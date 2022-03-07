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Вертолет Ми-8МТВ в небе над шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220307/وصول-الوفد-الأوكراني-إلى-مكان-إجراء-المفاوضات-مع-الجانب-الروسي--1059576896.html
وصول الوفد الأوكراني إلى مكان إجراء المفاوضات مع الجانب الروسي
وصول الوفد الأوكراني إلى مكان إجراء المفاوضات مع الجانب الروسي
وصل الوفد الأوكراني إلى مكان المفاوضات مع الجانب الروسي في بيلاروسيا، بعد ساعات من وصول الأخير. 07.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-07T13:25+0000
2022-03-07T13:51+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
محادثات السلام
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" بوصول الوفد الاوكراني إلى مكان إجراء المحادثات مع الوفد الروسي في بيلاروسا على متن مروحية.في غضون ذلك أعلن رئيس الوفد الروسي المشارك في المفاوضات مع الجانب الأوكراني، ومساعد الرئيس بوتين، فلاديمير ميدينسكي، عن جهوزية الوفد الروسي للمفاوضات وأنه ينتظر الوفد الأوكراني في القاعة المخصصة.وقال ميدينسكي إن روسيا تأسف لعدم تشغيل أي من الممرات الإنسانية في أوكرانيا بكامل طاقتها، لذلك سيحاول مرة أخرى في اليوم مناقشة عمل الممرات الإنسانية مع الوفد الأوكراني.ووصف ميدينسكي تصرفات القوميين الأوكرانيين بمنع إجلاء المدنيين بأنها جريمة حرب.وكان الوفد الروسي قد وصل قبل ذلك إلى مكان انعقاد المفاوضات في مينسك من أجل إتمام الجلسة الثالثة.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن وقف إطلاق النار بدءا من الساعة العاشرة صباحا، لتأمين ممرات إنسانية من كييف، ماريوبول، خاركوف، سوم - جومشافت، بعد طلب توجه به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين.وطلبت الوزارة من الجانب الأوكراني استيفاء شروط إنشاء ممرات إنسانية وضمان انسحاب السكان المدنيين والمواطنين الأجانب.
https://arabic.sputniknews.com/20220307/-الوفد-الروسي-ينتظر-تصرفات-القوميين-الأوكرانيين-بمنع-إجلاء-المدنيين-جريمة-حرب-1059576516.html
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أخبار أوكرانيا, محادثات السلام

وصول الوفد الأوكراني إلى مكان إجراء المفاوضات مع الجانب الروسي

13:25 GMT 07.03.2022 (تم التحديث: 13:51 GMT 07.03.2022)
© Sputnik . Alexander Kryajev / الذهاب إلى بنك الصورالمفاوضات بين روسيا و أوكرانيا في غوميل، بيلاروسيا 28 فبراير 2022
المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا في غوميل، بيلاروسيا 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2022
© Sputnik . Alexander Kryajev
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وصل الوفد الأوكراني إلى مكان المفاوضات مع الجانب الروسي في بيلاروسيا، بعد ساعات من وصول الأخير.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" بوصول الوفد الاوكراني إلى مكان إجراء المحادثات مع الوفد الروسي في بيلاروسا على متن مروحية.
في غضون ذلك أعلن رئيس الوفد الروسي المشارك في المفاوضات مع الجانب الأوكراني، ومساعد الرئيس بوتين، فلاديمير ميدينسكي، عن جهوزية الوفد الروسي للمفاوضات وأنه ينتظر الوفد الأوكراني في القاعة المخصصة.
وقال ميدينسكي إن روسيا تأسف لعدم تشغيل أي من الممرات الإنسانية في أوكرانيا بكامل طاقتها، لذلك سيحاول مرة أخرى في اليوم مناقشة عمل الممرات الإنسانية مع الوفد الأوكراني.
وأضاف أن عددا من القادة الأوكرانيين ليسوا خاضعين لنظام كييف.
ووصف ميدينسكي تصرفات القوميين الأوكرانيين بمنع إجلاء المدنيين بأنها جريمة حرب.
وكان الوفد الروسي قد وصل قبل ذلك إلى مكان انعقاد المفاوضات في مينسك من أجل إتمام الجلسة الثالثة.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن وقف إطلاق النار بدءا من الساعة العاشرة صباحا، لتأمين ممرات إنسانية من كييف، ماريوبول، خاركوف، سوم - جومشافت، بعد طلب توجه به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
،مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا، المفاوضات الروسية الأوكرانية، بيلوفيجسكايا بوشا 3 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
الوفد الروسي ينتظر... تصرفات القوميين الأوكرانيين بمنع إجلاء المدنيين جريمة حرب
13:21 GMT
وطلبت الوزارة من الجانب الأوكراني استيفاء شروط إنشاء ممرات إنسانية وضمان انسحاب السكان المدنيين والمواطنين الأجانب.
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