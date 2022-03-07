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https://arabic.sputniknews.com/20220307/الخارجية-البريطانية-الناتو-لم-يفعل-ما-يكفي-في-السنوات-الماضية-لمجاراة-التطور-1059584819.html
الخارجية البريطانية: الناتو لم يفعل ما يكفي في السنوات الماضية لمجاراة التطور
الخارجية البريطانية: الناتو لم يفعل ما يكفي في السنوات الماضية لمجاراة التطور
قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، اليوم الاثنين، إن حلف الناتو "لم يفعل ما يكفي" فيما يتعلق بالإنفاق والتطوير التكنولوجي وهندسة الأمن على مدار الخمسة... 07.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-07T16:04+0000
2022-03-07T16:04+0000
روسيا
بريطانيا
الناتو
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لندن - سبوتنيك. وذكرت تروس في تصريحات أمام لجنة برلمانية: "على مدار الخمسة عشر عاما الماضية، من الواضح أن الناتو لم يفعل ما يكفي، وهذا ليس فقط من حيث الإنفاق، ولكن أيضا من حيث التطور التكنولوجي والهيكل الأمني".ودعت الحلفاء الغربيين إلى تعزيز حلف "الناتو"، لا سيما في الجهة الشرقية، قائلة إن عليهم أن يكونوا جادين للغاية بشأن الإنفاق الدفاعي، حيث أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا "حطمت" البنية الأمنية لأوروبا، على حد وصفها.وقالت تروس: "إذا لم نوقف (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين في أوكرانيا، فسيكون ذلك مدمرا لأمن أوروبا بالطبع، لكنه سيرسل أيضا إشارة إلى المعتدين في أماكن أخرى من العالم".بدأت روسيا في الساعات الأولى من صباح يوم 24 فبراير/ شباط الجاري، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.
https://arabic.sputniknews.com/20220307/بعد-تسييس-سويفت-كيف-يمكن-لروسيا-والصين-استبدال-النظام-المالي-الغربي؟-1059582701.html
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روسيا, بريطانيا, الناتو

الخارجية البريطانية: الناتو لم يفعل ما يكفي في السنوات الماضية لمجاراة التطور

16:04 GMT 07.03.2022
© REUTERS / Jonathan Drakeجنود القوات الأمريكية ينتظرون الانتشار في أوروبا، على حدود روسيا و أوكرانيا، ولاية كارولينا، الولايات المتحدة 14 فبراير 2021
جنود القوات الأمريكية ينتظرون الانتشار في أوروبا، على حدود روسيا و أوكرانيا، ولاية كارولينا، الولايات المتحدة 14 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2022
© REUTERS / Jonathan Drake
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قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، اليوم الاثنين، إن حلف الناتو "لم يفعل ما يكفي" فيما يتعلق بالإنفاق والتطوير التكنولوجي وهندسة الأمن على مدار الخمسة عشر عاما الماضية.
لندن - سبوتنيك. وذكرت تروس في تصريحات أمام لجنة برلمانية: "على مدار الخمسة عشر عاما الماضية، من الواضح أن الناتو لم يفعل ما يكفي، وهذا ليس فقط من حيث الإنفاق، ولكن أيضا من حيث التطور التكنولوجي والهيكل الأمني".
لقاء رئيس روسيا فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين، الصين 4 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2022
بعد تسييس "سويفت"... كيف يمكن لروسيا والصين استبدال النظام المالي الغربي؟
15:26 GMT
ودعت الحلفاء الغربيين إلى تعزيز حلف "الناتو"، لا سيما في الجهة الشرقية، قائلة إن عليهم أن يكونوا جادين للغاية بشأن الإنفاق الدفاعي، حيث أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا "حطمت" البنية الأمنية لأوروبا، على حد وصفها.
وقالت تروس: "إذا لم نوقف (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين في أوكرانيا، فسيكون ذلك مدمرا لأمن أوروبا بالطبع، لكنه سيرسل أيضا إشارة إلى المعتدين في أماكن أخرى من العالم".
بدأت روسيا في الساعات الأولى من صباح يوم 24 فبراير/ شباط الجاري، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة..الأسبوع الثاني للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس17:24 GMT
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