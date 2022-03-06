https://arabic.sputniknews.com/20220306/بولندا-لن-نرسل-طائراتنا-إلى-أوكرانيا-ولن-نسمح-باستخدام-مطاراتنا--1059552590.html
بولندا: لن نرسل طائراتنا إلى أوكرانيا ولن نسمح باستخدام مطاراتنا
بولندا: لن نرسل طائراتنا إلى أوكرانيا ولن نسمح باستخدام مطاراتنا
أكدت بولندا، اليوم الأحد، أنها لن ترسل طائرات "ميغ 29" المتواجدة لدى قواتها إلى أوكرانيا وأنها لن تسمح باستخدام مطاراتها في النزاع. 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T19:21+0000
2022-03-06T19:21+0000
2022-03-06T19:53+0000
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قال مكتب رئيس الوزراء البولندي إن "بولندا لن ترسل طائراتها المقاتلة إلى أوكرانيا ولن تسمح باستخدام مطاراتها" في النزاع الحاصل مع كييف.وتأتي تصريحات رئيس الوزراء البولندي بعد تقارير أمريكية، نشرت أمس السبت، ذكر فيها أن أمريكا وبولندا تدرسان صفقة لتوفير طائرات مقاتلة لأوكرانيا.وقال 4 مسؤولين أمريكيين لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، التي كانت كشفت لأول مرة عن المناقشات، أن البلدين يجريان محادثات حول ترتيب من شأنه أن ترسل بولندا طائرات مقاتلة "ميغ 29" أمريكية الصنع مستخدمة إلى أوكرانيا.وأضاف: "نحن نعمل أيضا على القدرات التي يمكن أن نوفرها لإمداد بولندا إذا قررت نقل الطائرات إلى أوكرانيا".وتابع المتحدث أن "الإدارة الأمريكية لم تعارض بأي شكل من الأشكال نقل بولندا طائرات إلى أوكرانيا"، وأشار إلى أنه سيكون من الصعب على أمريكا نقل طائرات "إف-16" الأمريكية إلى بولندا.وأشارت مجلة "بوليتيكو" إلى أن التفويض قد يستغرق وقتا طويلا، بينما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن الصفقة المحتملة بين أمريكا وبولندا، أمس السبت، نقلا عن مسؤولين أمريكيين.
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العالم
بولندا: لن نرسل طائراتنا إلى أوكرانيا ولن نسمح باستخدام مطاراتنا
19:21 GMT 06.03.2022 (تم التحديث: 19:53 GMT 06.03.2022) تابعنا عبر
أكدت بولندا، اليوم الأحد، أنها لن ترسل طائرات "ميغ 29" المتواجدة لدى قواتها إلى أوكرانيا وأنها لن تسمح باستخدام مطاراتها في النزاع.
قال مكتب رئيس الوزراء البولندي إن "بولندا لن ترسل طائراتها المقاتلة إلى أوكرانيا ولن تسمح باستخدام مطاراتها" في النزاع الحاصل مع كييف.
وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، قد قال إن وزارة الدفاع الروسية تعلم أن عددا من الطائرات الحربية الأوكرانية ذهبت إلى رومانيا ودول أخرى مجاورة لأوكرانيا، محذرا من أن "السماح لطائرات حربية أوكرانية باستخدام مطارات دول أخرى قد يُعتبر مشاركة من تلك الدول في الصراع المسلح".
وتأتي تصريحات رئيس الوزراء البولندي بعد تقارير أمريكية، نشرت أمس السبت، ذكر فيها أن أمريكا وبولندا تدرسان صفقة لتوفير طائرات مقاتلة لأوكرانيا.
وقال 4 مسؤولين أمريكيين لصحيفة "بوليتيكو"
الأمريكية، التي كانت كشفت لأول مرة عن المناقشات، أن البلدين يجريان محادثات حول ترتيب من شأنه أن ترسل بولندا طائرات مقاتلة "ميغ 29" أمريكية الصنع مستخدمة إلى أوكرانيا.
وقال متحدث باسم البيت الأبيض لـ"بوليتيكو": "نحن نعمل مع البولنديين بشأن هذا الموضوع، ونتشاور مع بقية حلفائنا في الناتو".
وأضاف: "نحن نعمل أيضا على القدرات التي يمكن أن نوفرها لإمداد بولندا إذا قررت نقل الطائرات إلى أوكرانيا".
وتابع المتحدث أن "الإدارة الأمريكية لم تعارض بأي شكل من الأشكال نقل بولندا طائرات إلى أوكرانيا"، وأشار إلى أنه سيكون من الصعب على أمريكا نقل طائرات "إف-16" الأمريكية إلى بولندا.
وأشارت مجلة "بوليتيكو" إلى أن التفويض قد يستغرق وقتا طويلا، بينما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"
الأمريكية عن الصفقة المحتملة بين أمريكا وبولندا، أمس السبت، نقلا عن مسؤولين أمريكيين.