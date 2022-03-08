https://arabic.sputniknews.com/20220308/إيقاف-تداول-النيكل-في-بورصة-لندن-بسبب-الارتفاع-الحاد-للأسعار-1059647726.html
إيقاف تداول النيكل في بورصة لندن بسبب الارتفاع الحاد للأسعار
إيقاف تداول النيكل في بورصة لندن بسبب الارتفاع الحاد للأسعار
أوقفت بورصة لندن للمعادن تداول عقود معدن النيكل، الذي ينتج الكثير منه في روسيا، اليوم الثلاثاء، بعد أن قفزت الأسعار إلى مستوى غير مسبوق تجاوز 100 ألف دولار... 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T21:52+0000
2022-03-08T21:52+0000
2022-03-08T21:52+0000
اقتصاد
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ارتفعت أسعار النيكل إلى أربعة أمثالها في أسبوع، بسبب المخاوف بشأن المعروض، وأجبر الارتفاع المفاجئ يوم الثلاثاء بورصة لندن للمعادن على إغلاق التداول الإلكتروني والتداول داخل الصالة، بحسب "أسوشيتيد برس".وقالت بورصة لندن للمعادن إنها لن تستأنف التداول اليوم، وقد يستمر التوقف لفترة أطول من ذلك "نظرا للوضع الجيوسياسي الذي يترتب عليه تحركات الأسعار الأخيرة".يستخدم النيكل في الغالب لإنتاج الصلب المقاوم للصدأ وبعض السبائك، ولكنه يستخدم بشكل متزايد في البطاريات، وخاصة بطاريات السيارات الكهربائية.روسيا، التي تواجه عقوبات غربية مكثفة، هي ثالث أكبر منتج للنيكل في العالم. شركة التعدين الروسية "نورنيكل" هي مورد رئيسي للنيكل عالي الجودة المستخدم في السيارات الكهربائية.
https://arabic.sputniknews.com/20220308/أسعار-النيكل-تتجاوز-عتبة-الـ100-ألف-دولار-للطن-للمرة-الأولى-1059601660.html
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اقتصاد
إيقاف تداول النيكل في بورصة لندن بسبب الارتفاع الحاد للأسعار
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أوقفت بورصة لندن للمعادن تداول عقود معدن النيكل، الذي ينتج الكثير منه في روسيا، اليوم الثلاثاء، بعد أن قفزت الأسعار إلى مستوى غير مسبوق تجاوز 100 ألف دولار للطن المتري.
ارتفعت أسعار النيكل
إلى أربعة أمثالها في أسبوع، بسبب المخاوف بشأن المعروض، وأجبر الارتفاع المفاجئ يوم الثلاثاء بورصة لندن للمعادن على إغلاق التداول الإلكتروني والتداول داخل الصالة، بحسب "أسوشيتيد برس".
وقالت بورصة لندن للمعادن إنها لن تستأنف التداول اليوم، وقد يستمر التوقف لفترة أطول من ذلك "نظرا للوضع الجيوسياسي الذي يترتب عليه تحركات الأسعار الأخيرة".
يستخدم النيكل في الغالب لإنتاج الصلب المقاوم للصدأ وبعض السبائك، ولكنه يستخدم بشكل متزايد في البطاريات، وخاصة بطاريات السيارات الكهربائية.
روسيا، التي تواجه عقوبات غربية مكثفة
، هي ثالث أكبر منتج للنيكل في العالم. شركة التعدين الروسية "نورنيكل" هي مورد رئيسي للنيكل عالي الجودة المستخدم في السيارات الكهربائية.