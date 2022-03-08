https://arabic.sputniknews.com/20220308/الأردن-يعلن-عن-مشروع-بقيمة-600-مليون-دينار-لتوليد-الكهرباء-من-السدود-1059630836.html
الأردن يعلن عن مشروع بقيمة 600 مليون دينار لتوليد الكهرباء من السدود
الأردن يعلن عن مشروع بقيمة 600 مليون دينار لتوليد الكهرباء من السدود
أعلنت الحكومة الأردنية اعتزامها تنفيذ مشروع بكلفة 600 مليون دينار لتوليد الطاقة الكهربائية من السدود في المملكة. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T15:47+0000
2022-03-08T15:47+0000
2022-03-08T15:47+0000
أخبار الأردن
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جاء ذلك ضمن تصريحات لوزير الطاقة صالح الخرابشة، خلال لقاء نظمته جمعية البنوك، صباح الثلاثاء، بحسب موقع "عمون".وقال الخرابشة إن الوزارة تسعى لتنفيذ مشروع بتكلفة تصل قيمته إلى 600 مليون دينار لتوليد طاقة كهرومائية من السدود في المملكة، بالإضافة إلى الفرص في الطاقة المتجددة.واعتبر الوزير أن الأردن من أفضل الدول في العالم في استغلال الطاقة الشمسية بسبب عدد أيام السطوع الشمسي.وأشار إلى أن الوزارة تسعى ليصبح الأردن مركزا إقليميا لتصدير الطاقة الخضراء في المنطقة.وأوضح أن الوزارة تبحث الشراكة مع البنك الأوروبي للتنمية بهدف دعم بعض مشاريع الربط الكهربائي.وأشار الوزير إلى الفرص المتاحة لتعزيز النمو في الاقتصاد الوطني من خلال الربط مع سوريا ولبنان، بالإضافة إلى فلسطين والعراق، ومضاعفة الربط الكهربائي مع مصر.
https://arabic.sputniknews.com/20220308/مسؤول-أردني-يكشف-سبب-توقف-واردات-النفط-العراقية-للمملكة-1059620912.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن
الأردن يعلن عن مشروع بقيمة 600 مليون دينار لتوليد الكهرباء من السدود
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أعلنت الحكومة الأردنية اعتزامها تنفيذ مشروع بكلفة 600 مليون دينار لتوليد الطاقة الكهربائية من السدود في المملكة.
جاء ذلك ضمن تصريحات لوزير الطاقة صالح الخرابشة، خلال لقاء نظمته جمعية البنوك، صباح الثلاثاء، بحسب موقع "عمون"
.
وقال الخرابشة إن الوزارة تسعى لتنفيذ مشروع بتكلفة تصل قيمته إلى 600 مليون دينار لتوليد طاقة كهرومائية
من السدود في المملكة، بالإضافة إلى الفرص في الطاقة المتجددة.
واعتبر الوزير أن الأردن من أفضل الدول في العالم في استغلال الطاقة الشمسية بسبب عدد أيام السطوع الشمسي.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى ليصبح الأردن مركزا إقليميا لتصدير الطاقة الخضراء في المنطقة.
وأوضح أن الوزارة تبحث الشراكة مع البنك الأوروبي للتنمية بهدف دعم بعض مشاريع الربط الكهربائي.
وأشار الوزير إلى الفرص المتاحة لتعزيز النمو في الاقتصاد الوطني من خلال الربط مع سوريا ولبنان، بالإضافة إلى فلسطين والعراق، ومضاعفة الربط الكهربائي مع مصر.