاع نسبة التصويت من 26% إلى 30% لصالح الرئيس الفرنسي من نوايا التصويت، متقدما بذلك على كل من منافسيه المباشرين من اليمين المتطرف، مارين لوبان 14.5%، وإريك زمور 13%، كما تقدم على فاليري بيكرس، مرشحة اليمين المحافظ، 11.5%، في حين أن نقاط جان ليك ميلانشون، زعيم اليسار الراديكالي زادت بنسبة 0.5 نقطة لتصل إلى 12% من نوايا التصويت.
وأشارت لوموند إلى أن بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا أدى إلى هذه النتائج، حيث عرف كل من لوبان وزمور بدعمهما السابق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في حين يقوم ماكرون بلعب دور يسعى من خلاله إلى التوسط في الأزمة بين الطرفين الروسي والأوكراني، فيما تنوه الصحيفة إلى أن النتائج ليست نهائية وقد تتغير.
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
ماكرون يعلن ترشحه لولاية رئاسية ثانية
3 مارس, 19:26 GMT
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أعلن في رسالة مفتوحة إلى الفرنسيين، رسميا ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أبريل/نيسان المقبل. وقال ماكرون في بيان: "أطلب ثقتكم في تفويض جديد كرئيس للجمهورية"، مضيفا: "أنا مرشح لكي أطور، معكم، في مواجهة تحديات القرن، استجابة فرنسية وأوروبية خاصة".
وتنطلق الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا في 10 أبريل المقبل، ومن المقرر إجراء الجولة الثانية في 24 أبريل المقبل. وفي 7 مارس/ آذار، سيضع المجلس الدستوري القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات.
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