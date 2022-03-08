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ارتفاع أسعار البنزين في أمريكا لمستويات قياسية
ارتفاع أسعار البنزين في أمريكا لمستويات قياسية
قالت جمعية السيارات الأمريكية إن أسعار التجزئة للبنزين في الولايات المتحدة وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق اليوم الثلاثاء، متجاوزة 4.17 دولار للغالون. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T14:38+0000
2022-03-08T14:38+0000
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وبحسب ما نشرت الجمعية على موقعها على الإنترنت فإن متوسط ​​السعر الوطني للبنزين العادي الخالي من الرصاص بلغ 4.173 دولار للغالون، ما يعادل 3.785 لتر، وهو أعلى سعر مسجل. أشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، نقلا عن سناتور أمريكي، أن البيت الأبيض قد يعلن عن حظر شراء النفط الروسي.قال السناتور كريس كونز للشبكة، إنه من المرجح أن يحظر البيت الأبيض واردات النفط الروسية ويعمل عن كثب مع الحلفاء الأوروبيين بشأن هذه القضية.
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اقتصاد, العالم

ارتفاع أسعار البنزين في أمريكا لمستويات قياسية

14:38 GMT 08.03.2022
© REUTERS / HENRY NICHOLLSانتظار السيارات في طابور خارج محطة وقود وسط لندن ببريطانيا 27 سبتمبر 2021
انتظار السيارات في طابور خارج محطة وقود وسط لندن ببريطانيا 27 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
© REUTERS / HENRY NICHOLLS
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قالت جمعية السيارات الأمريكية إن أسعار التجزئة للبنزين في الولايات المتحدة وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق اليوم الثلاثاء، متجاوزة 4.17 دولار للغالون.
وبحسب ما نشرت الجمعية على موقعها على الإنترنت فإن متوسط ​​السعر الوطني للبنزين العادي الخالي من الرصاص بلغ 4.173 دولار للغالون، ما يعادل 3.785 لتر، وهو أعلى سعر مسجل.
ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة يأتي على خلفية الصراع في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا. ومن المتوقع أن تعلن الإدارة الأمريكية يوم الثلاثاء حظرا على استيراد النفط والمنتجات البترولية الروسية.
أشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، نقلا عن سناتور أمريكي، أن البيت الأبيض قد يعلن عن حظر شراء النفط الروسي.
قال السناتور كريس كونز للشبكة، إنه من المرجح أن يحظر البيت الأبيض واردات النفط الروسية ويعمل عن كثب مع الحلفاء الأوروبيين بشأن هذه القضية.
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