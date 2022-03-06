https://arabic.sputniknews.com/20220306/بطل-روسي-بحرف-z-لحظة-التتويج-الاتحاد-الدولي-للجمباز-يريد-تأديبه--1059554895.html
بطل روسي بحرف "Z" لحظة التتويج... الاتحاد الدولي للجمباز يريد "تأديبه"
بطل روسي بحرف "Z" لحظة التتويج... الاتحاد الدولي للجمباز يريد "تأديبه"
قال الاتحاد الدولي للجمباز (FIG)، إنه سيفتح دعوى تأديبية ضد الرياضي الروسي إيفان كولياك فيما يتعلق "بسلوكه الصادم"، بحسب المزاعم. 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T20:44+0000
2022-03-06T20:44+0000
2022-03-06T20:44+0000
العالم
روسيا
رياضة
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وظهر البطل الروسي وعلى قميصه حرف "Z" أثناء تتويج الميداليات، معبرا عن دعم بلاده.وجاء في بيان الاتحاد الدولي للجمباز (FIG): "الاتحاد الدولي للجمباز يؤكد أنه سيتقدم بطلب إلى مؤسسة الأخلاقيات لبدء إجراءات تأديبية ضد لاعب الجمباز الروسي إيفان كولياك بعد سلوكه الصادم في مونديال الدوحة".وبدأ المواطنون الروس حول العالم وفي روسيا بمشاركة الرمز على صفحاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي، معبرين عن دعمهم لروسيا في عمليتها العسكرية من أجل القضاء على النازية الجديدة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, رياضة
بطل روسي بحرف "Z" لحظة التتويج... الاتحاد الدولي للجمباز يريد "تأديبه"
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قال الاتحاد الدولي للجمباز (FIG)، إنه سيفتح دعوى تأديبية ضد الرياضي الروسي إيفان كولياك فيما يتعلق "بسلوكه الصادم"، بحسب المزاعم.
وظهر البطل الروسي وعلى قميصه حرف "Z" أثناء تتويج الميداليات، معبرا عن دعم بلاده.
وجاء في بيان الاتحاد الدولي للجمباز (FIG): "الاتحاد الدولي للجمباز يؤكد أنه سيتقدم بطلب إلى مؤسسة الأخلاقيات لبدء إجراءات تأديبية ضد لاعب الجمباز الروسي إيفان كولياك بعد سلوكه الصادم في مونديال الدوحة".
الجدير بالذكر، أن البطل الروسي كولياك، وهو بطل روسيا السابق للناشئين، تصدر المركز الثالث في بطولة كأس العالم للجمباز المقامة في الدوحة.
ويشارك المواطنون الروس وفي دونباس بشكل واسع حرف "Z"، الذي أصبح رمزا للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بعد رصده على الدبابات والمدرعات الروسية.
وبدأ المواطنون الروس حول العالم وفي روسيا بمشاركة الرمز على صفحاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي، معبرين عن دعمهم لروسيا في عمليتها العسكرية من أجل القضاء على النازية الجديدة.