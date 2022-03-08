عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220308/أمريكا-ترحب-ببدء-جولة-مشاورات-سياسية-جديدة-في-اليمن-1059635334.html
أمريكا ترحب ببدء جولة مشاورات سياسية جديدة في اليمن
أمريكا ترحب ببدء جولة مشاورات سياسية جديدة في اليمن
رحبت وزارة الخارجية الأمريكية بإطلاق جولة مشاورات سياسية جديدة بين مختلف الأطراف في اليمن. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T16:44+0000
2022-03-08T16:44+0000
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/12/1056473629_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_25ca90d84a0388af41437a6f016caeba.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وأفادت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، "ندعو جميع المجموعات اليمنية إلى المشاركة الكاملة والهادفة وبحسن نية في مشاورات الأمم المتحدة".والتقى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الأردنية عمّان، بممثلي حزب التجمع اليمني للإصلاح، ثاني أكبر الأحزاب في اليمن، ضمن مشاوراته السياسية مع المعنيين اليمنيين.وقال مكتب المبعوث الأممي، عبر موقعه إن "لقاء غروندبرغ بممثلي حزب الإصلاح يمثل جزءاَ من مشاوراته مع العديد من أصحاب المصلحة اليمنيين لوضع إطار عمل يحدد عملية على طول المسارات الأمنية والسياسية والاقتصادية".ومنتصف فبراير/ شباط الماضي، كشف غروندبرغ، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، عن "تطوير إطار عمل سيحدد خطته للمضي قدما نحو تسوية سياسية شاملة"، مشيراً إلى "أن خطته تشكل إنشاء عملية متعددة المسارات يمكن من خلالها معالجة مصالح الأطراف المتحاربة في سياق أجندة يمنية أوسع، فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والأمنية والسياسية".ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/12/1056473629_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_22438af174a8c039395d24bbc2dd7e36.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي

أمريكا ترحب ببدء جولة مشاورات سياسية جديدة في اليمن

16:44 GMT 08.03.2022
© AFP 2022 / Mohammed Huwaisآثار الغارات الجوية الليلية لقوات التحالف العربي على مدينة صنعاء، اليمن 18 يناير 2022
آثار الغارات الجوية الليلية لقوات التحالف العربي على مدينة صنعاء، اليمن 18 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
© AFP 2022 / Mohammed Huwais
تابعنا عبرGoogle news
رحبت وزارة الخارجية الأمريكية بإطلاق جولة مشاورات سياسية جديدة بين مختلف الأطراف في اليمن.
القاهرة - سبوتنيك. وأفادت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، "ندعو جميع المجموعات اليمنية إلى المشاركة الكاملة والهادفة وبحسن نية في مشاورات الأمم المتحدة".
والتقى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الأردنية عمّان، بممثلي حزب التجمع اليمني للإصلاح، ثاني أكبر الأحزاب في اليمن، ضمن مشاوراته السياسية مع المعنيين اليمنيين.
وقال مكتب المبعوث الأممي، عبر موقعه إن "لقاء غروندبرغ بممثلي حزب الإصلاح يمثل جزءاَ من مشاوراته مع العديد من أصحاب المصلحة اليمنيين لوضع إطار عمل يحدد عملية على طول المسارات الأمنية والسياسية والاقتصادية".
ويأتي اللقاء غداة إعلان المبعوث الخاص، في بيان صحفي، إطلاق سلسلة من المشاورات في عمّان، مع أكثر من 100 يمني ويمنية من الأحزاب السياسية وقطاعي الأمن والاقتصاد ومنظمات المجتمع المدني في واليمن، لتحديد الأولويات العاجلة وطويلة الأجل للمسارات السياسية والأمنية والاقتصادية.
ومنتصف فبراير/ شباط الماضي، كشف غروندبرغ، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، عن "تطوير إطار عمل سيحدد خطته للمضي قدما نحو تسوية سياسية شاملة"، مشيراً إلى "أن خطته تشكل إنشاء عملية متعددة المسارات يمكن من خلالها معالجة مصالح الأطراف المتحاربة في سياق أجندة يمنية أوسع، فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والأمنية والسياسية".
ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثاني للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала