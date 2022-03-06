https://arabic.sputniknews.com/20220306/باي-بال-للخدمات-المالية-توقف-أنشطتها-في-روسيا-وتجمع-150-مليون-دولار-لمساعدة-أوكرانيا-1059529735.html
"باي بال" للخدمات المالية توقف أنشطتها في روسيا وتجمع 150 مليون دولار لمساعدة أوكرانيا
"باي بال" للخدمات المالية توقف أنشطتها في روسيا وتجمع 150 مليون دولار لمساعدة أوكرانيا
أكد بيان صادر عن شركة "باي بال" (PayPal) للخدمات المالية عبر الإنترنت، أنها أوقفت نشاطها في روسيا. 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T11:29+0000
2022-03-06T11:29+0000
2022-03-06T11:29+0000
شركات
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104335/38/1043353849_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_d3dfe5d09eea390ff224810b0d0cbd1c.jpg
وحسب البيان الذي نشره موقع "سي إن بي سي"، قال الرئيس والمدير التنفيذي للشركة دان شولمان: "في ظل الظروف الراهنة نعلق خدمات باي بال في روسيا".ووصف بيان الشركة الأمريكية العمليات العسكرية في أوكرانيا بـ"العنيفة"، مؤكدا أنها تقف بجانب المجتمع الدولي في إدانتها، على حد تعبير البيان.ولفتت الشركة إلى أنها ومنذ بداية الأحداث استطاعت جمع "أكثر من 150 مليون دولار للمؤسسات الخيرية التي تدعم جهود الإغاثة في أوكرانيا وهي واحدة من أكبر الجهود التي نراها في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن"، حسب البيان.وكان مسؤولون بالحكومة الأوكرانية قد دعوا "باي بال" إلى مغادرة روسيا ومساعدتهم في جمع تبرعات.
https://arabic.sputniknews.com/20220305/باريس-تنصح-الشركات-الفرنسية-بعدم-الاندفاع-لمغادرة-روسيا-1059486749.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104335/38/1043353849_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_481b7d16b9c71a4c2a8b5d8e1f278a35.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شركات, روسيا, أخبار أوكرانيا
"باي بال" للخدمات المالية توقف أنشطتها في روسيا وتجمع 150 مليون دولار لمساعدة أوكرانيا
تابعنا عبر
أكد بيان صادر عن شركة "باي بال" (PayPal) للخدمات المالية عبر الإنترنت، أنها أوقفت نشاطها في روسيا.
وحسب البيان الذي نشره موقع "سي إن بي سي
"، قال الرئيس والمدير التنفيذي للشركة دان شولمان: "في ظل الظروف الراهنة نعلق خدمات باي بال في روسيا".
ووصف بيان الشركة
الأمريكية العمليات العسكرية في أوكرانيا بـ"العنيفة"، مؤكدا أنها تقف بجانب المجتمع الدولي في إدانتها، على حد تعبير البيان.
وأكد البيان أن الشركة "ستدعم عمليات السحب لفترة من الوقت مما يضمن توزيع أرصدة الحسابات تماشيا مع القوانين واللوائح المعمول بها".
ولفتت الشركة إلى أنها ومنذ بداية الأحداث استطاعت جمع
"أكثر من 150 مليون دولار للمؤسسات الخيرية التي تدعم جهود الإغاثة في أوكرانيا وهي واحدة من أكبر الجهود التي نراها في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن"، حسب البيان.
وكان مسؤولون بالحكومة الأوكرانية قد دعوا "باي بال" إلى مغادرة روسيا ومساعدتهم في جمع تبرعات.