https://arabic.sputniknews.com/20220306/مقتل-مشجع-كرة-قدم-برازيلي-إثر-إطلاق-نار-1059557601.html

مقتل مشجع كرة قدم برازيلي إثر إطلاق نار

مقتل مشجع كرة قدم برازيلي إثر إطلاق نار

لقي أحد مشجعي كرة القدم في البرازيل مصرعه، اليوم الأحد، خلال اشتباك مع مشجعي الفريق المافس في مدينة بيلو هوريزونتي. 06.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-06T21:44+0000

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مجتمع

رياضة

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وقالت "فرانس برس" إن الحادث وقع قبل ساعات من مباراة بين فريقي كروزيرو وأتلتيكو مينيرو، وفق ما أعلنت الشرطة المحلية، حيث أصيب المشجع البالغ من العمر 25 عاما بطلق ناري في بطنه وتوفي في وقت لاحق في المستشفى.في السياق ذاته، أصيب أحد المارة، تواجد في نفس موقع الاشتباك، برصاصة في كتفه، لكن السلطات وصفت حالته بأنها "مستقرة".وقالت الشرطة إن نحو 50 مشجعا دخلوا في اشتباكات بالأسلحة في الشوارع التي سمع بها دوي أعيرة نارية، كما تحطمت عدة سيارات وتحطم زجاج بعض نوافذ المنازل.يذكر أن مثل هذه الوقائع ليست غريبة على البرازيل، حيث قتل قبل ثلاثة أسابيع، أحد المشجعين في ساو باولو أثناء قتال بالقرب من استاد بالميراس.وكان من المقرر أن يواجه كروزيرو، الذي يلعب حاليا في دوري الدرجة الثانية، بأتلتيكو مينيرو، حامل اللقب، في وقت لاحق من اليوم الأحد.

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مجتمع, رياضة