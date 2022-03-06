https://arabic.sputniknews.com/20220306/-بايدن-يخطئ-مجددا-بوتين-يغزو-روسيا-1059524556.html
بايدن يخطئ مجددا: "بوتين يغزو روسيا"
بايدن يخطئ مجددا: "بوتين يغزو روسيا"
أخطأ الرئيس الأمريكي جو بايدن مرة أخرى في الكلام، وذلك خلال مقابلة تلفزيونية، حيث قال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "غزا روسيا"، مشيرا إلى روسيا بدلا من... 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T09:46+0000
2022-03-06T09:46+0000
2022-03-06T09:46+0000
العالم
جو بايدن
روسيا
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وقال بايدن في مقابلة نُشر جزء منها على موقع "يوتيوب": "ماذا يحدث على المستوى الدولي؟ كما تعلم، قرر بوتين غزو روسيا. كيف وصلنا إلى هنا؟"، مضيفا: "لم يحدث هذا منذ الحرب العالمية الثانية"، حيث أراد بايدن التحدث عن العملية العسكرية الخاصة التي أطلقتها روسيا في أوكرانيا، منذ 24 فبراير/شباط، لكنه أخطأ بين روسيا وأوكرانيا، بحسب "gazeta". وكان الرئيس الأمريكي قد أخطأ مرارًا وتكرارًا في خطاباته. حيث دعا، في وقت سابق، خلال كلمة ألقاها أمام مجلسي النواب والشيوخ، سكان أوكرانيا بالإيرانيين. كما أنه أخطأ في الكلام في مقابلة مع شبكة "إن بي سي"، حيث خلط بين أوكرانيا وأفغانستان والعراق. وفي العام الماضي، أخطأ بايدن بالاسم الأخير لبوتين.
https://arabic.sputniknews.com/20220302/نائبة-الرئيس-الأمريكي-تشعل-مواقع-التواصل-بعد-ردة-فعلها-على-زلة-لسان-بايدن-فيديو-1059351718.html
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العالم, جو بايدن, روسيا
بايدن يخطئ مجددا: "بوتين يغزو روسيا"
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أخطأ الرئيس الأمريكي جو بايدن مرة أخرى في الكلام، وذلك خلال مقابلة تلفزيونية، حيث قال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "غزا روسيا"، مشيرا إلى روسيا بدلا من أوكرانيا.
وقال بايدن في مقابلة نُشر جزء منها على موقع "يوتيوب": "ماذا يحدث على المستوى الدولي؟ كما تعلم، قرر بوتين غزو روسيا. كيف وصلنا إلى هنا؟"، مضيفا: "لم يحدث هذا منذ الحرب العالمية الثانية"، حيث أراد بايدن التحدث عن العملية العسكرية الخاصة التي أطلقتها روسيا في أوكرانيا، منذ 24 فبراير/شباط، لكنه أخطأ بين روسيا وأوكرانيا، بحسب "gazeta".
وكان الرئيس الأمريكي قد أخطأ مرارًا وتكرارًا في خطاباته. حيث دعا، في وقت سابق، خلال كلمة ألقاها أمام مجلسي النواب والشيوخ، سكان أوكرانيا بالإيرانيين. كما أنه أخطأ في الكلام في مقابلة مع شبكة "إن بي سي"، حيث خلط بين أوكرانيا وأفغانستان والعراق. وفي العام الماضي، أخطأ بايدن بالاسم الأخير لبوتين.