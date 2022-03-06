https://arabic.sputniknews.com/20220306/المحكمة-العسكرية-في-تونس-تقضي-بسجن-نائب-برلماني-10-أشهر-مع-النفاذ-1059532271.html

المحكمة العسكرية في تونس تقضي بسجن نائب برلماني 10 أشهر مع النفاذ

المحكمة العسكرية في تونس تقضي بسجن نائب برلماني 10 أشهر مع النفاذ

أصدرت المحكمة العسكرية في تونس حكما بالسجن 10 أشهر مع النفاذ العاجل على النائب بالبرلمان التونسي عصام البرقوقي. 06.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-06T12:16+0000

2022-03-06T12:16+0000

2022-03-06T12:16+0000

أخبار تونس اليوم

البرلمان التونسي

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وحسب ما نشرته صفحة النائب عصام البرقوقي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فقد قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس غيابيا بسجن النائب المجمد عصام البرقوقي مدة 10 أشهر مع النفاذ العاجل.وتضمنت لائحة الاتهام التي وجهتها المحكمة إلى النائب التونسي المتحدث باسم حركة المستقبل، تهما تتعلق "بالمس من كرامة الجيش الوطني وارتكاب فعل موحش في حق رئيس الجمهورية".ووفقا لمواقع محلية فإن الحكم اشتمل على 3 أشهر بسبب "المس من كرامة الجيش الوطني"، و3 أشهر بسبب "نسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي"، وشهرين بسبب "إتيان فعل موحش في حق رئيس الجمهورية"، وشهرين بسبب "الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات".وكان البرقوقي قد نشر عبر صفحته وثائقيا عن معاركه ضد الرئيس قيس سعيد، مؤكدا أنها بدأت حينما وجه سؤالا برلمانيا لوزيرة العدل حول "ادعاء الرئيس بوجود مخطط لاغتياله"، حسب قوله.يشار إلى أن البرقوقي ليس أول النواب الذين يتعرضون للحكم بالسجن عبر القضاء العسكري، حيث سبق وقضت المحكمة العسكرية التونسية في فبراير/ شباط الماضي، بسجن النائب ياسن العياري رئيس حركة أمل وعمل البرلمانية 10 أشهر.وأوضحت أن "الحكم يأتي على خلفية تدوينات في فيسبوك وصف العياري فيها التدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد بالانقلاب".

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