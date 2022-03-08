https://arabic.sputniknews.com/20220308/ارتفاع-جديد-لأسعار-المحروقات-في-لبنان-1059616301.html
ارتفاع جديد لأسعار المحروقات في لبنان
ارتفاع جديد لأسعار المحروقات في لبنان
شهدت أسعار المحروقات في لبنان قفزة جديدة، في ظل شح المعروض خلال الفترة الماضية. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T12:03+0000
2022-03-08T12:03+0000
2022-03-08T12:03+0000
أخبار لبنان
أسعار النفط اليوم
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وحسب موقع النشرة فقد أصدرت وزارة الطاقة والمياه، والمديرية العامة للنفط، جدول أسعار المحروقات الجديد الذي تضمن قفزات كبيرة في الأسعار وصلت إلى 28 ألف ليرة للصفيحة.وقد شهد البنزين 95 أوكتان ارتفاعا وصل إلى 28000 ليرة، والـ 98 أوكتان 27000 ليرة، والمازوت 52 ألف ليرة، وأسطوانة الغاز 9 آلاف ليرة.وبهذا الارتفاع صارت صفيحة البنزين 95 أوكتان بنزين 95 أوكتان: 425 ألف ليرة، وبنزين 98 أوكتان 434 ألف ليرة، والمازوت: 427 ألف ليرة، وقارورة الغاز: 297 ألف ليرة.وكان ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا قد أكد السبت الماضي أن المخزون لا يكفي إلا لـ4 أو 5 أيام على الأكثر/ موضحا أن اتصالات مع عدة شركات تمت، لكنه لم يعلن عن نتائج تلك الاتصالات.وكان وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، قد صرح مؤخرا أن "وضع الكهرباء في لبنان ليس بالجيد، بل نحن نعيش في أزمة، وكمية الفيول الوحيدة التي نعتمد عليها حاليا، هي من دولة العراق، ونشكرها على مساعدتنا".وأشار الوزير اللبناني إلى أن "العمل من أجل إحضار الغاز من مصر، ونحن بانتظار المراسيم بأن تسن من مجلس النواب للحصول على الموافقة للدخول بالمفاوضات مع البنك الدولي، التي ستكون بدورها بوادر ايجابية".
https://arabic.sputniknews.com/20220305/ممثل-موزعي-المحروقات-في-لبنان-ما-لدينا-من-مخزون-يكفي-4-أو-5-أيام-فقط-1059479416.html
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أخبار لبنان, أسعار النفط اليوم
ارتفاع جديد لأسعار المحروقات في لبنان
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شهدت أسعار المحروقات في لبنان قفزة جديدة، في ظل شح المعروض خلال الفترة الماضية.
وحسب موقع النشرة
فقد أصدرت وزارة الطاقة والمياه، والمديرية العامة للنفط، جدول أسعار المحروقات الجديد الذي تضمن قفزات كبيرة في الأسعار وصلت إلى 28 ألف ليرة للصفيحة.
وقد شهد البنزين 95 أوكتان ارتفاعا وصل إلى 28000 ليرة، والـ 98 أوكتان 27000 ليرة، والمازوت 52 ألف ليرة، وأسطوانة الغاز 9 آلاف ليرة.
وبهذا الارتفاع صارت صفيحة البنزين
95 أوكتان بنزين 95 أوكتان: 425 ألف ليرة، وبنزين 98 أوكتان 434 ألف ليرة، والمازوت: 427 ألف ليرة، وقارورة الغاز: 297 ألف ليرة.
وشهد لبنان خلال الفترة الماضية شحا في المحروقات داخل محطات الوقود، وعادت الطوابير مرة أخرى إلى المشهد أمام تلك المحطات.
وكان ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا قد أكد السبت الماضي أن المخزون لا يكفي إلا لـ4 أو 5 أيام على الأكثر/ موضحا أن اتصالات مع عدة شركات تمت، لكنه لم يعلن عن نتائج تلك
الاتصالات.
وكان وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، قد صرح مؤخرا أن "وضع الكهرباء في لبنان ليس بالجيد، بل نحن نعيش في أزمة، وكمية الفيول الوحيدة التي نعتمد عليها حاليا، هي من دولة العراق، ونشكرها على مساعدتنا".
وأشار الوزير
اللبناني إلى أن "العمل من أجل إحضار الغاز من مصر، ونحن بانتظار المراسيم بأن تسن من مجلس النواب للحصول على الموافقة للدخول بالمفاوضات مع البنك الدولي، التي ستكون بدورها بوادر ايجابية".