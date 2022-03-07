https://arabic.sputniknews.com/20220307/سوريا-تصدر-بيانا-بشأن-القصف-الإسرائيلي-الجديد-على-ريف-دمشق-وتربطه-بـجريمة-داعش-الأخيرة-1059590366.html

سوريا تصدر بيانا بشأن "القصف الإسرائيلي الجديد على ريف دمشق وتربطه بـ"جريمة داعش الأخيرة"

سوريا تصدر بيانا بشأن "القصف الإسرائيلي الجديد على ريف دمشق وتربطه بـ"جريمة داعش الأخيرة"

أصدرت وزارة الخارجية السورية بيانا اليوم الاثنين، بشأن "العدوان الإسرائيلي على مناطق سكنية"، مؤكدا أنه "جاء بعد ساعات من جريمة ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي، وأن... 07.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-07T18:03+0000

2022-03-07T18:03+0000

2022-03-07T18:03+0000

أخبار سوريا اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

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وقالت الوزارة، في بيانها، إنه "لم تكن مصادفة أن يقوم العدو الإسرائيلي بشن عدوان جديد على مناطق سكنية في ريف دمشق بعد ساعات من قيام تنظيم داعش الإرهابي بارتكاب جريمة ذهب ضحيتها عدد من بواسل الجيش العربي السوري كانوا في طريقهم إلى بيوتهم".وأكدت أن "هذا العدوان الداعشي الإسرائيلي الإرهابي يظهر حقيقة التنسيق الدقيق والمباشر بين الجانبين المجرمين"، مجددة تحذيرها من "تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والمتمادية على سوريا والخسائر الفادحة التي تسببها في الأرواح والبنى التحتية إضافة إلى ترويع السكان المدنيين من أطفال ونساء".وشددت الخارجية السورية على أن "استغلال الكيان الصهيوني وتنظيم "داعش" الأحداث الدولية للتغطية على عدوانهما المتوحش لن يجعل الباطل حقا، ولن يضلل ذلك العالم حول ما تقوم به إسرائيل، وداعش للترويج لأهدافهما المشتركة التي تقف عارية أمام المجتمع الدولي".ووضعت الخارجية السورية الأمم المتحدة ومجلس الأمن أمام المسؤولية وطالبتهما بعدم التعاطي مع هذه المخاطر الجدية بازدواجية المعايير وتجاهل القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة خدمة لبعض الأطراف التي امتهنت دعم هذه الاعتداءات والدفاع عن مرتكبيها.وأفاد مراسل سبوتنيك في سوريا، في ساعة مبكرة صباح اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق. وقال إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان صاروخي إسرائيلي في أجواء محيط العاصمة دمشق.وأضاف مراسل سبوتنيك، أن أصوات الصواريخ الاعتراضية لقوات الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري، بدأت قرب الساعة الخامسة فجر اليوم (بالتوقيت المحلي) بملاحقة أهداف معادية في الأجواء الجنوبية للعاصمة دمشق.ونقل "مراسل سبوتينك" عن مصدر أمني رفيع المستوى قوله، إن طائرات إسرائيلية معادية، أطلقت سلسلة من الصواريخ باتجاه بعض المواقع العسكرية السورية في محيط العاصمة دمشق والمنطقة الجنوبية.وأكد المصدر أن الدفاعات الجوية السورية تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ المعادية في أجواء المنطقة الجنوبية للبلاد، قبل وصولها إلى أهدافها.وختم المصدر قوله بأن الفرق الفنية والوحدات المختصة تعكف حاليا على تقييم الأضرار الناجمة عن هذا العدوان الإسرائيلي، على أن يتم الإعلان عنها حال اكتمال المعلومات.

https://arabic.sputniknews.com/20220307/الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لأهداف-معادية-جنوب-دمشق-1059560966.html

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