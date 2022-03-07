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https://arabic.sputniknews.com/20220307/متى-تقدم-ذكور-النحل-على-الانتحار-1059591438.html
سبب غريب يجعل ذكور النحل تقتل أنفسها
سبب غريب يجعل ذكور النحل تقتل أنفسها
يعد النحل من الكائنات التي تمتلك نظاما حياتيا شديد التنظيم، لكن ذكورها قد تقدم على الانتحار لمجرد تعرضها للأجواء الحارة. 07.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-07T19:04+0000
2022-03-07T19:04+0000
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ذكرت ذلك صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، في خبر عن هذا الأمر، مشيرة إلى أن ذكور النحل تقوم بعمل عفوي يؤدي إلى مقتلها عندما تتعرض للأجواء الحارة.وتابعت: "عندما ترتفع درجات الحرارة تقوم ذكور النحل بالتخلص من جزء داخلي يكافئ عمل "الجهاز التناسلي" في جسم الإنسان مما يؤدي إلى موتها.وذكرت الصحيفة أن هذا الأمر لا يستطيع الأشخاص العاديين اكتشافه، لكن بعض المتخصصين من الخبراء في هذا المجال توصلوا إلى حقيقة هذا الفعل الذي تقوم به ذكور النحل قبل موتها مباشرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220226/المغرب-يتحرى-أسباب-الاختفاء-الجماعي-للنحل-من-23-ألف-خلية-1059200584.html
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سبب غريب يجعل ذكور النحل تقتل أنفسها

19:04 GMT 07.03.2022
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الذهاب إلى بنك الصورنحلة على زهرة عباد الشمس في منطقة كراسنودار الروسية
نحلة على زهرة عباد الشمس في منطقة كراسنودار الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2022
© Sputnik . Vitaly Timkiv
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يعد النحل من الكائنات التي تمتلك نظاما حياتيا شديد التنظيم، لكن ذكورها قد تقدم على الانتحار لمجرد تعرضها للأجواء الحارة.
ذكرت ذلك صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، في خبر عن هذا الأمر، مشيرة إلى أن ذكور النحل تقوم بعمل عفوي يؤدي إلى مقتلها عندما تتعرض للأجواء الحارة.
خلية نحل - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
المغرب يتحرى أسباب الاختفاء الجماعي للنحل من 23 ألف خلية
26 فبراير, 17:02 GMT
وتابعت: "عندما ترتفع درجات الحرارة تقوم ذكور النحل بالتخلص من جزء داخلي يكافئ عمل "الجهاز التناسلي" في جسم الإنسان مما يؤدي إلى موتها.
وذكرت الصحيفة أن هذا الأمر لا يستطيع الأشخاص العاديين اكتشافه، لكن بعض المتخصصين من الخبراء في هذا المجال توصلوا إلى حقيقة هذا الفعل الذي تقوم به ذكور النحل قبل موتها مباشرة.
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