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https://arabic.sputniknews.com/20220307/الكشف-عن-أجهزة-آبل-المستقبلية-1059587794.html
الكشف عن أجهزة "آبل" المستقبلية
الكشف عن أجهزة "آبل" المستقبلية
تحدث أحد المطلعين عن أجهزة الكمبيوتر الجديدة من "آبل" والتي ستطرح في عام 2023. 07.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-07T16:57+0000
2022-03-07T16:57+0000
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في عام 2023، ستقوم "آبل" بتحديث أقوى أجهزة الكمبيوتر لديها. بحسب ما نشره موقع "PhoneArena".المطلع والمحلل الرسمي من "آبل"، مينغ تشي كو. قال في حسابه على موقع "تويتر"، إن شركة "آبل"، لأسباب غير معروفة، أجلت إصدار أقوى أجهزة الكمبيوتر لديها حتى عام 2023.وقال المتخصص إن الشركة تعتزم تحديث أجهزة كمبيوتر "iMac Pro" و"Mac Pro". سيتم تشغيل الأجهزة بواسطة شريحة "ARM" من "آبل".أيضًا، من البيانات التي كشف عنها تشي كو: يترتب على ذلك أنه في عام 2022 ستقدم "آبل" جهازين جديدين.وبحسب تشي كو، تخطط الشركة أيضًا لتقديم شاشة خارجية بقطر 27 بوصة. ويعتقد الخبير أن الجهاز سيكون مناسبًا للميزانية نسبيًا، حيث لن يتلقى إضاءة خلفية بتقنية "Mini-LED".
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منوعات

الكشف عن أجهزة "آبل" المستقبلية

16:57 GMT 07.03.2022
© REUTERS / BRENDAN MCDERMIDزبونة تخرج من أحد فروع شركة "آبل" في حي بروكلين، نيويورك، أمريكا
زبونة تخرج من أحد فروع شركة آبل في حي بروكلين، نيويورك، أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2022
© REUTERS / BRENDAN MCDERMID
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تحدث أحد المطلعين عن أجهزة الكمبيوتر الجديدة من "آبل" والتي ستطرح في عام 2023.
في عام 2023، ستقوم "آبل" بتحديث أقوى أجهزة الكمبيوتر لديها. بحسب ما نشره موقع "PhoneArena".
المطلع والمحلل الرسمي من "آبل"، مينغ تشي كو. قال في حسابه على موقع "تويتر"، إن شركة "آبل"، لأسباب غير معروفة، أجلت إصدار أقوى أجهزة الكمبيوتر لديها حتى عام 2023.
وقال المتخصص إن الشركة تعتزم تحديث أجهزة كمبيوتر "iMac Pro" و"Mac Pro". سيتم تشغيل الأجهزة بواسطة شريحة "ARM" من "آبل".
أيضًا، من البيانات التي كشف عنها تشي كو: يترتب على ذلك أنه في عام 2022 ستقدم "آبل" جهازين جديدين.
وبحسب تشي كو، تخطط الشركة أيضًا لتقديم شاشة خارجية بقطر 27 بوصة. ويعتقد الخبير أن الجهاز سيكون مناسبًا للميزانية نسبيًا، حيث لن يتلقى إضاءة خلفية بتقنية "Mini-LED".
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