https://arabic.sputniknews.com/20220308/أمريكا-تسجل-أعلى-سعر-للبنزين-ليصل-إلى-417-دولار-للغالون-1059629309.html
أمريكا تسجل أعلى سعر للبنزين ليصل إلى 4.17 دولار للغالون
أمريكا تسجل أعلى سعر للبنزين ليصل إلى 4.17 دولار للغالون
أعلنت جمعية السيارات الأمريكية، عن ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة لأعلى سعر لها على الإطلاق. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T15:39+0000
2022-03-08T15:39+0000
2022-03-08T15:39+0000
أسعار النفط اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
اقتصاد
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت الجمعية على موقعها، اليوم الثلاثاء، إن "أسعار البنزين سجلت في الولايات المتحدة أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 4.17 دولار للغالون الواحد".وعرضت الجمعية خريطة تظهر أن الأسعار وصلت إلى 5.44 دولار للغالون الواحد في بعض الولايات الأمريكية، موضحة أن متوسط السعر الحالي بلغ 4.17 دولار.وأضافت الجمعية أن الأسعار الحالية تسجل أعلى متوسط سعر وطني في الولايات المتحدة الأمريكية، على حد قولها.يشار إلى أن الغالون في الولايات المتحدة يساوي 3.87 ليتر.وكان سعر خام برنت قد ارتفع، اليوم الثلاثاء، أكثر من 4 دولارات، حيث وصل إلى 127.86 دولار للبرميل.ويتوقع محللون أن تستمر أسعار النفط في الاتفاع أكثر مما هي عليه الآن بسبب تأخر اختتام المحادثات النووية الإيرانية وبالتالي احتمال عودة النفط الإيراني الخام إلى الأسواق العالمية التي تعاني بالفعل من اضطرابات.بينما توقع محللون من "جيه.بي. مورجان" الأسبوع الماضي أن سعر النفط قد يرتفع إلى 185 دولارا للبرميل هذا العام.
https://arabic.sputniknews.com/20220306/محللون-أسعار-النفط-ستواصل-ارتفاعها-وقد-تصل-إلى-185-دولارا-للبرميل-1059539271.html
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أسعار النفط اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد
أمريكا تسجل أعلى سعر للبنزين ليصل إلى 4.17 دولار للغالون
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أعلنت جمعية السيارات الأمريكية، عن ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة لأعلى سعر لها على الإطلاق.
القاهرة - سبوتنيك
. وقالت الجمعية على موقعها، اليوم الثلاثاء، إن "أسعار البنزين سجلت في الولايات المتحدة أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 4.17 دولار للغالون الواحد".
وعرضت الجمعية خريطة تظهر أن الأسعار وصلت إلى 5.44 دولار للغالون الواحد في بعض الولايات الأمريكية، موضحة أن متوسط السعر الحالي بلغ 4.17 دولار.
وأضافت الجمعية أن الأسعار الحالية تسجل أعلى متوسط سعر وطني في الولايات المتحدة الأمريكية، على حد قولها.
يشار إلى أن الغالون في الولايات المتحدة
يساوي 3.87 ليتر.
وكان سعر خام برنت قد ارتفع، اليوم الثلاثاء، أكثر من 4 دولارات، حيث وصل إلى 127.86 دولار للبرميل
.
ويتوقع محللون أن تستمر أسعار النفط في الاتفاع أكثر مما هي عليه الآن بسبب تأخر اختتام المحادثات النووية الإيرانية وبالتالي احتمال عودة النفط الإيراني الخام إلى الأسواق العالمية التي تعاني بالفعل من اضطرابات.
بينما توقع محللون من "جيه.بي. مورجان" الأسبوع الماضي أن سعر النفط قد يرتفع إلى 185 دولارا للبرميل
هذا العام.