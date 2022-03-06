https://arabic.sputniknews.com/20220306/مقتل-مشجع-كرة-قدم-برازيلي-إثر-إطلاق-نار-1059557601.html
مقتل مشجع كرة قدم برازيلي إثر إطلاق نار
مقتل مشجع كرة قدم برازيلي إثر إطلاق نار
لقي أحد مشجعي كرة القدم في البرازيل مصرعه، اليوم الأحد، خلال اشتباك مع مشجعي الفريق المافس في مدينة بيلو هوريزونتي. 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T21:44+0000
2022-03-06T21:44+0000
2022-03-06T21:45+0000
مجتمع
رياضة
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وقالت "فرانس برس" إن الحادث وقع قبل ساعات من مباراة بين فريقي كروزيرو وأتلتيكو مينيرو، وفق ما أعلنت الشرطة المحلية، حيث أصيب المشجع البالغ من العمر 25 عاما بطلق ناري في بطنه وتوفي في وقت لاحق في المستشفى.في السياق ذاته، أصيب أحد المارة، تواجد في نفس موقع الاشتباك، برصاصة في كتفه، لكن السلطات وصفت حالته بأنها "مستقرة".وقالت الشرطة إن نحو 50 مشجعا دخلوا في اشتباكات بالأسلحة في الشوارع التي سمع بها دوي أعيرة نارية، كما تحطمت عدة سيارات وتحطم زجاج بعض نوافذ المنازل.يذكر أن مثل هذه الوقائع ليست غريبة على البرازيل، حيث قتل قبل ثلاثة أسابيع، أحد المشجعين في ساو باولو أثناء قتال بالقرب من استاد بالميراس.وكان من المقرر أن يواجه كروزيرو، الذي يلعب حاليا في دوري الدرجة الثانية، بأتلتيكو مينيرو، حامل اللقب، في وقت لاحق من اليوم الأحد.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, رياضة
مقتل مشجع كرة قدم برازيلي إثر إطلاق نار
21:44 GMT 06.03.2022 (تم التحديث: 21:45 GMT 06.03.2022) تابعنا عبر
لقي أحد مشجعي كرة القدم في البرازيل مصرعه، اليوم الأحد، خلال اشتباك مع مشجعي الفريق المافس في مدينة بيلو هوريزونتي.
وقالت "فرانس برس" إن الحادث وقع قبل ساعات من مباراة بين فريقي كروزيرو وأتلتيكو مينيرو، وفق ما أعلنت الشرطة المحلية، حيث أصيب المشجع البالغ من العمر 25 عاما بطلق ناري في بطنه وتوفي في وقت لاحق في المستشفى.
في السياق ذاته، أصيب أحد المارة، تواجد في نفس موقع الاشتباك، برصاصة في كتفه، لكن السلطات وصفت حالته بأنها "مستقرة".
وقالت الشرطة إن نحو 50 مشجعا دخلوا في اشتباكات بالأسلحة في الشوارع التي سمع بها دوي أعيرة نارية، كما تحطمت عدة سيارات وتحطم زجاج بعض نوافذ المنازل.
يذكر أن مثل هذه الوقائع ليست غريبة على البرازيل، حيث قتل قبل ثلاثة أسابيع، أحد المشجعين في ساو باولو أثناء قتال بالقرب من استاد بالميراس.
وكان من المقرر أن يواجه كروزيرو، الذي يلعب حاليا في دوري الدرجة الثانية، بأتلتيكو مينيرو، حامل اللقب، في وقت لاحق من اليوم الأحد.