https://arabic.sputniknews.com/20220308/إنجاز-استراتيجي-الحرس-الثوري-وضعنا-القمر-الصناعي-نور2--في-مداره-بنجاح-1059614745.html
"إنجاز استراتيجي"... الحرس الثوري: وضعنا القمر الصناعي "نور2 " في مداره بنجاح
"إنجاز استراتيجي"... الحرس الثوري: وضعنا القمر الصناعي "نور2 " في مداره بنجاح
وصف الحرس الثوري الإيراني قيامه بوضع القمر الصناعي "نور2" في مداره بأنه إنجاز استراتيجي. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T11:35+0000
2022-03-08T11:35+0000
2022-03-08T11:35+0000
أخبار إيران
الأقمار الصناعية
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وحسب بيان نشرته وكالة أنباء فارس الإيرانية، أكد أن "القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الاسلامية، تمكنت صباح اليوم الثلاثاء، من وضع القمر الصناعي "نور 2" في مدار 500 كم حول الأرض بنجاح".وأوضح البيان أن القمر الصناعي نور2 تم إطلاقه "من المنطقة الصحراوية التابعة لمدينة شاهرود شمال شرقي إيران بواسطة حامل الأقمار الصناعية ثلاثي المراحل قاصد".ولفت إلى أن مهمة القمر الصناعي "نور2" هي الاستشعار والاستطلاع، موضحا أنه تم وضعه بسرعة 7.6 كم في الثانية و480 ثانية بعد الإطلاق في المدار 500 كم حول الأرض.وكانت القوة الجوفضائية للحرس الثوري قد استطاعت منذ قرابة العامين وضع القمر الصناعي "نور 1" في مداره حول الأرض، ولا يزال إلى الآن نشطا ومستمرا في إرسال المعلومات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, الأقمار الصناعية
"إنجاز استراتيجي"... الحرس الثوري: وضعنا القمر الصناعي "نور2 " في مداره بنجاح
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وصف الحرس الثوري الإيراني قيامه بوضع القمر الصناعي "نور2" في مداره بأنه إنجاز استراتيجي.
وحسب بيان نشرته وكالة أنباء فارس الإيرانية، أكد أن "القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الاسلامية، تمكنت صباح اليوم الثلاثاء، من وضع القمر الصناعي
"نور 2" في مدار 500 كم حول الأرض بنجاح".
وأوضح البيان أن القمر الصناعي
نور2 تم إطلاقه "من المنطقة الصحراوية التابعة لمدينة شاهرود شمال شرقي إيران بواسطة حامل الأقمار الصناعية ثلاثي المراحل قاصد".
ولفت إلى أن مهمة القمر الصناعي "نور2" هي الاستشعار والاستطلاع، موضحا أنه تم وضعه بسرعة 7.6 كم في الثانية و480 ثانية بعد الإطلاق في المدار 500 كم حول الأرض.
وقال البيان الصادر عن الحرس الثوري الإيراني إنه "سيتم الإعلان لاحقا عن خصائص هذا الإنجاز الاستراتيجي".
وكانت القوة الجوفضائية للحرس الثوري قد استطاعت منذ قرابة العامين وضع القمر الصناعي
"نور 1" في مداره حول الأرض، ولا يزال إلى الآن نشطا ومستمرا في إرسال المعلومات.