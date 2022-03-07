https://arabic.sputniknews.com/20220307/الأمم-المتحدة21-مليون-شخص-في-اليمن-منهم-113مليون-طفل-بحاجة-إلى-مساعدات-إنسانية-1059589686.html
الأمم المتحدة:21 مليون شخص في اليمن منهم 11.3مليون طفل بحاجة إلى مساعدات إنسانية
الأمم المتحدة:21 مليون شخص في اليمن منهم 11.3مليون طفل بحاجة إلى مساعدات إنسانية
أكدت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، تفاقمت الأزمة الإنسانية في اليمن، وخاصة وضع الأطفال في البلد الذي يمزقه الصراع منذ سبع سنوات. 07.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-07T17:55+0000
2022-03-07T17:55+0000
2022-03-07T17:55+0000
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
منظمة الأمم المتحدة
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القاهرة– سبوتنيك. وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، عبر حساب بعثتها في اليمن على "تويتر"، "يحتاج ما يقرب من 21 مليون شخص، أو ما يقرب من 70 بالمئة من إجمالي السكان في اليمن، إلى مساعدات إنسانية منقذة للحياة بما في ذلك 11.3 مليون طفل أو ما يقرب من 80 بالمئة من الأطفال (أربعة من كل خمسة أطفال)".وشددت المنظمة الأممية على "أن اليمن لا يحتمل الانتظار".ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, منظمة الأمم المتحدة
الأمم المتحدة:21 مليون شخص في اليمن منهم 11.3مليون طفل بحاجة إلى مساعدات إنسانية
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أكدت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، تفاقمت الأزمة الإنسانية في اليمن، وخاصة وضع الأطفال في البلد الذي يمزقه الصراع منذ سبع سنوات.
القاهرة– سبوتنيك. وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، عبر حساب بعثتها في اليمن على "تويتر"، "يحتاج ما يقرب من 21 مليون شخص، أو ما يقرب من 70 بالمئة من إجمالي السكان في اليمن، إلى مساعدات إنسانية منقذة للحياة
بما في ذلك 11.3 مليون طفل أو ما يقرب من 80 بالمئة من الأطفال (أربعة من كل خمسة أطفال)".
وشددت المنظمة الأممية على "أن اليمن لا يحتمل الانتظار".
ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة
، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.