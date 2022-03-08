https://arabic.sputniknews.com/20220308/أب-يلقي-نفسه-فوق-ابنته-لحمايتها-من-ثور-هائج-فيديو-1059610143.html
أب يلقي نفسه فوق ابنته لحمايتها من ثور هائج... فيديو
أب يلقي نفسه فوق ابنته لحمايتها من ثور هائج... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا من إحدى مسابقات مصارعة الثيران، لأب يلقي نفسه فوق ابنته لحمايتها من ثور هائج. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T10:18+0000
2022-03-08T10:18+0000
2022-03-08T10:20+0000
مصارعة الثيران
نادي الفيديو
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وتُظهر اللقطات كودي هوكس البالغة من العمر 18 عامًا وهي تقع من فوق ظهر الثور في مسابقات رعاة البقر في ولاية تكساس الأمريكية.ولحظة وقوعها يظهر والدها وهو يحاول إنقاذها، وحينما رأى الثور عائدا مرة أخرى نحوها ركض بسرعة وألقى نفسه فوقها ليحميها من الثور الذي ضربه هو بقرونه الكبيرة.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصارعة الثيران, نادي الفيديو
أب يلقي نفسه فوق ابنته لحمايتها من ثور هائج... فيديو
10:18 GMT 08.03.2022 (تم التحديث: 10:20 GMT 08.03.2022) تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا من إحدى مسابقات مصارعة الثيران، لأب يلقي نفسه فوق ابنته لحمايتها من ثور هائج.
وتُظهر اللقطات كودي هوكس البالغة من العمر 18 عامًا وهي تقع من فوق ظهر الثور في مسابقات رعاة البقر في
ولاية تكساس الأمريكية.
ولحظة وقوعها يظهر والدها وهو يحاول إنقاذها، وحينما رأى الثور
عائدا مرة أخرى نحوها ركض بسرعة وألقى نفسه فوقها ليحميها من الثور الذي ضربه هو بقرونه الكبيرة.