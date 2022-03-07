https://arabic.sputniknews.com/20220307/ما-هي-مرحلة-ما-قبل-الإصابة-بداء-السكري-من-النوع-الثاني-1059582353.html

ما هي مرحلة ما قبل الإصابة بداء السكري؟

ما هي مرحلة ما قبل الإصابة بداء السكري؟

يعد داء السكري من النوع الثاني من أكثر أنواع هذا المرض انتشارا، ويحدث بسبب مشاكل صحية تؤدي إلى خلل في إنتاج الإنسولين المسؤول عن تنظيم نسبة السكر في الدم. 07.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-07T15:30+0000

2022-03-07T15:30+0000

2022-03-07T15:30+0000

منوعات

الصحة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102601/43/1026014314_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_bb3e414d13fe248656ff8adbc4e896aa.jpg

ويمكن أن يتعرض الشخص لداء السكري من النوع الثاني في أي مرحلة عمرية، لكنه الأكثر شيوعا يكون بعد 45 عاما، بحسب تقرير لموقع "ميديكال نيوز توداي".ولفت الموقع إلى أن داء السكري من النوع الثاني يعاني منه نحو 30 مليون أمريكي، بحسب إحصائيات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة.ويشير الموقع إلى أن نسبة المصابين بهذا النوع من السكري منهم يمثلون ما بين 90 إلى 95 في المئة من مرضى السكري.ويعتبر الشخص مصابا بداء السكري من النوع الثاني عندما ترتفع نسبة السكر في الدم مع عدم قدرة الجسم على الاستفادة منها في توليد الطاقة.وفي هذه الحالة لا يتوقف إنتاج الجسم من الإنسولين بصورة كاملة وإنما ينخفض تركيزه بصورة تجعله غير قادر على تخليص الجسم من نسبة السكر الزائد.ولفت الموقع إلى أن ذلك يحدث عندما يتم اختبار نسبة السكر في الدم وتكون 126 مللي غرام لكل ديسي لتر أو أكثر وذلك قبل الإفطار مباشرة أو بعد الصيام لمدة تصل إلى 8 ساعات.وأوضح الموقع أن بداية الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني لا يكون لها أعراض ظاهرة في بداية الأمر، لكن مع تطور الأمور تكون هناك بعض الأعراض التي يمكن أن تشير إلى الإصابة وأبرزها التبول بمعدلات غير عادية وفقدان الوزن وزيادة الشعور بالجوع وشحوب لون الجلد ومشاكل الرؤية وزيادة الشعور بالتعب.ولفت الموقع إلى أن هناك مرحلة يطلق عليها "ما قبل الإصابة بالسكري" وهي مرحلة يمكن لمن يصل إليها أن يغير بعض الأساليب الخاصة بتناول الطعام والرياضة حتى لا ينتقل إلى مرحلة الإصابة بالسكري.وتكون هذه المرحلة لمن يجرون اختبارات الكشف عن داء السكري وتكون مستوياتهم ما بين 100 إلى 125 مللي غرام لكل ديسي لتر.

https://arabic.sputniknews.com/20220225/هذا-ما-يحدث-للجسم-بعد-شهر-من-الإقلاع-عن-السكر-8-آثار-لا-تصدق-1059159177.html

https://arabic.sputniknews.com/20220226/دراسة-حديثة-توضح-علاقة-الأعمال-المنزلية-بأمراض-القلب-عند-النساء-1059175435.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

منوعات, الصحة