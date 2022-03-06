https://arabic.sputniknews.com/20220306/وزير-الخارجية-الفرنسي-لسنا-في-حالة-حرب-مع-روسيا-1059558758.html

وزير الخارجية الفرنسي: فرنسا والناتو ليسا في حالة حرب مع روسيا

وزير الخارجية الفرنسي: فرنسا والناتو ليسا في حالة حرب مع روسيا

أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الأحد، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وفرنسا، ليسا في حالة حرب مع روسيا بسبب أوكرانيا. 06.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-06T22:20+0000

2022-03-06T22:20+0000

2022-03-06T22:38+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

وزير الخارجية الفرنسي

فلاديمير بوتين

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/06/1048896591_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7cfb2d076c3ceaae857c4a0fe742699e.jpg

وقال لودريان في مقابلة مع قناة "فرانس 2"، "فرنسا ليست في حالة حرب مع روسيا ولا حلف شمال الأطلسي".وتابع قائلا: "نحن لسنا في حالة حرب مع روسيا. نحن متضامنون مع الأوكرانيين".وعلى مدار الفترة الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية التي شنتها في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن "الهدف من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حماية الأشخاص الذين تعرضوا الإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".

https://arabic.sputniknews.com/20220306/شركة-إنجي-الفرنسية-أوروبا-لن-تتمكن-من-إيجاد-بديل-عن-الغاز-الروسي-1059554408.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

وزير الخارجية الفرنسي, فلاديمير بوتين