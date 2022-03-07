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نقابة الممثلين المصريين تصدر قرارا بشأن ظهور الفنانين في البرامج التلفزيونية
نقابة الممثلين المصريين تصدر قرارا بشأن ظهور الفنانين في البرامج التلفزيونية
أصدر نقيب الممثلين المصريين، أشرف زكي،‎ ‎اليوم الاثنين، قرارا بشأن ظهور الفنانين الذين ‏يحملون عضويتها في البرامج التلفزيونية.‏ 07.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-07T15:16+0000
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وتضمن القرار منع ظهور الفنانين في البرامج التي تستضيفهم دون حصولهم على أجر، وذلك بعد الأزمات التي تم وضع الفنانين فيها خلال الفترة الماضية مع مصلحة الضرائب المصرية، وفقا لصحيفة "المصري اليوم".وأكد أشرف زكي في البيان، أن "قرار منع الفنانين من الذهاب للبرامج التي لا تدفع أجرا يأتي في مصلحتهم حتى لا يصطدموا مع ضرائب القيمة المضافة، بعدما تم فرض أجر عليهم نتيجة الظهور من قبل الضرائب ولا يحصلون فيها على أجر منها".كما لفت نقيب الممثلين المصريين مستنكرا إلى أنه "يُقال للفنانين الذين ظهروا في اللقاءات الإعلامية ولم يتقاضوا أجرا إنهم يقومون بتلميع أنفسهم، فكيف لا يدفعون ضرائب".وتابع موضحا أن "القانون يشمل فرض الضريبة على الظهور الإعلامي، حتى وإن لم يتقاضى الفنان أي أجر نظير ظهوره".
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الفنانين في مصر, مجتمع

نقابة الممثلين المصريين تصدر قرارا بشأن ظهور الفنانين في البرامج التلفزيونية

15:16 GMT 07.03.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKIنقيب الممثلين في مصر الفنان أشرف زكي
نقيب الممثلين في مصر الفنان أشرف زكي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2022
نقيب الممثلين في مصر الفنان أشرف زكي
© AFP 2022 / KHALED DESOUKI
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أصدر نقيب الممثلين المصريين، أشرف زكي،‎ ‎اليوم الاثنين، قرارا بشأن ظهور الفنانين الذين ‏يحملون عضويتها في البرامج التلفزيونية.‏
وتضمن القرار منع ظهور الفنانين في البرامج التي تستضيفهم دون حصولهم على أجر، وذلك بعد الأزمات التي تم وضع الفنانين فيها خلال الفترة الماضية مع مصلحة الضرائب المصرية، وفقا لصحيفة "المصري اليوم".
وأكد أشرف زكي في البيان، أن "قرار منع الفنانين من الذهاب للبرامج التي لا تدفع أجرا يأتي في مصلحتهم حتى لا يصطدموا مع ضرائب القيمة المضافة، بعدما تم فرض أجر عليهم نتيجة الظهور من قبل الضرائب ولا يحصلون فيها على أجر منها".
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كما لفت نقيب الممثلين المصريين مستنكرا إلى أنه "يُقال للفنانين الذين ظهروا في اللقاءات الإعلامية ولم يتقاضوا أجرا إنهم يقومون بتلميع أنفسهم، فكيف لا يدفعون ضرائب".
وتابع موضحا أن "القانون يشمل فرض الضريبة على الظهور الإعلامي، حتى وإن لم يتقاضى الفنان أي أجر نظير ظهوره".
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