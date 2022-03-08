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البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لردع "أنصار الله"

البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لردع "أنصار الله"

أدان البرلمان العربي، اليوم الثلاثاء، قيام جماعة "أنصار الله"، بإطلاق عدد من الطائرات المسيرة دون طيار المفخخة باتجاه المنطقة الجنوبية في المملكة العربية... 08.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-08T10:11+0000

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وجدد البرلمان العربي، في بيان له، "دعمه الكامل ووقوفه إلى جانب المملكة العربية السعودية، ضد كل من يحاول زعزعة أمنها واستقرارها"، مشيدا بكفاءة ويقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرات وتدميرها.وطالب البرلمان، المجتمع الدولي "بتحمل مسئولياته في إدانة هذه الاعتداءات الإجرامية التي تقوم بها جماعة الحوثي الإرهابية واتخاذ الإجراءات اللازمة لردع هذه الجماعة الإرهابية التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة".وأعلن التحالف العربي في اليمن، أمس الاثنين، اعتراض وتدمير طائرات دون طيار أُطلقت نحو السعودية. ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن بيان للتحالف أنه تم "اعتراض وتدمير طائرات مسيرة أُطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية للسعودية".وأعلن التحالف العربي في بيان آخر عن تنفيذ عملية نوعية ضد أهداف عسكرية مشروعة في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله". وأضاف البيان أن "العملية استجابة لتهديد الطائرات المسيرة ومحاولات استهداف المدنيين".وتقود السعودية، منذ 26 آذار/مارس 2015، تحالفا عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة، ومنشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو الفاعل في التحالف.وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

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