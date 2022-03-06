عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220306/الجيش-الإسرائيلي-أسقطنا-طائرتين-إيرانيتين-كانتا-تحملان-أسلحة-لقطاع-غزة-1059557429.html
الجيش الإسرائيلي: أسقطنا طائرتين إيرانيتين كانتا تحملان أسلحة لقطاع غزة
الجيش الإسرائيلي: أسقطنا طائرتين إيرانيتين كانتا تحملان أسلحة لقطاع غزة
قال الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، إن طائرتيتن إيرانيتين بدون طيار أسقطهما العام الماضي، كانتا تحملان أسلحة إلى قطاع غزة. 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T21:44+0000
2022-03-06T21:44+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/18/1046632003_0:57:1601:957_1920x0_80_0_0_e4ca330394a8195a521b5efcf0b68613.jpg
وأضاف الجيش في بيان، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "قبل حوالي عام، اعترض الجيش الإسرائيلي طائرتين إيرانيتين بدون طيار تحملان مسدسات في طريقهما إلى قطاع غزة - خارج الأجواء الإسرائيلية".وأضافت الصحيفة: "تقدر المؤسسة الدفاعية أن هذه محاولة إيرانية لتهريب أسلحة إلى غزة بهذه الطريقة، ونفذت عملية الاعتراض بواسطة مقاتلات "آدير" من طراز إف 35".وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "عمليات اعتراض الطائرتين بدون طيار نفذت في سماء المنطقة بالتنسيق مع دول جوار (لم يسمها) وبذلك تم منع تسللهما إلى إسرائيل".وأضاف أن الطائرتين بدون طيار كانتا تحت مراقبة أنظمة التحكم والكشف الإسرائيلية طوال رحلتهما.وبحسب الصحيفة، يدور الحديث عن أول اعتراض لطائرات مسيرة في العالم بواسطة مقاتلات "إف- 35".وأضافت: "حقيقة أن الواقعة حدثت منذ حوالي عام وتم نشرها الليلة فقط ليست من قبيل الصدفة. ربما تكون الخلفية هي التوقيع الوشيك على تجديد الاتفاق النووي بين القوى الكبرى وإيران".وخلال السنوات الأخيرة الماضية، طورت إيران قدرات طائراتها بدون طيار بشكل كبير، على الرغم من أن قدراتها لا تزال بعيدة عن قدرات إسرائيل، وفق "يديعوت".و تابعت الصحيفة: "تمكنت طهران من تطوير قدرات الطائرات بدون طيار من مختلف الأحجام ولمهام متنوعة من المراقبة إلى حمل المتفجرات لعمليات الهجوم البعيدة، على مسافات تصل إلى مئات الكيلومترات".ومضت بالقول: "يقود المشروع سلاح الجو الإيراني، إلى جانب الحرس الثوري وفيلق القدس ويقومون بتصدير الطائرات بدون طيار لمبعوثيهم في المنطقة - العراق واليمن وسوريا ولبنان".وأضافت: "في السنوات الأخيرة، لوحظ التحسن في أداء منظومة الطائرات بدون طيار الإيرانية أيضا في العمليات التي استهدفت منشآت أرامكو النفطية في السعودية، ولاحقا في اليمن من قبل الحوثيين وفي الهجمات الأخيرة على الإمارات".وبحسب الصحيفة، أقام الإيرانيون في كل هذه النقاط قواعد للطائرات بدون طيار، والتي يمكن أن تصل إلى إسرائيل عبر هجمات متزامنة.وختمت بالقول: "هذا هو أحد التهديدات الرئيسية التي يواجهها سلاح الجو الإسرائيلي حاليا. في منطقة إيلات على سبيل المثال، يمكنك أن ترى انتشار نظام الدفاع الجوي المصمم لمنع التسلل من اليمن، وفي الشمال نظام "تال شمايم".
https://arabic.sputniknews.com/20211208/الحرس-الثوري-يكشف-عن-ميزة-جديدة-للطائرات-الإيرانية-دون-طيار-1053715621.html
https://arabic.sputniknews.com/20190915/انطلقت-من-العراق-صحيفة-إسرائيلية-طائرات-دون-طيار-إيرانية-وراء-الهجوم-على-أرامكو-1042886632.html
إسرائيل
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/18/1046632003_124:0:1475:1013_1920x0_80_0_0_8850f2ef88213057b5ecb0bb8c3589fb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران

الجيش الإسرائيلي: أسقطنا طائرتين إيرانيتين كانتا تحملان أسلحة لقطاع غزة

21:44 GMT 06.03.2022
© AFP 2022 / -طائرة مسيرة إيرانية
طائرة مسيرة إيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2022
© AFP 2022 / -
تابعنا عبرGoogle news
قال الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، إن طائرتيتن إيرانيتين بدون طيار أسقطهما العام الماضي، كانتا تحملان أسلحة إلى قطاع غزة.
وأضاف الجيش في بيان، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "قبل حوالي عام، اعترض الجيش الإسرائيلي طائرتين إيرانيتين بدون طيار تحملان مسدسات في طريقهما إلى قطاع غزة - خارج الأجواء الإسرائيلية".
وأضافت الصحيفة: "تقدر المؤسسة الدفاعية أن هذه محاولة إيرانية لتهريب أسلحة إلى غزة بهذه الطريقة، ونفذت عملية الاعتراض بواسطة مقاتلات "آدير" من طراز إف 35".
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "عمليات اعتراض الطائرتين بدون طيار نفذت في سماء المنطقة بالتنسيق مع دول جوار (لم يسمها) وبذلك تم منع تسللهما إلى إسرائيل".
وأضاف أن الطائرتين بدون طيار كانتا تحت مراقبة أنظمة التحكم والكشف الإسرائيلية طوال رحلتهما.
وبحسب الصحيفة، يدور الحديث عن أول اعتراض لطائرات مسيرة في العالم بواسطة مقاتلات "إف- 35".
إيران تكشف عن طائرة مسيرة جديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
الحرس الثوري يكشف عن ميزة جديدة للطائرات الإيرانية دون طيار
8 ديسمبر 2021, 17:52 GMT
وأضافت: "حقيقة أن الواقعة حدثت منذ حوالي عام وتم نشرها الليلة فقط ليست من قبيل الصدفة. ربما تكون الخلفية هي التوقيع الوشيك على تجديد الاتفاق النووي بين القوى الكبرى وإيران".
وخلال السنوات الأخيرة الماضية، طورت إيران قدرات طائراتها بدون طيار بشكل كبير، على الرغم من أن قدراتها لا تزال بعيدة عن قدرات إسرائيل، وفق "يديعوت".
و تابعت الصحيفة: "تمكنت طهران من تطوير قدرات الطائرات بدون طيار من مختلف الأحجام ولمهام متنوعة من المراقبة إلى حمل المتفجرات لعمليات الهجوم البعيدة، على مسافات تصل إلى مئات الكيلومترات".
ومضت بالقول: "يقود المشروع سلاح الجو الإيراني، إلى جانب الحرس الثوري وفيلق القدس ويقومون بتصدير الطائرات بدون طيار لمبعوثيهم في المنطقة - العراق واليمن وسوريا ولبنان".
حريق في منشأة أرامكو السعودية بعد قصف طائرات مسيرة من قبل أنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2019
انطلقت من العراق... صحيفة إسرائيلية: طائرات دون طيار إيرانية وراء الهجوم على "أرامكو"
15 سبتمبر 2019, 15:00 GMT
وأضافت: "في السنوات الأخيرة، لوحظ التحسن في أداء منظومة الطائرات بدون طيار الإيرانية أيضا في العمليات التي استهدفت منشآت أرامكو النفطية في السعودية، ولاحقا في اليمن من قبل الحوثيين وفي الهجمات الأخيرة على الإمارات".
وبحسب الصحيفة، أقام الإيرانيون في كل هذه النقاط قواعد للطائرات بدون طيار، والتي يمكن أن تصل إلى إسرائيل عبر هجمات متزامنة.
وختمت بالقول: "هذا هو أحد التهديدات الرئيسية التي يواجهها سلاح الجو الإسرائيلي حاليا. في منطقة إيلات على سبيل المثال، يمكنك أن ترى انتشار نظام الدفاع الجوي المصمم لمنع التسلل من اليمن، وفي الشمال نظام "تال شمايم".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباس3 مارس, 09:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала