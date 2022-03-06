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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220306/وزير-الخارجية-الفرنسي-لسنا-في-حالة-حرب-مع-روسيا-1059558758.html
وزير الخارجية الفرنسي: فرنسا والناتو ليسا في حالة حرب مع روسيا
وزير الخارجية الفرنسي: فرنسا والناتو ليسا في حالة حرب مع روسيا
أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الأحد، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وفرنسا، ليسا في حالة حرب مع روسيا بسبب أوكرانيا. 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T22:20+0000
2022-03-06T22:38+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
وزير الخارجية الفرنسي
فلاديمير بوتين
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وقال لودريان في مقابلة مع قناة "فرانس 2"، "فرنسا ليست في حالة حرب مع روسيا ولا حلف شمال الأطلسي".وتابع قائلا: "نحن لسنا في حالة حرب مع روسيا. نحن متضامنون مع الأوكرانيين".وعلى مدار الفترة الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية التي شنتها في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن "الهدف من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حماية الأشخاص الذين تعرضوا الإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".
https://arabic.sputniknews.com/20220306/شركة-إنجي-الفرنسية-أوروبا-لن-تتمكن-من-إيجاد-بديل-عن-الغاز-الروسي-1059554408.html
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وزير الخارجية الفرنسي, فلاديمير بوتين

وزير الخارجية الفرنسي: فرنسا والناتو ليسا في حالة حرب مع روسيا

22:20 GMT 06.03.2022 (تم التحديث: 22:38 GMT 06.03.2022)
© Sputnik . Abed. K Bayجان إيف لودريان في لبنان
جان إيف لودريان في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2022
© Sputnik . Abed. K Bay
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أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الأحد، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وفرنسا، ليسا في حالة حرب مع روسيا بسبب أوكرانيا.
وقال لودريان في مقابلة مع قناة "فرانس 2"، "فرنسا ليست في حالة حرب مع روسيا ولا حلف شمال الأطلسي".
وتابع قائلا: "نحن لسنا في حالة حرب مع روسيا. نحن متضامنون مع الأوكرانيين".
وأكد لودريان على أهمية الحفاظ على قنوات الاتصال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ظل الأوضاع التي تشهدها أوكرانيا والمنطقة.
وعلى مدار الفترة الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية التي شنتها في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
مشوع إنشاء الخط الشمالي لنقل الغاز من روسيا إلى شمال أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
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20:22 GMT
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن "الهدف من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حماية الأشخاص الذين تعرضوا الإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".
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- سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباس3 مارس, 09:17 GMT
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