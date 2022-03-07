عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220307/ماكرون-يؤكد-على-احترام-روسيا-وشعبها-1059591157.html
ماكرون يؤكد على "احترام روسيا وشعبها"
ماكرون يؤكد على "احترام روسيا وشعبها"
تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، الذي يترشح لولاية ثانية ، في أول تجمع انتخابي له عن الحاجة إلى احترام روسيا وشعبها. 07.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-07T18:53+0000
2022-03-07T18:53+0000
أخبار فرنسا
إيمانويل ماكرون
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1d/1053384329_0:0:2951:1660_1920x0_80_0_0_71dc59c46f08c74013a190fb8fd21df1.jpg
وقال الرئيس الفرنسي في اجتماع مع الناخبين في بلدة "بواسي"، المجاورة للعاصمة باريس: "من الضروري مواصلة الحوار مع القادة، حتى مع ذكر الخلافات، لأنه في يوم من الأيام سنضطر إلى العودة إلى طاولة المفاوضات".وأضاف ماكرون: "يجب أن نتعامل دائمًا مع روسيا والشعب الروسي باحترام".وفي الوقت نفسه، حث ماكرون على "بذل كل ما في وسعه لتجنب تصعيد وتوسع الأعمال العدائية في أوكرانيا".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مباحثات هاتفية، يوم 6 مارس/ آذار، أن "كييف لا تلتزم بالاتفاقات التي يجري التوصل إليها بشأن إجلاء المدنيين في أوكرانيا".وقال الكرملين، في بيان، إن "بوتين وماكرون أجريا مباحثات هاتفية، أكد الرئيس الروسي خلالها أن كييف لا تلتزم بالاتفاقات الخاصة بإجلاء المدنيين".وأضاف الكرملين أن "بوتين اقترح أن يجري ماكرون مباحثات مع كييف حول التزامها بالقوانين الدولية الإنسانية".كما أخبر بوتين نظيره الفرنسي، بحسب الكرملين، أن محطة زابوريجيا النووية تحت الحماية وأن مستوى الإشعاع في محيطها آمن، مؤكدًا أن القوات الروسية والحراس الأوكرانيين يضمنون أمن المحطة.وأعلن بوتين أن "موسكو ستوافق على عقد اجتماع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأوكرانيا ولكن ليس في تشيرنوبل".
https://arabic.sputniknews.com/20220307/انتهاء-الجولة-الثالثة-من-المفاوضات-الروسية-الأوكرانية-1059589812.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1d/1053384329_208:0:2831:1967_1920x0_80_0_0_e7bea663cd575da8f8fc4e9cab7c547d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, روسيا

ماكرون يؤكد على "احترام روسيا وشعبها"

18:53 GMT 07.03.2022
© REUTERS / REMO CASILLIالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2022
© REUTERS / REMO CASILLI
تابعنا عبرGoogle news
تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، الذي يترشح لولاية ثانية ، في أول تجمع انتخابي له عن الحاجة إلى احترام روسيا وشعبها.
وقال الرئيس الفرنسي في اجتماع مع الناخبين في بلدة "بواسي"، المجاورة للعاصمة باريس: "من الضروري مواصلة الحوار مع القادة، حتى مع ذكر الخلافات، لأنه في يوم من الأيام سنضطر إلى العودة إلى طاولة المفاوضات".
وأضاف ماكرون: "يجب أن نتعامل دائمًا مع روسيا والشعب الروسي باحترام".
وفي الوقت نفسه، حث ماكرون على "بذل كل ما في وسعه لتجنب تصعيد وتوسع الأعمال العدائية في أوكرانيا".
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مباحثات هاتفية، يوم 6 مارس/ آذار، أن "كييف لا تلتزم بالاتفاقات التي يجري التوصل إليها بشأن إجلاء المدنيين في أوكرانيا".
بدء المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2022
انتهاء الجولة الثالثة من المفاوضات الروسية الأوكرانية
17:56 GMT
وقال الكرملين، في بيان، إن "بوتين وماكرون أجريا مباحثات هاتفية، أكد الرئيس الروسي خلالها أن كييف لا تلتزم بالاتفاقات الخاصة بإجلاء المدنيين".
وأضاف الكرملين أن "بوتين اقترح أن يجري ماكرون مباحثات مع كييف حول التزامها بالقوانين الدولية الإنسانية".

كما أخبر بوتين نظيره الفرنسي، بحسب الكرملين، أن محطة زابوريجيا النووية تحت الحماية وأن مستوى الإشعاع في محيطها آمن، مؤكدًا أن القوات الروسية والحراس الأوكرانيين يضمنون أمن المحطة.

وأعلن بوتين أن "موسكو ستوافق على عقد اجتماع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأوكرانيا ولكن ليس في تشيرنوبل".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة..الأسبوع الثاني للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس20:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала