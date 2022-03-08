عربي
شي جين لماكرون وشولتز: يجب مراعاة المخاوف الأمنية لجميع الدول
https://arabic.sputniknews.com/20220308/الأرصاد-المصرية-تحذر-لا-تنخدعوا-بطقس-اليوم-وانخفاض-كبير-بدرجات-الحرارة-قريبا-1059610850.html
الأرصاد المصرية تحذر: لا تنخدعوا بطقس اليوم وانخفاض كبير بدرجات الحرارة قريبا
الأرصاد المصرية تحذر: لا تنخدعوا بطقس اليوم وانخفاض كبير بدرجات الحرارة قريبا
كشفت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، توقعات الحالة الجوية اليوم الثلاثاء، موضحة أن الطقس مرتفع عن الأمس بحوالي درجتين، لكنه سيكون شديد البرودة ليلا. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T10:24+0000
2022-03-08T10:24+0000
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104485/51/1044855112_0:67:2731:1603_1920x0_80_0_0_a2e7289995f410b9e2d79cb8e76efd31.jpg
قالت عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى المصرية، إنه "بدءًا من الغد سيكون هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة مقارنة باليوم، حيث تسجل انخفاضا بمعدل درجتين لتسجل 23 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، والانخفاض الكبير في درجات الحرارة سيكون يوم الخميس المقبل.وأضافت: "بدءا من الخميس القادم سنعود من جديد للأجواء الشتوية وتنخفض درجات الحرارة بمعدل من 4 إلى 6 درجات وسقوط أمطار على السواحل والوجه البحري"، محذرة من عدم الانخداع بالطقس وارتفاع درجات الحرارة خلال اليوم وغدًا.. لا تنخدعوا بالطقس اليوم وغدًا لأن يوم الخميس سنعود للملابس الشتوية".وأعلن المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، أمس الاثنين، عن أن البلاد تتعرض لانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يصل لـ6 درجات، الخميس المقبل.وقالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات مع موقع مصراوي، أن "الأجواء الشتوية ستعود مرة أخرى بدءًا من الخميس وحتى بداية الأسبوع المقبل، وتصل فيها درجة الحرارة إلى 17 على القاهرة الكبرى.وأضافت أن "الأجواء ستكون مائلة للبرودة خلال فترات النهار، وشديدة البرودة ليلا، مع وجود نشاط للرياح على أغلب مناطق الجمهورية، ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري".وكان مسؤول في الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر قال إنه "من المتوقع أن ينتهي المنخفض الخماسيني الذي ضرب مصر أمس الأحد الماضي، خلال الساعات القليلة المقبلة.
https://arabic.sputniknews.com/20220307/الأرصاد-المصرية-تحذر-من-تعرض-البلاد-لانخفاض-ملحوظ-في-درجات-الحرارة-يصل-لـ6-درجات-1059589333.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104485/51/1044855112_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2ab2193da7dc9071b3f817d0cf1ad2fd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار مصر الآن

الأرصاد المصرية تحذر: لا تنخدعوا بطقس اليوم وانخفاض كبير بدرجات الحرارة قريبا

10:24 GMT 08.03.2022
© AP Photo / Maya Alleruzzoالطقس السيء في مصر
الطقس السيء في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
© AP Photo / Maya Alleruzzo
تابعنا عبرGoogle news
كشفت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، توقعات الحالة الجوية اليوم الثلاثاء، موضحة أن الطقس مرتفع عن الأمس بحوالي درجتين، لكنه سيكون شديد البرودة ليلا.
قالت عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى المصرية، إنه "بدءًا من الغد سيكون هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة مقارنة باليوم، حيث تسجل انخفاضا بمعدل درجتين لتسجل 23 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، والانخفاض الكبير في درجات الحرارة سيكون يوم الخميس المقبل.
موجة الطقس السيئ تضرب مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2022
الأرصاد المصرية تحذر من تعرض البلاد لانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يصل لـ6 درجات
أمس, 17:42 GMT
وأضافت: "بدءا من الخميس القادم سنعود من جديد للأجواء الشتوية وتنخفض درجات الحرارة بمعدل من 4 إلى 6 درجات وسقوط أمطار على السواحل والوجه البحري"، محذرة من عدم الانخداع بالطقس وارتفاع درجات الحرارة خلال اليوم وغدًا.. لا تنخدعوا بالطقس اليوم وغدًا لأن يوم الخميس سنعود للملابس الشتوية".
وأعلن المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، أمس الاثنين، عن أن البلاد تتعرض لانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يصل لـ6 درجات، الخميس المقبل.
وقالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات مع موقع مصراوي، أن "الأجواء الشتوية ستعود مرة أخرى بدءًا من الخميس وحتى بداية الأسبوع المقبل، وتصل فيها درجة الحرارة إلى 17 على القاهرة الكبرى.
وأضافت أن "الأجواء ستكون مائلة للبرودة خلال فترات النهار، وشديدة البرودة ليلا، مع وجود نشاط للرياح على أغلب مناطق الجمهورية، ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري".
وكان مسؤول في الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر قال إنه "من المتوقع أن ينتهي المنخفض الخماسيني الذي ضرب مصر أمس الأحد الماضي، خلال الساعات القليلة المقبلة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثاني للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала