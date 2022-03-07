https://arabic.sputniknews.com/20220307/كوريا-الجنوبية-تعلق-جميع-معاملاتها-مع-البنك-المركزي-الروسي-1059561087.html
كوريا الجنوبية تعلق جميع معاملاتها مع البنك المركزي الروسي
كوريا الجنوبية تعلق جميع معاملاتها مع البنك المركزي الروسي
أعلنت وزارة خارجية كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أن سيؤول قررت تعليق معاملاتها مع البنك المركزي الروسي، في إطار العقوبات الإضافية التي تستهدف القطاع المالي في... 07.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-07T03:39+0000
2022-03-07T03:39+0000
2022-03-07T03:56+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
المركزي الروسي
كوريا الجنوبية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104202/48/1042024837_0:350:6720:4130_1920x0_80_0_0_d372efc4f1a89ac3a835eef69bbd5cf7.jpg
سيؤول - سبوتنيك. وقالت وزارة خارجية كوريا الجنوبية في بيان، إنها قررت فرض عقوبات إضافية ضد روسيا، بجانب العقوبات التي تم فرضها في 1 مارس/آذار الجاري.ويأتي قرار كوريا الجنوبية بعد أن اتفقت أمريكا وكندا وحلفاء أوروبيون واليابان، الأسبوع الماضي، على إزالة البنوك الروسية الرئيسية من نظام التحويلات المالية "سويفت".وعلى مدار الفترة الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا كما زودت أوكرانيا بالأسلحة الهجومية الفتاكة، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية التي شنتها في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن "الهدف من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حماية الأشخاص الذين تعرضوا الإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".
https://arabic.sputniknews.com/20220306/بنوك-روسية-تخطط-لاعتماد-نظام-البطاقات-الصيني-يونيون-باي-بديلاً-عن-النظام-الأمريكي-1059530440.html
كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104202/48/1042024837_374:0:6347:4480_1920x0_80_0_0_cd1708e67329b08c4bc8367ce80136fc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
المركزي الروسي, كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية تعلق جميع معاملاتها مع البنك المركزي الروسي
03:39 GMT 07.03.2022 (تم التحديث: 03:56 GMT 07.03.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة خارجية كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أن سيؤول قررت تعليق معاملاتها مع البنك المركزي الروسي، في إطار العقوبات الإضافية التي تستهدف القطاع المالي في روسيا.
سيؤول - سبوتنيك. وقالت وزارة خارجية كوريا الجنوبية في بيان، إنها قررت فرض عقوبات إضافية
ضد روسيا، بجانب العقوبات التي تم فرضها في 1 مارس/آذار الجاري.
وأشار البيان إلى أن حكومة كوريا الجنوبية قررت اتخاذ تدابير إضافية ضد روسيا بينها وقف المعاملات مع البنك المركزي الروسي.
ويأتي قرار كوريا الجنوبية بعد أن اتفقت أمريكا وكندا وحلفاء أوروبيون واليابان
، الأسبوع الماضي، على إزالة البنوك الروسية الرئيسية من نظام التحويلات المالية "سويفت".
وعلى مدار الفترة الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا كما زودت أوكرانيا بالأسلحة الهجومية الفتاكة، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية التي شنتها في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن "الهدف من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حماية الأشخاص الذين تعرضوا الإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".