تغطية مباشرة.. اليوم الحادي عشر للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

أعلن الكرملين، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بحث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وإمكانية حل الصراع.

ونشر الكرملين على موقعه تفاصيل المحادثة الهاتفية، التي قال فيها بوتين إن موسكو مستعدة للحوار مع السلطات الأوكرانية ودول أخرى لحل النزاع.

وأوضح بوتين لأردوغان تفاصيل العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس، مشيرا إلى إمكانية وقفها بشرط توقف كييف عن القتال وموافقتها على مطالب موسكو.