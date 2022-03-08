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https://arabic.sputniknews.com/20220308/اتفاق-أمريكي-فرنسي-على-مواصلة-جهود-التوصل-لاتفاق-نووي-مع-إيران-1059642352.html
اتفاق أمريكي فرنسي على مواصلة جهود التوصل لاتفاق نووي مع إيران
اتفاق أمريكي فرنسي على مواصلة جهود التوصل لاتفاق نووي مع إيران
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة وفرنسا اتفقتا، اليوم الثلاثاء، على مواصلة التنسيق الوثيق في محاولة للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T19:29+0000
2022-03-08T19:30+0000
أخبار فرنسا
الولايات المتحدة الأمريكية
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جاء ذلك في أعقاب لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، بحسب "رويترز".وفي وقت سابق اليوم، حذرت الحكومة الفرنسية، من أن أي تأجيل آخر لمحادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني قد يهدد فرص الوصول إلى اتفاق.وكان علي شمخاني، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، قد أعلن، الاثنين، أن آفاق المحادثات النووية الجارية في فيينا "ما زالت غير واضحة".وكتب شمخاني على "تويتر": "أولوية إيران في المحادثات هي حل القضايا التي تعتبر خطا أحمر... المبادرات الجديدة مطلوبة من قبل جميع الأطراف في المفاوضات من أجل التوصل بسرعة إلى اتفاق قوي".وجاء الإعلان الإيراني في وقت قالت فيه جميع الأطراف المنخرطة في المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن والرامية إلى إحياء الاتفاق النووي، إنها كانت قريبة من التوصل لاتفاق في محادثات فينا الأخيرة.وقال محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رفائيل غروسي، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "اتفقنا على أن نزود الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحلول نهاية شهر "خورداد" الإيراني (21 يونيو/ حزيران) بوثائق تتعلق بالقضايا العالقة بين طهران والوكالة".وكان غروسي وصل طهران، في وقت متأخر من يوم الجمعة، لبحث واحدة من آخر القضايا الشائكة التي تعيق إحياء الاتفاق، الذي قيد من قدرات إيران على تخصيب اليورانيوم في مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
https://arabic.sputniknews.com/20220308/فرنسا-أي-تأجيل-للمحادثات-النووية-الإيرانية-يهدد-فرص-الوصول-لاتفاق-1059640009.html
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أخبار فرنسا , الولايات المتحدة الأمريكية

اتفاق أمريكي فرنسي على مواصلة جهود التوصل لاتفاق نووي مع إيران

19:29 GMT 08.03.2022 (تم التحديث: 19:30 GMT 08.03.2022)
© REUTERS / KEVIN LAMARQUEالرئيس الأمريكي، جو بايدن، يلتقي الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قبل قمة مجموعة العشرين في روما، 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يلتقي الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قبل قمة مجموعة العشرين في روما، 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة وفرنسا اتفقتا، اليوم الثلاثاء، على مواصلة التنسيق الوثيق في محاولة للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران.
جاء ذلك في أعقاب لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، بحسب "رويترز".
وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أثناء زيارته معرض إكسبو 2020 دبي، 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
فرنسا: أي تأجيل للمحادثات النووية الإيرانية يهدد فرص الوصول لاتفاق
18:19 GMT
وفي وقت سابق اليوم، حذرت الحكومة الفرنسية، من أن أي تأجيل آخر لمحادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني قد يهدد فرص الوصول إلى اتفاق.
وكان علي شمخاني، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، قد أعلن، الاثنين، أن آفاق المحادثات النووية الجارية في فيينا "ما زالت غير واضحة".
وكتب شمخاني على "تويتر": "أولوية إيران في المحادثات هي حل القضايا التي تعتبر خطا أحمر... المبادرات الجديدة مطلوبة من قبل جميع الأطراف في المفاوضات من أجل التوصل بسرعة إلى اتفاق قوي".
وأعلنت إيران يوم السبت، أنها وافقت على خريطة طريق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل جميع القضايا العالقة بخصوص البرنامج النووي للبلاد بحلول أواخر شهر يونيو/ حزيران، في خطوة يُنظر إليها بوصفها أحدث تحرك باتجاه إحياء اتفاق طهران النووي مع القوى الدولية الموقع في 2015.
وجاء الإعلان الإيراني في وقت قالت فيه جميع الأطراف المنخرطة في المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن والرامية إلى إحياء الاتفاق النووي، إنها كانت قريبة من التوصل لاتفاق في محادثات فينا الأخيرة.
وقال محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رفائيل غروسي، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "اتفقنا على أن نزود الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحلول نهاية شهر "خورداد" الإيراني (21 يونيو/ حزيران) بوثائق تتعلق بالقضايا العالقة بين طهران والوكالة".
وكان غروسي وصل طهران، في وقت متأخر من يوم الجمعة، لبحث واحدة من آخر القضايا الشائكة التي تعيق إحياء الاتفاق، الذي قيد من قدرات إيران على تخصيب اليورانيوم في مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
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