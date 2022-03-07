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https://arabic.sputniknews.com/20220307/انتهاء-الجولة-الثالثة-من-المفاوضات-الروسية-الأوكرانية-1059589812.html
انتهاء الجولة الثالثة من المفاوضات الروسية الأوكرانية
انتهاء الجولة الثالثة من المفاوضات الروسية الأوكرانية
قالت السفارة الروسية في بيلاروسيا، اليوم الإثنين، إن "الجولة الثالثة من المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا في بيلاروسيا قد انتهت". 07.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-07T17:56+0000
2022-03-07T18:36+0000
روسيا
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وأوضحت البعثة الدبلوماسية الروسية في بيان نشر على قناتها في "تليغرام: "الجولة الثالثة من المحادثات الروسية الأوكرانية في بيلاروسيا انتهت".وأضاف البيان: "جرت المناقشة خلف أبواب مغلقة واستمرت أكثر من ثلاث ساعات، خلال الاجتماع، أخذ الطرفان استراحة واحدة".وقال مساعد الرئيس الروسي، ورئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي : "يأمل الجانب الروسي أن تبدأ الممرات الإنسانية العمل غدًا، وقد أكد الجانب الأوكراني على ذلك".وقال ميدينسكي إن "روسيا تأمل في التوقيع على بروتوكول على الأقل في المحادثات مع أوكرانيا، لكن لم يتم التوقيع على شيء".وأكد رئيس اللجنة الدولية لمجلس الدوما الروسي، وأحد أعضاء الوفد، ليونيد سلوتسكي، على أن "المحادثات بين روسيا وأوكرانيا ستستمر بسرعة، لكن موسكو لا تمني نفسها بوهم أنه في المرة القادمة ستتحقق نتيجة".
https://arabic.sputniknews.com/20220307/وزير-الخارجية-الإيراني-يعرب-عن-رفض-بلاده-للعقوبات-على-روسيا-1059588867.html
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روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

انتهاء الجولة الثالثة من المفاوضات الروسية الأوكرانية

17:56 GMT 07.03.2022 (تم التحديث: 18:36 GMT 07.03.2022)
© Belta / الذهاب إلى بنك الصوربدء المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني
بدء المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2022
© Belta
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قالت السفارة الروسية في بيلاروسيا، اليوم الإثنين، إن "الجولة الثالثة من المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا في بيلاروسيا قد انتهت".
وأوضحت البعثة الدبلوماسية الروسية في بيان نشر على قناتها في "تليغرام: "الجولة الثالثة من المحادثات الروسية الأوكرانية في بيلاروسيا انتهت".
وأضاف البيان: "جرت المناقشة خلف أبواب مغلقة واستمرت أكثر من ثلاث ساعات، خلال الاجتماع، أخذ الطرفان استراحة واحدة".
وقال مساعد الرئيس الروسي، ورئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي : "يأمل الجانب الروسي أن تبدأ الممرات الإنسانية العمل غدًا، وقد أكد الجانب الأوكراني على ذلك".
مساعد وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2022
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17:36 GMT
وقال ميدينسكي إن "روسيا تأمل في التوقيع على بروتوكول على الأقل في المحادثات مع أوكرانيا، لكن لم يتم التوقيع على شيء".
وأكد رئيس اللجنة الدولية لمجلس الدوما الروسي، وأحد أعضاء الوفد، ليونيد سلوتسكي، على أن "المحادثات بين روسيا وأوكرانيا ستستمر بسرعة، لكن موسكو لا تمني نفسها بوهم أنه في المرة القادمة ستتحقق نتيجة".
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