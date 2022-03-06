تغطية مباشرة.. اليوم الحادي عشر للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية، لليوم الحادي عشرعلى التوالي، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع السلاح الأوكراني لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
12:14 GMT 06.03.2022
أعلن الكرملين، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بحث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وإمكانية حل الصراع.
ونشر الكرملين على موقعه تفاصيل المحادثة الهاتفية، التي قال فيها بوتين إن موسكو مستعدة للحوار مع السلطات الأوكرانية ودول أخرى لحل النزاع.
وأوضح بوتين لأردوغان تفاصيل العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس، مشيرا إلى إمكانية وقفها بشرط توقف كييف عن القتال وموافقتها على مطالب موسكو.
12:01 GMT 06.03.2022
الكرملين: بوتين يؤكد لأردوغان استعداد موسكو للحوار مع أوكرانيا والغرب لحل الصراع
11:47 GMT 06.03.2022
الرئاسة التركية: أردوغان يؤكد لبوتين استعداد تركيا للمساهمة في حل الأزمة الأوكرانية بطرق سلمية
10:40 GMT 06.03.2022
إجلاء نحو 300 شخص من ماريوبول وضواحيها نحو منطقة نوفوازوفسك على الرغم من استفزازات المسلحين
قال إدوارد باسورين، نائب رئيس قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، إن الممرات الإنسانية في ماريوبول وفولنوفاخا لخروج المدنيين سيتم فتحها وتأمينها مرة أخرى صباح اليوم الأحد.
10:33 GMT 06.03.2022
دونيتسك: الجانب الأوكراني يرفض ضمان وقف إطلاق النار في ماريوبول وفولنوفاكا
09:59 GMT 06.03.2022
تم في جمهورية دونيتسك الشعبية رفع أكثر من 5000 دعوى قضائية ضد أوكرانيا أمام المحكمة الجنائية الدولية.
09:03 GMT 06.03.2022
الدفاع الروسية: مقاتلة "سو-34" تدمر منشأة عسكرية في أوكرانيا بضربة جوية عالية الدقة
08:41 GMT 06.03.2022
نشر وحدات محمولة جواً في منطقة كييف، في إطار العملية العسكرية الخاصة.
08:16 GMT 06.03.2022
الدفاع الروسية تعلن تدمير 2203 أهداف عسكرية في أوكرانيا منذ بداية العملية الخاصة
08:02 GMT 06.03.2022
دونيتسك: مسلحون من "آزوف" يمنعون المدنيين من مغادرة ماريوبول
07:31 GMT 06.03.2022
07:13 GMT 06.03.2022
الدفاع الروسية: أسقطت المقاتلات والدفاع الجوي الروسي 10 طائرات وطائرات هليكوبتر أوكرانية في الـ24 ساعة الأخيرة.
07:06 GMT 06.03.2022
الدفاع الروسية: تدمير نظام الصواريخ المضادة للطائرات S-300 في أوكرانيا
07:01 GMT 06.03.2022
مصدر لسبوتنيك: الاشتباكات بمحطة زابوريجيا قد ترتبط بوثائق حول تطوير أوكرانيا لسلاح نووي
قال مصدر روسي مطلع على الصناعة النووية لوكالة سبوتنيك إن الاشتباكات الأخيرة في المباني الإدارية بالقرب من محطة الطاقة النووية زابوريجيا قد تكون نتيجة لتخزين أوكرانيا لوثائق حول عملها على تطوير الأسلحة النووية هناك.
وقال المصدر: "بعض الوثائق كانت متاحة أيضا في محطة زابوريجيا، ويبدو أن الاشتباكات مع مجموعات التخريب والاستطلاع الأوكرانية في المباني الإدارية المجاورة لمحطة الطاقة النووية مرتبطة بهذه الحقيقة".
وأضاف أن السلطات الأوكرانية دمرت جزئيًا، ونقلت، غالبية الوثائق المتعلقة بالقضية من كييف وخاركيف إلى لفوف.
وقال المصدر: "بعض الوثائق كانت متاحة أيضا في محطة زابوريجيا، ويبدو أن الاشتباكات مع مجموعات التخريب والاستطلاع الأوكرانية في المباني الإدارية المجاورة لمحطة الطاقة النووية مرتبطة بهذه الحقيقة".
وأضاف أن السلطات الأوكرانية دمرت جزئيًا، ونقلت، غالبية الوثائق المتعلقة بالقضية من كييف وخاركيف إلى لفوف.
06:54 GMT 06.03.2022
واشنطن تطلب مقترحات من الشركات لإمداد ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا بأنظمة دفاع جوي ودمجها في نظام الدفاع الجوي للناتو - الموقع الإلكتروني للعقود الحكومية.
06:51 GMT 06.03.2022
بوريل: الصين يمكنها لعب دور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا
06:26 GMT 06.03.2022
دونيتسك: تم تسجيل 38 حالة إطلاق نار من قبل القوات الأوكرانية اليوم، وتم إطلاق 226 قطعة ذخيرة على أراضي الجمهورية، وإصابة 15 مدنياً.
06:09 GMT 06.03.2022
دونيتسك: سنقوم بفتح الممرات الإنسانية لعبور المدنيين من مدينتي ماريوبول وفولنوفاخا اليوم صباحا