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Вертолет Ми-8МТВ в небе над шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220306/قاديروف-يدعو-الجيش-الأوكراني-للانضمام-إلى-معركة-مشتركة-ضد-المجموعات-المتطرفة---1059549463.html
قاديروف يدعو الجيش الأوكراني للانضمام إلى "معركة مشتركة" ضد المجموعات المتطرفة
قاديروف يدعو الجيش الأوكراني للانضمام إلى "معركة مشتركة" ضد المجموعات المتطرفة
دعا رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قاديروف، اليوم الأحد، القوات المسلحة الأوكرانية، وجهاز الأمن الأوكراني، إلى بدء معركة مشتركة ضد المجموعات المتطرفة في أوكرانيا. 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T18:02+0000
2022-03-06T18:02+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
العالم
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ووجه قاديروف دعوة إلى مقاتلي الجيش الأوكراني وجهاز الأمن في البلاد إلى الانضمام من أجل البدء بمعركة مشتركة ضد "بانديرا والشايتيين (مجموعات إرهابية محظورة في روسيا) وقطاع الطرق الآخرين".وأكد قاديروف، موجها خطابه لعناصر الجيش الأوكراني، أنه "ما عليك سوى إلقاء سلاحك والوقوف إلى جانب الجيش الروسي. نحن نضمن أنه في هذه الحالة لن يتم لمس أي عسكري أوكراني ولو بإصبع، ولن يتأذى شرفه" العسكري.وقال قاديروف: "لا نريد خسائر بين صفوف الجيش الأوكراني. نريد تدمير الشياطين وقطاع الطرق معكم. قريبا سينتهي كل شيء وسنعيش في سلام كما كنا من قبل".وكتب قديروف، في وقت سابق من اليوم، على "تلغرام": "زيلينسكي إذا ذهبت إلى بولندا، فسوف تواجه مصير ساكاشفيلي، الذي عاد في النهاية إلى وطنه ووضع في قفص الاتهام. إذا كنت تثق بروسيا ومستعدًا للحوار، فأنا مستعد لتسهيل الطريق وبشكل شخصي أطلب من رئيس روسيا... حتى يمنحوك حق اللجوء ويحفظوا ماء وجهك. كل هذا سيكون ممكنًا إذا استمعت إلى الآن واستخدمت فرصتك الوحيدة. لا يوجد مكان للفرار".وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220306/قاديروف-يحذر-زيلينسكي-من-مواجهة-مصير-رئيس-جورجيا-السابق-1059547518.html
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روسيا, العالم

قاديروف يدعو الجيش الأوكراني للانضمام إلى "معركة مشتركة" ضد المجموعات المتطرفة

18:02 GMT 06.03.2022
© Sputnik . Mikhail Klementev / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الشيشاني رمضان قاديروف
الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2022
© Sputnik . Mikhail Klementev
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دعا رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قاديروف، اليوم الأحد، القوات المسلحة الأوكرانية، وجهاز الأمن الأوكراني، إلى بدء معركة مشتركة ضد المجموعات المتطرفة في أوكرانيا.
ووجه قاديروف دعوة إلى مقاتلي الجيش الأوكراني وجهاز الأمن في البلاد إلى الانضمام من أجل البدء بمعركة مشتركة ضد "بانديرا والشايتيين (مجموعات إرهابية محظورة في روسيا) وقطاع الطرق الآخرين".
وأكد قاديروف، موجها خطابه لعناصر الجيش الأوكراني، أنه "ما عليك سوى إلقاء سلاحك والوقوف إلى جانب الجيش الروسي. نحن نضمن أنه في هذه الحالة لن يتم لمس أي عسكري أوكراني ولو بإصبع، ولن يتأذى شرفه" العسكري.
رئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف، روسيا 27 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
قاديروف يحذر زيلينسكي من مواجهة مصير رئيس جورجيا السابق
أمس, 17:02 GMT
وقال قاديروف: "لا نريد خسائر بين صفوف الجيش الأوكراني. نريد تدمير الشياطين وقطاع الطرق معكم. قريبا سينتهي كل شيء وسنعيش في سلام كما كنا من قبل".
وكتب قديروف، في وقت سابق من اليوم، على "تلغرام": "زيلينسكي إذا ذهبت إلى بولندا، فسوف تواجه مصير ساكاشفيلي، الذي عاد في النهاية إلى وطنه ووضع في قفص الاتهام. إذا كنت تثق بروسيا ومستعدًا للحوار، فأنا مستعد لتسهيل الطريق وبشكل شخصي أطلب من رئيس روسيا... حتى يمنحوك حق اللجوء ويحفظوا ماء وجهك. كل هذا سيكون ممكنًا إذا استمعت إلى الآن واستخدمت فرصتك الوحيدة. لا يوجد مكان للفرار".
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.
ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.
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- سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباس3 مارس, 09:17 GMT
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