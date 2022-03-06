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https://arabic.sputniknews.com/20220306/باي-بال-للخدمات-المالية-توقف-أنشطتها-في-روسيا-وتجمع-150-مليون-دولار-لمساعدة-أوكرانيا-1059529735.html
"باي بال" للخدمات المالية توقف أنشطتها في روسيا وتجمع 150 مليون دولار لمساعدة أوكرانيا
"باي بال" للخدمات المالية توقف أنشطتها في روسيا وتجمع 150 مليون دولار لمساعدة أوكرانيا
أكد بيان صادر عن شركة "باي بال" (PayPal) للخدمات المالية عبر الإنترنت، أنها أوقفت نشاطها في روسيا. 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T11:29+0000
2022-03-06T11:29+0000
شركات
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وحسب البيان الذي نشره موقع "سي إن بي سي"، قال الرئيس والمدير التنفيذي للشركة دان شولمان: "في ظل الظروف الراهنة نعلق خدمات باي بال في روسيا".ووصف بيان الشركة الأمريكية العمليات العسكرية في أوكرانيا بـ"العنيفة"، مؤكدا أنها تقف بجانب المجتمع الدولي في إدانتها، على حد تعبير البيان.ولفتت الشركة إلى أنها ومنذ بداية الأحداث استطاعت جمع "أكثر من 150 مليون دولار للمؤسسات الخيرية التي تدعم جهود الإغاثة في أوكرانيا وهي واحدة من أكبر الجهود التي نراها في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن"، حسب البيان.وكان مسؤولون بالحكومة الأوكرانية قد دعوا "باي بال" إلى مغادرة روسيا ومساعدتهم في جمع تبرعات.
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شركات, روسيا, أخبار أوكرانيا

"باي بال" للخدمات المالية توقف أنشطتها في روسيا وتجمع 150 مليون دولار لمساعدة أوكرانيا

11:29 GMT 06.03.2022
© AP Photo / Jeff Chiuمقر باي بال في سان خوسيه في أمريكا
مقر باي بال في سان خوسيه في أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2022
© AP Photo / Jeff Chiu
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أكد بيان صادر عن شركة "باي بال" (PayPal) للخدمات المالية عبر الإنترنت، أنها أوقفت نشاطها في روسيا.
وحسب البيان الذي نشره موقع "سي إن بي سي"، قال الرئيس والمدير التنفيذي للشركة دان شولمان: "في ظل الظروف الراهنة نعلق خدمات باي بال في روسيا".
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ووصف بيان الشركة الأمريكية العمليات العسكرية في أوكرانيا بـ"العنيفة"، مؤكدا أنها تقف بجانب المجتمع الدولي في إدانتها، على حد تعبير البيان.

وأكد البيان أن الشركة "ستدعم عمليات السحب لفترة من الوقت مما يضمن توزيع أرصدة الحسابات تماشيا مع القوانين واللوائح المعمول بها".

ولفتت الشركة إلى أنها ومنذ بداية الأحداث استطاعت جمع "أكثر من 150 مليون دولار للمؤسسات الخيرية التي تدعم جهود الإغاثة في أوكرانيا وهي واحدة من أكبر الجهود التي نراها في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن"، حسب البيان.
وكان مسؤولون بالحكومة الأوكرانية قد دعوا "باي بال" إلى مغادرة روسيا ومساعدتهم في جمع تبرعات.
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