https://arabic.sputniknews.com/20220308/الأمم-المتحدة-اللاجئون-من-أوكرانيا-يصل-عددهم-إلى-مليوني-شخص-اليوم-أو-غدا-1059605251.html
الأمم المتحدة: اللاجئون من أوكرانيا يصل عددهم إلى مليوني شخص اليوم أو غدا
الأمم المتحدة: اللاجئون من أوكرانيا يصل عددهم إلى مليوني شخص اليوم أو غدا
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن عدد اللاجئين من أوكرانيا، يصل إلى مليوني شخص اليوم أو غدا. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T08:59+0000
2022-03-08T08:59+0000
2022-03-08T08:59+0000
أخبار أوكرانيا
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وقال مفوض شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، فيليبو غراندي، إنه يتوقع وصول عدد اللاجئين إلى مليوني شخص خلال يومين، حسب وكالة "رويترز".واعتبر المفوض أن عدد اللاجئين لا يتوقف.وأشار غراندي إلى أنه إذا "استمرت الحرب" فسيكون هناك أشخاص بلا موارد ولا اتصالات يهربون من أوكرانيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 من فبراير/ شباط الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
الأمم المتحدة: اللاجئون من أوكرانيا يصل عددهم إلى مليوني شخص اليوم أو غدا
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أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن عدد اللاجئين من أوكرانيا، يصل إلى مليوني شخص اليوم أو غدا.
وقال مفوض شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، فيليبو غراندي، إنه يتوقع وصول عدد اللاجئين إلى مليوني شخص خلال يومين، حسب وكالة "رويترز".
واعتبر المفوض أن عدد اللاجئين لا يتوقف.
وأشار غراندي إلى أنه إذا "استمرت الحرب" فسيكون هناك أشخاص بلا موارد ولا اتصالات يهربون من أوكرانيا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 من فبراير/ شباط الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.