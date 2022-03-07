https://arabic.sputniknews.com/20220307/وصول-الوفد-الأوكراني-إلى-مكان-إجراء-المفاوضات-مع-الجانب-الروسي--1059576896.html

وصول الوفد الأوكراني إلى مكان إجراء المفاوضات مع الجانب الروسي

وصول الوفد الأوكراني إلى مكان إجراء المفاوضات مع الجانب الروسي

وصل الوفد الأوكراني إلى مكان المفاوضات مع الجانب الروسي في بيلاروسيا، بعد ساعات من وصول الأخير. 07.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-07T13:25+0000

2022-03-07T13:25+0000

2022-03-07T13:51+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

أخبار أوكرانيا

محادثات السلام

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وأفاد مراسل "سبوتنيك" بوصول الوفد الاوكراني إلى مكان إجراء المحادثات مع الوفد الروسي في بيلاروسا على متن مروحية.في غضون ذلك أعلن رئيس الوفد الروسي المشارك في المفاوضات مع الجانب الأوكراني، ومساعد الرئيس بوتين، فلاديمير ميدينسكي، عن جهوزية الوفد الروسي للمفاوضات وأنه ينتظر الوفد الأوكراني في القاعة المخصصة.وقال ميدينسكي إن روسيا تأسف لعدم تشغيل أي من الممرات الإنسانية في أوكرانيا بكامل طاقتها، لذلك سيحاول مرة أخرى في اليوم مناقشة عمل الممرات الإنسانية مع الوفد الأوكراني.ووصف ميدينسكي تصرفات القوميين الأوكرانيين بمنع إجلاء المدنيين بأنها جريمة حرب.وكان الوفد الروسي قد وصل قبل ذلك إلى مكان انعقاد المفاوضات في مينسك من أجل إتمام الجلسة الثالثة.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن وقف إطلاق النار بدءا من الساعة العاشرة صباحا، لتأمين ممرات إنسانية من كييف، ماريوبول، خاركوف، سوم - جومشافت، بعد طلب توجه به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين.وطلبت الوزارة من الجانب الأوكراني استيفاء شروط إنشاء ممرات إنسانية وضمان انسحاب السكان المدنيين والمواطنين الأجانب.

https://arabic.sputniknews.com/20220307/-الوفد-الروسي-ينتظر-تصرفات-القوميين-الأوكرانيين-بمنع-إجلاء-المدنيين-جريمة-حرب-1059576516.html

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أخبار أوكرانيا, محادثات السلام