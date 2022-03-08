https://arabic.sputniknews.com/20220308/الأرصاد-المصرية-تحذر-لا-تنخدعوا-بطقس-اليوم-وانخفاض-كبير-بدرجات-الحرارة-قريبا-1059610850.html

الأرصاد المصرية تحذر: لا تنخدعوا بطقس اليوم وانخفاض كبير بدرجات الحرارة قريبا

الأرصاد المصرية تحذر: لا تنخدعوا بطقس اليوم وانخفاض كبير بدرجات الحرارة قريبا

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، توقعات الحالة الجوية اليوم الثلاثاء، موضحة أن الطقس مرتفع عن الأمس بحوالي درجتين، لكنه سيكون شديد البرودة ليلا. 08.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-08T10:24+0000

2022-03-08T10:24+0000

2022-03-08T10:24+0000

أخبار مصر الآن

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قالت عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى المصرية، إنه "بدءًا من الغد سيكون هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة مقارنة باليوم، حيث تسجل انخفاضا بمعدل درجتين لتسجل 23 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، والانخفاض الكبير في درجات الحرارة سيكون يوم الخميس المقبل.وأضافت: "بدءا من الخميس القادم سنعود من جديد للأجواء الشتوية وتنخفض درجات الحرارة بمعدل من 4 إلى 6 درجات وسقوط أمطار على السواحل والوجه البحري"، محذرة من عدم الانخداع بالطقس وارتفاع درجات الحرارة خلال اليوم وغدًا.. لا تنخدعوا بالطقس اليوم وغدًا لأن يوم الخميس سنعود للملابس الشتوية".وأعلن المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، أمس الاثنين، عن أن البلاد تتعرض لانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يصل لـ6 درجات، الخميس المقبل.وقالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات مع موقع مصراوي، أن "الأجواء الشتوية ستعود مرة أخرى بدءًا من الخميس وحتى بداية الأسبوع المقبل، وتصل فيها درجة الحرارة إلى 17 على القاهرة الكبرى.وأضافت أن "الأجواء ستكون مائلة للبرودة خلال فترات النهار، وشديدة البرودة ليلا، مع وجود نشاط للرياح على أغلب مناطق الجمهورية، ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري".وكان مسؤول في الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر قال إنه "من المتوقع أن ينتهي المنخفض الخماسيني الذي ضرب مصر أمس الأحد الماضي، خلال الساعات القليلة المقبلة.

https://arabic.sputniknews.com/20220307/الأرصاد-المصرية-تحذر-من-تعرض-البلاد-لانخفاض-ملحوظ-في-درجات-الحرارة-يصل-لـ6-درجات-1059589333.html

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