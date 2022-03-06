عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220306/مقتل-مشجع-كرة-قدم-برازيلي-إثر-إطلاق-نار-1059557601.html
مقتل مشجع كرة قدم برازيلي إثر إطلاق نار
مقتل مشجع كرة قدم برازيلي إثر إطلاق نار
لقي أحد مشجعي كرة القدم في البرازيل مصرعه، اليوم الأحد، خلال اشتباك مع مشجعي الفريق المافس في مدينة بيلو هوريزونتي. 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T21:44+0000
2022-03-06T21:45+0000
مجتمع
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103342/67/1033426717_0:171:3031:1876_1920x0_80_0_0_2a23f1bb72051082970405c3d939c9ad.jpg
وقالت "فرانس برس" إن الحادث وقع قبل ساعات من مباراة بين فريقي كروزيرو وأتلتيكو مينيرو، وفق ما أعلنت الشرطة المحلية، حيث أصيب المشجع البالغ من العمر 25 عاما بطلق ناري في بطنه وتوفي في وقت لاحق في المستشفى.في السياق ذاته، أصيب أحد المارة، تواجد في نفس موقع الاشتباك، برصاصة في كتفه، لكن السلطات وصفت حالته بأنها "مستقرة".وقالت الشرطة إن نحو 50 مشجعا دخلوا في اشتباكات بالأسلحة في الشوارع التي سمع بها دوي أعيرة نارية، كما تحطمت عدة سيارات وتحطم زجاج بعض نوافذ المنازل.يذكر أن مثل هذه الوقائع ليست غريبة على البرازيل، حيث قتل قبل ثلاثة أسابيع، أحد المشجعين في ساو باولو أثناء قتال بالقرب من استاد بالميراس.وكان من المقرر أن يواجه كروزيرو، الذي يلعب حاليا في دوري الدرجة الثانية، بأتلتيكو مينيرو، حامل اللقب، في وقت لاحق من اليوم الأحد.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103342/67/1033426717_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_b355591337c918b45737cbefe7007a4a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, رياضة

مقتل مشجع كرة قدم برازيلي إثر إطلاق نار

21:44 GMT 06.03.2022 (تم التحديث: 21:45 GMT 06.03.2022)
© Sputnik . Grigoriy Sysoyev / الذهاب إلى بنك الصورمشجعو المنتخب البرازيلي قبل بدء مباراة البرازيل وسويسرا في روستوف على الدون.
مشجعو المنتخب البرازيلي قبل بدء مباراة البرازيل وسويسرا في روستوف على الدون. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2022
© Sputnik . Grigoriy Sysoyev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
لقي أحد مشجعي كرة القدم في البرازيل مصرعه، اليوم الأحد، خلال اشتباك مع مشجعي الفريق المافس في مدينة بيلو هوريزونتي.
وقالت "فرانس برس" إن الحادث وقع قبل ساعات من مباراة بين فريقي كروزيرو وأتلتيكو مينيرو، وفق ما أعلنت الشرطة المحلية، حيث أصيب المشجع البالغ من العمر 25 عاما بطلق ناري في بطنه وتوفي في وقت لاحق في المستشفى.
في السياق ذاته، أصيب أحد المارة، تواجد في نفس موقع الاشتباك، برصاصة في كتفه، لكن السلطات وصفت حالته بأنها "مستقرة".
وقالت الشرطة إن نحو 50 مشجعا دخلوا في اشتباكات بالأسلحة في الشوارع التي سمع بها دوي أعيرة نارية، كما تحطمت عدة سيارات وتحطم زجاج بعض نوافذ المنازل.
يذكر أن مثل هذه الوقائع ليست غريبة على البرازيل، حيث قتل قبل ثلاثة أسابيع، أحد المشجعين في ساو باولو أثناء قتال بالقرب من استاد بالميراس.
وكان من المقرر أن يواجه كروزيرو، الذي يلعب حاليا في دوري الدرجة الثانية، بأتلتيكو مينيرو، حامل اللقب، في وقت لاحق من اليوم الأحد.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباس3 مارس, 09:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала