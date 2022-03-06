https://arabic.sputniknews.com/20220306/وزير-الخارجية-الفرنسي-لسنا-في-حالة-حرب-مع-روسيا-1059558758.html
وزير الخارجية الفرنسي: فرنسا والناتو ليسا في حالة حرب مع روسيا
وزير الخارجية الفرنسي: فرنسا والناتو ليسا في حالة حرب مع روسيا
أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الأحد، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وفرنسا، ليسا في حالة حرب مع روسيا بسبب أوكرانيا. 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T22:20+0000
2022-03-06T22:20+0000
2022-03-06T22:38+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
وزير الخارجية الفرنسي
فلاديمير بوتين
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وقال لودريان في مقابلة مع قناة "فرانس 2"، "فرنسا ليست في حالة حرب مع روسيا ولا حلف شمال الأطلسي".وتابع قائلا: "نحن لسنا في حالة حرب مع روسيا. نحن متضامنون مع الأوكرانيين".وعلى مدار الفترة الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية التي شنتها في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن "الهدف من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حماية الأشخاص الذين تعرضوا الإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".
https://arabic.sputniknews.com/20220306/شركة-إنجي-الفرنسية-أوروبا-لن-تتمكن-من-إيجاد-بديل-عن-الغاز-الروسي-1059554408.html
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سبوتنيك عربي
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وزير الخارجية الفرنسي, فلاديمير بوتين
وزير الخارجية الفرنسي: فرنسا والناتو ليسا في حالة حرب مع روسيا
22:20 GMT 06.03.2022 (تم التحديث: 22:38 GMT 06.03.2022) تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الأحد، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وفرنسا، ليسا في حالة حرب مع روسيا بسبب أوكرانيا.
وقال لودريان في مقابلة مع قناة "فرانس 2"، "فرنسا ليست في حالة حرب مع روسيا ولا حلف شمال الأطلسي".
وتابع قائلا: "نحن لسنا في حالة حرب مع روسيا. نحن متضامنون مع الأوكرانيين
".
وأكد لودريان على أهمية الحفاظ على قنوات الاتصال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ظل الأوضاع التي تشهدها أوكرانيا والمنطقة
.
وعلى مدار الفترة الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية التي شنتها في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن "الهدف من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حماية الأشخاص الذين تعرضوا الإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".