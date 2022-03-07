https://arabic.sputniknews.com/20220307/نقابة-الممثلين-المصريين-تصدر-قرارا-بشأن-ظهور-الفنانين-في-البرامج-التلفزيونية-1059581919.html
نقابة الممثلين المصريين تصدر قرارا بشأن ظهور الفنانين في البرامج التلفزيونية
نقابة الممثلين المصريين تصدر قرارا بشأن ظهور الفنانين في البرامج التلفزيونية
أصدر نقيب الممثلين المصريين، أشرف زكي، اليوم الاثنين، قرارا بشأن ظهور الفنانين الذين يحملون عضويتها في البرامج التلفزيونية. 07.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-07T15:16+0000
2022-03-07T15:16+0000
2022-03-07T15:16+0000
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار الفنانين في مصر
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1e/1049984589_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_d1cfb1276aeff61ccc585b788dc6b184.jpg
وتضمن القرار منع ظهور الفنانين في البرامج التي تستضيفهم دون حصولهم على أجر، وذلك بعد الأزمات التي تم وضع الفنانين فيها خلال الفترة الماضية مع مصلحة الضرائب المصرية، وفقا لصحيفة "المصري اليوم".وأكد أشرف زكي في البيان، أن "قرار منع الفنانين من الذهاب للبرامج التي لا تدفع أجرا يأتي في مصلحتهم حتى لا يصطدموا مع ضرائب القيمة المضافة، بعدما تم فرض أجر عليهم نتيجة الظهور من قبل الضرائب ولا يحصلون فيها على أجر منها".كما لفت نقيب الممثلين المصريين مستنكرا إلى أنه "يُقال للفنانين الذين ظهروا في اللقاءات الإعلامية ولم يتقاضوا أجرا إنهم يقومون بتلميع أنفسهم، فكيف لا يدفعون ضرائب".وتابع موضحا أن "القانون يشمل فرض الضريبة على الظهور الإعلامي، حتى وإن لم يتقاضى الفنان أي أجر نظير ظهوره".
https://arabic.sputniknews.com/20220226/السيسي-يصدر-أمرا-عاجلا-بشأن-الفنان-سمير-صبري-ونقابة-المهن-التمثيلية-تشكره-1059190207.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1e/1049984589_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_3acb48bb2acbd73bd44b02fbbe175b0d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الفنانين في مصر, مجتمع
نقابة الممثلين المصريين تصدر قرارا بشأن ظهور الفنانين في البرامج التلفزيونية
تابعنا عبر
أصدر نقيب الممثلين المصريين، أشرف زكي، اليوم الاثنين، قرارا بشأن ظهور الفنانين الذين يحملون عضويتها في البرامج التلفزيونية.
وتضمن القرار منع ظهور الفنانين في البرامج التي تستضيفهم دون حصولهم على أجر، وذلك بعد الأزمات التي تم وضع الفنانين فيها خلال الفترة الماضية مع مصلحة الضرائب المصرية، وفقا لصحيفة "المصري اليوم"
.
وأكد أشرف زكي في البيان، أن "قرار منع الفنانين من الذهاب للبرامج التي لا تدفع أجرا يأتي في مصلحتهم حتى لا يصطدموا مع ضرائب القيمة المضافة، بعدما تم فرض أجر عليهم نتيجة الظهور من قبل الضرائب ولا يحصلون فيها على أجر منها".
كما لفت نقيب الممثلين المصريين مستنكرا إلى أنه "يُقال للفنانين الذين ظهروا في اللقاءات الإعلامية ولم يتقاضوا أجرا إنهم يقومون بتلميع أنفسهم، فكيف لا يدفعون ضرائب".
وتابع موضحا أن "القانون يشمل فرض الضريبة على الظهور الإعلامي، حتى وإن لم يتقاضى الفنان أي أجر نظير ظهوره".