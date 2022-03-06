عربي
Вертолет Ми-8МТВ в небе над шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220306/بولندا-لن-نرسل-طائراتنا-إلى-أوكرانيا-ولن-نسمح-باستخدام-مطاراتنا--1059552590.html
بولندا: لن نرسل طائراتنا إلى أوكرانيا ولن نسمح باستخدام مطاراتنا
بولندا: لن نرسل طائراتنا إلى أوكرانيا ولن نسمح باستخدام مطاراتنا
أكدت بولندا، اليوم الأحد، أنها لن ترسل طائرات "ميغ 29" المتواجدة لدى قواتها إلى أوكرانيا وأنها لن تسمح باستخدام مطاراتها في النزاع. 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T19:21+0000
2022-03-06T19:53+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1059087013_0:218:2866:1830_1920x0_80_0_0_484f4603f5b554218c5aacb63427a1c5.jpg
قال مكتب رئيس الوزراء البولندي إن "بولندا لن ترسل طائراتها المقاتلة إلى أوكرانيا ولن تسمح باستخدام مطاراتها" في النزاع الحاصل مع كييف.وتأتي تصريحات رئيس الوزراء البولندي بعد تقارير أمريكية، نشرت أمس السبت، ذكر فيها أن أمريكا وبولندا تدرسان صفقة لتوفير طائرات مقاتلة لأوكرانيا.وقال 4 مسؤولين أمريكيين لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، التي كانت كشفت لأول مرة عن المناقشات، أن البلدين يجريان محادثات حول ترتيب من شأنه أن ترسل بولندا طائرات مقاتلة "ميغ 29" أمريكية الصنع مستخدمة إلى أوكرانيا.وأضاف: "نحن نعمل أيضا على القدرات التي يمكن أن نوفرها لإمداد بولندا إذا قررت نقل الطائرات إلى أوكرانيا".وتابع المتحدث أن "الإدارة الأمريكية لم تعارض بأي شكل من الأشكال نقل بولندا طائرات إلى أوكرانيا"، وأشار إلى أنه سيكون من الصعب على أمريكا نقل طائرات "إف-16" الأمريكية إلى بولندا.وأشارت مجلة "بوليتيكو" إلى أن التفويض قد يستغرق وقتا طويلا، بينما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن الصفقة المحتملة بين أمريكا وبولندا، أمس السبت، نقلا عن مسؤولين أمريكيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220306/الدفاع-الروسية-تعطيل-المجال-الجوي-لمطار-فينيتسا-الأوكراني-باستخدام-أسلحة-الدقة-العالية-1059542466.html
https://arabic.sputniknews.com/20220306/تقارير-أمريكا-وبولندا-تدرسان-صفقة-تسليم-طائرات-مقاتلة-لأوكرانيا-1059525151.html
https://arabic.sputniknews.com/20220306/تغطية-مباشرة-اليوم-الحادي-عشر-للعملية-العسكرية-الروسية-لحماية-دونباس-1059518312.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1059087013_69:0:2798:2047_1920x0_80_0_0_f2cafe1a197dc228ad6f260f3a47efea.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

بولندا: لن نرسل طائراتنا إلى أوكرانيا ولن نسمح باستخدام مطاراتنا

19:21 GMT 06.03.2022 (تم التحديث: 19:53 GMT 06.03.2022)
© AFP 2022 / Alexander Burnett / US Department of Defenseجنود من الفرقة 82 المحمولة جواً الأمريكية يتدربون مع لواء الفرقة المسلحة بالبندقية "رقم 21" البولندي، نوا ديبا، بولندا، حدود روسيا 23 فبراير 2022
جنود من الفرقة 82 المحمولة جواً الأمريكية يتدربون مع لواء الفرقة المسلحة بالبندقية رقم 21 البولندي، نوا ديبا، بولندا، حدود روسيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2022
© AFP 2022 / Alexander Burnett / US Department of Defense
تابعنا عبرGoogle news
أكدت بولندا، اليوم الأحد، أنها لن ترسل طائرات "ميغ 29" المتواجدة لدى قواتها إلى أوكرانيا وأنها لن تسمح باستخدام مطاراتها في النزاع.
قال مكتب رئيس الوزراء البولندي إن "بولندا لن ترسل طائراتها المقاتلة إلى أوكرانيا ولن تسمح باستخدام مطاراتها" في النزاع الحاصل مع كييف.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، قد قال إن وزارة الدفاع الروسية تعلم أن عددا من الطائرات الحربية الأوكرانية ذهبت إلى رومانيا ودول أخرى مجاورة لأوكرانيا، محذرا من أن "السماح لطائرات حربية أوكرانية باستخدام مطارات دول أخرى قد يُعتبر مشاركة من تلك الدول في الصراع المسلح".

تجربة صاروخ روسي جديد للدفاع الجوي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
الدفاع الروسية: أسلحة "الدقة العالية" تعطل مطار فينيتسا الأوكراني
أمس, 15:37 GMT
وتأتي تصريحات رئيس الوزراء البولندي بعد تقارير أمريكية، نشرت أمس السبت، ذكر فيها أن أمريكا وبولندا تدرسان صفقة لتوفير طائرات مقاتلة لأوكرانيا.
وقال 4 مسؤولين أمريكيين لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، التي كانت كشفت لأول مرة عن المناقشات، أن البلدين يجريان محادثات حول ترتيب من شأنه أن ترسل بولندا طائرات مقاتلة "ميغ 29" أمريكية الصنع مستخدمة إلى أوكرانيا.
عرض جوي عسكري في منتدى أرميا 2020 في كوبينكا بضواحي موسكو - المقاتلات ميغ - 29 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
تقارير: أمريكا وبولندا تدرسان صفقة تسليم طائرات مقاتلة لأوكرانيا
أمس, 09:52 GMT

وقال متحدث باسم البيت الأبيض لـ"بوليتيكو": "نحن نعمل مع البولنديين بشأن هذا الموضوع، ونتشاور مع بقية حلفائنا في الناتو".

وأضاف: "نحن نعمل أيضا على القدرات التي يمكن أن نوفرها لإمداد بولندا إذا قررت نقل الطائرات إلى أوكرانيا".
قوات الجيش الروسي في مدينة أرميناسك على حدود روسيا و أوكرانيا، 26 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة.. اليوم الحادي عشر للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أمس, 20:56 GMT
وتابع المتحدث أن "الإدارة الأمريكية لم تعارض بأي شكل من الأشكال نقل بولندا طائرات إلى أوكرانيا"، وأشار إلى أنه سيكون من الصعب على أمريكا نقل طائرات "إف-16" الأمريكية إلى بولندا.
وأشارت مجلة "بوليتيكو" إلى أن التفويض قد يستغرق وقتا طويلا، بينما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن الصفقة المحتملة بين أمريكا وبولندا، أمس السبت، نقلا عن مسؤولين أمريكيين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباس3 مارس, 09:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала