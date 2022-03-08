https://arabic.sputniknews.com/20220308/ارتفاع-أسعار-البنزين-في-أمريكا-لمستويات-قياسية-1059625593.html
ارتفاع أسعار البنزين في أمريكا لمستويات قياسية
ارتفاع أسعار البنزين في أمريكا لمستويات قياسية
قالت جمعية السيارات الأمريكية إن أسعار التجزئة للبنزين في الولايات المتحدة وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق اليوم الثلاثاء، متجاوزة 4.17 دولار للغالون. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T14:38+0000
2022-03-08T14:38+0000
2022-03-08T14:38+0000
اقتصاد
العالم
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وبحسب ما نشرت الجمعية على موقعها على الإنترنت فإن متوسط السعر الوطني للبنزين العادي الخالي من الرصاص بلغ 4.173 دولار للغالون، ما يعادل 3.785 لتر، وهو أعلى سعر مسجل. أشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، نقلا عن سناتور أمريكي، أن البيت الأبيض قد يعلن عن حظر شراء النفط الروسي.قال السناتور كريس كونز للشبكة، إنه من المرجح أن يحظر البيت الأبيض واردات النفط الروسية ويعمل عن كثب مع الحلفاء الأوروبيين بشأن هذه القضية.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, العالم
ارتفاع أسعار البنزين في أمريكا لمستويات قياسية
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قالت جمعية السيارات الأمريكية إن أسعار التجزئة للبنزين في الولايات المتحدة وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق اليوم الثلاثاء، متجاوزة 4.17 دولار للغالون.
وبحسب ما نشرت الجمعية على موقعها على الإنترنت فإن متوسط السعر الوطني للبنزين العادي الخالي من الرصاص بلغ 4.173 دولار للغالون، ما يعادل 3.785 لتر، وهو أعلى سعر مسجل.
ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة يأتي على خلفية الصراع في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا. ومن المتوقع أن تعلن الإدارة الأمريكية يوم الثلاثاء حظرا على استيراد النفط والمنتجات البترولية الروسية.
أشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، نقلا عن سناتور أمريكي، أن البيت الأبيض قد يعلن عن حظر شراء النفط الروسي
.
قال السناتور كريس كونز للشبكة، إنه من المرجح أن يحظر البيت الأبيض واردات النفط الروسية ويعمل عن كثب مع الحلفاء الأوروبيين بشأن هذه القضية.